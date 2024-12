News Brevi – 19.12.2024

MILANO MALPENSA: CORO GOSPEL CON I GRANDI CLASSICI DI NATALE – SEA informa: “SEA, Aeroporti di Milano, ha voluto rinnovare anche quest’anno l’appuntamento col coro gospel “Free Gospel Band” che si è esibito questa mattina. Il tradizionale concerto si è tenuto nel Salone check-in del Terminal 1. La luminosa stella di Natale sulla sfondo e la voce magica dell’ensemble vocale hanno creato una calda e gioiosa atmosfera di festa che ha incantato tutti i passeggeri e gli operatori presenti. Il coro ha interpretato i brani natalizi più famosi: da “Jingle Bell Rock” a “All I want for Christmas is you”, da “Oh Happy Days” a “Alleluia”. Un’ora di festa per augurare a tutti Buon Natale”.

SCUOLA MILITARE AERONAUTICA “G. DOUHET”: GIURANO GLI ALLIEVI DEL CORSO ZENIT – Mercoledì 18 dicembre, presso il Piazzale Bandiera dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA) di Firenze, si è svolta la cerimonia per il giuramento dei 36 allievi frequentanti il primo anno di corso della Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet”. L’evento, presieduto dal Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, è stato aperto dall’intervento del Comandante della Scuola Douhet, il Colonnello Mauro Nazzi. Nel suo discorso, il Comandante e Dirigente Scolastico del liceo dell’Aeronautica Militare, dopo aver ricordato i delicati compiti che la Scuola assolve quotidianamente, ha invitato gli allievi a perseguire con energia e forza d’animo il cammino all’interno dell’Istituto, ricordando loro che “abbracciare il significato più profondo del giuramento dinanzi alla Bandiera significa servire la collettività, subordinando i propri interessi personali al senso del dovere e alla lealtà verso le Istituzioni e la Repubblica”. Ha avuto poi luogo l’atto solenne del Giuramento di fedeltà alla Repubblica, pronunciato dinanzi alla Bandiera di Istituto, e suggellato dal sorvolo di una formazione di Eurofighter provenienti dal 4° Stormo di Grosseto. A seguire, il momento del Battesimo del Corso che ha assunto il nome Zenit e il motto “Excelsior Caelo Ignis Aeternus” (Più alta del cielo, la fiamma eterna). Padrino del corso giurante, il Generale di Brigata Aerea Edi Turco, Capo di Stato Maggiore del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3° Regione Aerea. Successivamente, è stata data lettura di un messaggio augurale del Gruppo Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia. La cerimonia si è conclusa con l’intervento del Generale Frigerio, il quale, rivolgendosi direttamente agli allievi, ha dato loro un affettuoso benvenuto nella Forza Armata, che da oggi li accoglie e li rende formalmente partecipi della sua lunga storia, fatta di grandissimi protagonisti e di imprese incredibili. Per la Scuola Douhet la cerimonia ha assunto un valore ancora più particolare: all’atto della sua fondazione, nel 2006, la Scuola decise infatti di assegnare ad ogni corso un nome evocativo di riferimenti astronomici, costellazioni, venti e personaggi mitologici, seguendo l’ordine alfabetico. Nei suoi primi 18 anni di vita, pertanto, il liceo dell’Aeronautica Militare ha visto giurare più di 600 allievi appartenenti ai corsi Astro, Bora, Crono, Dardo, Espero, Fides, Ghibli, Iris, Lyra, Mito, Nadir, Omega, Perseo, Rigel, Sirio, Taurus, Ursa e Vega. Con il giuramento del Corso Zenit, dunque, termina la prima generazione di corsi ad aver urlato il proprio “lo giuro” dinanzi alla Bandiera di Istituto. A partire dal prossimo anno, questi nomi si susseguiranno con immutata sequenza e si ripeteranno ciclicamente, di generazione in generazione. La Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” – che dipende dall’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche – attualmente ospita 94 allievi ed è un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che svolge i corsi del secondo triennio negli indirizzi classico e scientifico, al quale si accede per concorso pubblico. La formazione umanistica e scientifica, prevista dal Piano d’Offerta Formativa in aderenza ai programmi ministeriali previsti per il triennio conclusivo del Liceo Classico e Scientifico, è supportata da molteplici attività culturali, sportive e d’istruzione. Lo scopo dell’Istituto è di favorire una bilanciata crescita degli allievi, sotto il profilo umano, culturale, morale, fisico e di carattere affinché abbiano le necessarie competenze per affrontare le sfide del domani (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: ALLA LUISS BUSINESS SCHOOL L’UNDICESIMA EDIZIONE DEL PREMIO ITALIA GIOVANE – Si è tenuta mercoledì 11 Dicembre, presso Villa Blanc, sede della Luiss Business School, a Roma, l’undicesima edizione del Premio Italia Giovane, iniziativa che celebra il talento e il merito delle giovani generazioni italiane. Un riconoscimento assegnato a 21 giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che si sono distinti in ambiti come STEM, imprenditoria, innovazione sociale e servizio alla collettività. Durante l’evento, inaugurato dal Prof. Paolo Boccardelli, Rettore della Luiss Business School, sono state premiate 11 ”Eccellenze” e 10 ”Eccellenze di Stato”, le cui storie rappresentano modelli di ispirazione. Tra i premiati, il 1° Aviere Scelto Salvatore Giamminelli, Aerosoccorritore del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare ”per aver portato in salvo 40 persone in imminente pericolo di vita – calandosi più volte mediante il verricello, incurante della fatica e delle limitanti condizioni meteorologiche – durante l’emergenza alluvionale in Emilia-Romagna del 2023”. Il 1° Aviere Giamminelli, con questa motivazione, è stato recentemente insignito anche della Medaglia d’Argento al Valore Aeronautico. “Ringrazio l’Aeronautica Militare e tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso”, ha commentato il 1° Aviere Scelto Giamminelli al termine della cerimonia. “Dedico questo premio a tutte le persone che ho avuto il privilegio di salvare”. Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare ha il compito di assicurare il servizio di Ricerca e Soccorso (Search and Rescue) per il recupero degli equipaggi di aeromobili militari incidentati, attraverso operazioni autonome o in concorso con altri assetti terrestri, aeromobili o navali. Concorre alle operazioni di soccorso per la salvaguardia della vita umana e alle operazioni di Anti Incendio Boschivo (AIB) cooperando con la Protezione Civile e altre organizzazioni dello Stato (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

