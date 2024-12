Aer Lingus prende in consegna il suo primo Airbus A321XLR

La compagnia aerea nazionale irlandese Aer Lingus ha preso in consegna il primo di sei aerei A321XLR. La compagnia aerea diventa la seconda al mondo a operare l’A321XLR e la seconda in International Airlines Group (IAG).

“Dotato di motori CFM LEAP-1A, l’aereo è decollato dal sito di produzione Airbus di Amburgo, Germania, il 18 dicembre per la base di Aer Lingus a Dublin airport, Irlanda.

L’Aer Lingus A321XLR è configurato con 184 posti in una configurazione a due classi, con 16 posti in Business Class completamente reclinabili e 168 posti in Economy Class. È il primo aereo della flotta Aer Lingus a offrire ai passeggeri e all’equipaggio di cabina il comfort migliorato dell’Airspace Cabin di Airbus, con XL overhead bins che offrono il 60% di spazio in più rispetto agli aerei della generazione precedente. Inoltre, la in-seat connectivity è disponibile per tutti i passeggeri, mentre l’ultimo sistema di illuminazione migliora l’esperienza complessiva dei passeggeri”, afferma Airbus.

“L’aeromobile consentirà ad Aer Lingus di operare nuove rotte oltre la costa orientale degli Stati Uniti e il Canada, con destinazioni tra cui Nashville e Indianapolis“, prosegue Airbus.

“L’A321XLR è il prossimo passo evolutivo della A320neo Family, che risponde alle esigenze del mercato per maggiore range and payload, creando ancora più valore per le compagnie aeree. Fornirà un Xtra Long Range senza precedenti fino a 4.700 nm, circa il 15% in più di autonomia rispetto all’A321LR e un consumo di carburante inferiore del 30% per posto rispetto agli aeromobili della generazione precedente, nonché emissioni di NOx e rumore ridotti. Finora, Airbus ha ottenuto oltre 500 ordini per il tipo.

Come tutti gli aeromobili Airbus, l’aeromobile A321XLR è già in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus punta ad avere i suoi aerei con capacità 100% SAF entro il 2030″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Operations GmbH 2024)