Luxair ordina ulteriori Embraer E195-E2

Luxair ha firmato un ordine fermo con Embraer per due E195-E2. L’E195-E2 small narrowbody aircraft completerà i larger narrowbody aircraft che la compagnia aerea ha ordinato.

Esercitando le due opzioni garantite nel loro 2023 firm order per quattro aeromobili E195-E2, Luxair ha ora un totale di sei E195-E2 ordinati. Rimangono tre diritti di acquisto, con diritti di conversione in E190-E2 se necessario. La prima consegna di aeromobili a Luxair, dall’ordine del 2023, è programmata per l’inizio del 2026. Il nuovo ordine di Luxair garantisce ulteriori slot di consegna nel 2027.

“L’E195-E2 è un investimento fondamentale per il futuro di Luxair, che ci consente di bilanciare la crescita con il nostro impegno per un futuro più verde e silenzioso. A partire dal 2026, questi aeromobili segneranno l’inizio di una nuova era per Luxair, offrendo ai nostri clienti operazioni più silenziose, un’efficienza nei consumi superiore e un comfort dei passeggeri senza pari. Con un’attenzione particolare a una cabina interna notevolmente silenziosa e basse emissioni acustiche, l’E195-E2 si allinea perfettamente alla nostra visione di una compagnia aerea regionale più sostenibile, efficiente e incentrata sul cliente”, ha affermato Gilles Feith, CEO di Luxair.

Marie-Louise Philippe, SVP Sales and Marketing, Head of Region Europe and Central Asia, Embraer Commercial Aviation, ha affermato: “Ringraziamo Luxair per la fiducia che ha dimostrato in Embraer con questo ordine successivo, che precede la consegna dei suoi primi E2 l’anno prossimo. L’E2 è perfettamente adatto alle operazioni e alle ambizioni di Luxair, integrando da vicino la flotta esistente e quella ordinata di Luxair, garantendo alla compagnia aerea il massimo livello di ottimizzazione della flotta e del network a lungo termine. Le funzionalità avanzate dell’E2, la nuova tecnologia, il basso rumore e l’impatto ambientale consentono alle compagnie aeree di gestire sia i propri obiettivi di crescita che di sostenibilità”.

L’E195-E2 di Luxair sarà configurato in una configurazione a classe singola con 136 posti nella tipica disposizione due per due di Embraer, ovvero senza posti centrali. Luxair ha selezionato i popolari sedili Recaro, che sono ora disponibili come SFE (Supplier Furnished Equipment).

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)