A MILANO L’EVENTO DEDICATO ALLA RADIOPROTEZIONE MEDICA IN MEDICINA AERONAUTICA E SPAZIALE – Lo scorso 2 dicembre, presso la “Sala della Vittoria Atlantica” del Comando della 1ª Regione Aerea, si è svolta la quarta edizione delle giornate milanesi di aggiornamento in Medicina Aerospaziale. Il tema dell’evento è stato: “Radioprotezione Medica in Medicina Aeronautica e Spaziale”. Dopo il saluto di benvenuto ai partecipanti da parte del Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, Comandante del Comando della Squadra Aerea – 1ª R.A. e del Generale Ispettore Capo Pietro Perelli, Capo del Corpo Sanitario A.M., il Brigadier Generale Emanuele Garzia, Direttore dell’Istituto di Medicina Aerospaziale di Milano, ha subito dato inizio alle presentazioni tematiche legate al mondo della radioprotezione. La peculiarità dell’argomento ha radunato a confronto i maggiori esperti in Radioprotezione in campo civile e militare tra cui il Professor Roberto Moccaldi, presidente dell’AIRM (Associazione Italiana Radioprotezione Medica), proponendosi come punto di riferimento per tutti i medici che in ambito nazionale si occupano di Medicina Aeronautica e Aerospaziale. Il Tenente Colonnello Marco Andreis, responsabile scientifico dell’evento, ha curato la discussione e la vivacità del confronto durante la sessione delle domande (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AVIAZIONE: IL PREMO “SPORT AL TOP” AL PILOTA GRAZIANO MAZZOLARI – Anche un pilota d’aviazione tra i premiati di “Sport al Top”, il grande evento che si è svolto presso il Teatro Italia di Gallipoli (Lecce). Si tratta di Graziano Mazzolari, residente a Bordolano (Cremona), esperto pilota di aereo e idrovolante, presidente della Scuola Italiana Volo, istruttore ed esaminatore riconosciuto dall’Aero Club d’Italia. Il premio, un’elegante targa in pietra leccese, è stato consegnato dal maggiore Francois Pianta, in rappresentanza del colonnello Gianfranco Liccardo, comandante del 61° Stormo di Galatina, prestigiosa scuola di volo dell’Aeronautica Militare. Questo evento, organizzato da Caroli Hotels e condotto da Sabrina Merolla e Attilio Palma, si è aperto con un videomessaggio di Giovanni Malagò, presidente del Coni, e ha visto la premiazione di circa 120 atleti aderenti a 36 Federazioni del Comitato Olimpico Nazionale e del Comitato Italiano Paralimpico. “Siamo molto felici che il premio ‘Sport al Top’ sia stato assegnato a Graziano Mazzolari, pilota di grande competenza ed esperienza, che negli ultimi venti anni ha anche contribuito in maniera importante allo sviluppo del volo ultraleggero in idrovolante in Italia”, ha dichiarato Orazio Frigino, presidente dell’Aviazione Marittima Italiana. “Siamo stati anche onorati dalla partecipazione all’evento dell’Aeronautica Militare e dell’Aero Club d’Italia, enti con i quali la nostra associazione sta organizzando per l’autunno del 2025 una manifestazione itinerante dedicata alla promozione della bellezza del volo e dell’aviazione. Sempre nel prossimo anno, stiamo anche pensando di organizzare un altro evento, che unirà il mondo del volo e della vela, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela”.

