Air France: nuovo chef d’autore sui voli dal Giappone

Air France informa: “A partire da gennaio 2025, i clienti La Première e Business in viaggio da Tokyo-Haneda e Osaka-Kansai a Parigi-Charles de Gaulle potranno gustare nuovi menù specifici per ogni cabina di viaggio, ideati dallo chef francese Olivier Chaignon, insignito di tre stelle Michelin.

Per creare i suoi piatti, Olivier Chaignon ha unito il suo savoir-faire francese ai prodotti locali e stagionali giapponesi. Ha ideato tutti i piatti principali del menù in entrambe le cabine, comprese le opzioni vegetariane e i piatti a base di carne, pollame e pesce”.

“Per i clienti Air France, volevo creare una cucina gourmet ed elegante, che mettesse in risalto i prodotti giapponesi pur mantenendo un gusto e uno spirito francesi”, afferma lo chef.

“In totale, lo chef ha creato non meno di dodici piatti esclusivi per la cabina La Première e dodici per la cabina Business, tutti disponibili a bordo nel 2025. L’arrivo di Olivier Chaignon segna la prima volta che Air France collabora con un famoso chef francese per firmare i suoi menu in partenza dal Giappone, a dimostrazione di come la compagnia aerea continui ad ampliare il suo team di prestigiosi chef francesi in partenza dalle sue principali stazioni in tutto il mondo.

Questa nuova offerta culinaria si aggiunge ai menù già creati dai principali chef francesi su tutti i voli a lungo raggio della compagnia aerea in partenza da Parigi. Attualmente, lo chef tre stelle Michelin Emmanuel Renaut è affiancato da Claire Heitzler, eletta pasticciera dell’anno da Gault & Millau, per deliziare gli ospiti La Première. In Business, lo chef tre stelle Michelin Jérôme Banctel ha collaborato con Nina Métayer, ‘World’s Best Pastry Chef 2023’, per creare un duo gourmet di alto livello. Infine, in cabina Premium, lo chef stellato Michelin Frédéric Simonin continua a deliziare i clienti Air France“, prosegue Air France.

“Nell’ambito della lotta contro lo spreco alimentare, la compagnia aerea consente a tutti i passeggeri di preselezionare il loro piatto principale in cabina Business, anche in partenza dal Giappone. Questo servizio unisce la garanzia di disponibilità della scelta del cliente a un consumo più equo a bordo.

Questo inverno, Air France opera fino a 14 voli settimanali per Tokyo-Haneda e 3 voli settimanali per Osaka-Kansai da Parigi-Charles de Gaulle.

Le suite La Première sono disponibili su voli selezionati operati da Boeing 777-300 ER tra Parigi-Charles de Gaulle e Tokyo-Haneda.

Nelle cabine La Première e Business, in partenza da alcune destinazioni internazionali, Air France collabora con i migliori chef francesi sulla scena culinaria internazionale, enfatizzando ingredienti freschi e locali e offrendo piatti di ispirazione francese, che includono sempre un’opzione vegetariana”, conclude Air France.

