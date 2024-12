Offri il mondo come regalo: Brussels Airlines presenta i flight vouchers

Brussels Airlines lancia i flight vouchers, offrendo un regalo ideale per i propri cari che sognano di esplorare nuove destinazioni. I vouchers sono in vendita da ora su brusselsairlines.com.

“Con il regalo di un Brussels Airlines flight voucher, i destinatari possono scegliere tra l’ampia rete di destinazioni della compagnia aerea in Europa, Africa e Nord America. Un voucher può variare da 10 a 1.000 euro ed è valido dalla data di emissione fino alla fine dell’anno di emissione e successivamente per altri tre anni (ad esempio, data di emissione 21.08.2024 valido fino al 31.12.2027)”, afferma Brussels Airlines.

“Nei giorni più freddi e bui dell’anno, è naturale che le persone sognino la loro prossima vacanza. Con questo gift voucher, puoi permettere ai tuoi cari di fare quel viaggio tanto meritato, sia per (ri)connettersi con familiari e amici, sia per esplorare nuove destinazioni. E perché no? Magari finalmente provare quell’upgrade alla Premium Economy o alla Business Class, per goderti ancora di più il viaggio”, afferma Olivier Brynaert, Head of Customer Experience, Brussels Airlines.

“I gift voucher possono essere utilizzati per tutti i voli operati da Brussels Airlines e in tutte le classi di prenotazione. I vouchers possono anche essere utilizzati per acquisti aggiuntivi, come un upgrade a una classe di prenotazione superiore, la selezione del posto o bagagli extra. Il voucher può anche essere utilizzato per le Brussels Airlines Green Fares, incluso l’acquisto di Sustainable Aviation Fuel e progetti di compensazione di alto valore.

Una volta ordinato il voucher, l’acquirente riceve un’e-mail con la conferma e un printable voucher.

Per i dettagli, consultare: https://brussels-giftvoucher.vp-lhg.com/“, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)