A PARIGI LA 163a RIUNIONE DEI DIRETTORI GENERALI DELL’ECAC – Si è svolta ieri, 18 dicembre, presso la sede dell’ECAC di Parigi, la 163a riunione dei Direttori Generali delle Autorità dell’aviazione civile dei 44 Stati parte dell’organizzazione paneuropea. I lavori sono stati aperti dal DG Enac e Presidente ECAC Alessio Quaranta. In rappresentanza dell’Italia hanno partecipato Giovanna Laschena, Direttore Centrale Enac Coordinamento relazioni internazionali sicurezza e ricerca, Luca Demicheli, Rappresentante italiano permanente presso le organizzazioni internazionali a Parigi, e Valeria Del Sordo dello Staff del Direttore Generale Enac. Numerosi gli argomenti all’ordine del giorno, tra cui l’aggiornamento della Convenzione per il Segretariato dell’ECAC, lo stato di implementazione del Common Evaluation Process of Security Equipment (CEP) e l’analisi delle proposte avanzate nel corso della riunione dell’ECAC Coordinating Committee del 27 novembre 2024. Nel corso dell’evento sono state inoltre affrontate rilevati questioni ICAO, quali lo stato di ratifica dei Protocolli che modificano la Convenzione di Chicago, le priorità europee per l’Assemblea ICAO del 2025 – così come definite sulla base delle proposte ricevute dai Gruppi di Coordinamento europei – nonché la tematica dell’allocazione dei seggi aggiuntivi per l’ampliamento del Consiglio ICAO.

CIRRUS: PREPARARE IL PROPRIO AEROMOBILE PER VOLARE IN INVERNO – Cirrus Aircraft informa: “Volare con il tuo aereo Cirrus verso destinazioni innevate è esaltante, offre viste mozzafiato e un comodo accesso alle avventure invernali. Tuttavia, il volo invernale comporta sfide uniche che richiedono una preparazione approfondita. Gli approfondimenti del Cirrus Approach Icing Awareness Course possono aiutare volare in modo sicuro e fiducioso durante la stagione invernale. Una preparazione adeguata è la chiave per un volo invernale sicuro. Assicurarti che il tuo Cirrus sia pronto per le condizioni meteorologiche fredde ti aiuterà a evitare rischi inutili. Il meteo invernale può essere imprevedibile, quindi prepara sempre il tuo aereo e il piano di volo tenendolo a mente. Utilizza strumenti come l’app Cirrus IQ per monitorare gli indicatori chiave di prontezza dell’aereo, tra cui livelli di carburante, fornitura di ossigeno e stato del motore per assicurarti che il tuo aereo sia pronto Porta sempre con te degli extra come il TKS fluid e pianifica rotte alternative per adattarti ai rapidi cambiamenti delle condizioni meteorologiche. Uno degli aspetti più critici del volo invernale è comprendere la formazione di ghiaccio e come gestirla. Le conoscenze acquisite nei Cirrus Approach courses, come l’Icing Awareness, sono essenziali per operazioni invernali sicure. Rivedi le de-icing and anti-icing procedures del tuo aeromobile ed esercitati ad attivare i sistemi durante le simulazioni di volo o le sessioni di addestramento. Le condizioni invernali possono mettere a dura prova i componenti critici del tuo aereo. Inoltre, porta con te un kit di sopravvivenza invernale con coperte, indumenti e scorte di emergenza extra per situazioni impreviste. Il volo invernale può mettere a dura prova i componenti dell’aereo. Pianifica controlli periodici di manutenzione durante la stagione per identificare e risolvere i problemi causati da temperature gelide o condizioni meteorologiche avverse”.

SAS: LE DESTINAZIONI PREFERITE DAI NORVEGESI A NATALE – SAS informa: “Si avvicinano le vacanze di Natale, uno dei periodi più movimentati dell’anno per quanto riguarda i viaggi aerei. Le nuove statistiche di SAS mostrano che più norvegesi rispetto allo scorso anno scelgono di viaggiare all’estero durante le vacanze di Natale. In cima alla classifica delle destinazioni più gettonate fuori dalla Scandinavia troviamo Londra, seguita a ruota da Las Palmas e Parigi. Per coloro che prendono giorni di vacanza in più, quest’anno ci sono buone possibilità per una vacanza di Natale più lunga. Secondo i recenti dati di SAS, Londra è la prima scelta tra i norvegesi che ora intraprendono un viaggio fuori dalla Scandinavia, mentre Parigi come destinazione per le vacanze scala la top list con una popolarità significativamente aumentata. Anche altre città come Vilnius, Reykjavik e Roma hanno visto una marcata crescita della domanda. La compagnia aerea nota anche che molti viaggiatori scelgono di utilizzare rotte dirette, mentre altri si avventurano nel mondo attraverso la base internazionale globale di SAS a Copenhagen. La maggior parte dei norvegesi sceglie le principali città europee durante il periodo festivo, mostrano i dati SAS. Allo stesso tempo, New York conquista comunque un ottimo ottavo posto, leggermente al di sopra dei favoriti di viaggio. Un’altra destinazione relativamente lontana, Bangkok, si assicura il 14° posto. Allo stesso tempo in cui molti norvegesi viaggiano all’estero, la Norvegia è anche una destinazione attraente per i visitatori stranieri che sfruttano le vacanze per scoprire nuovi posti. La maggior parte proviene dalla Gran Bretagna, mentre gli svizzeri costituiscono il secondo gruppo più numeroso”.

SCANDINAVIAN AIRLINES PRESENTA BREAKING GLASS, UN FILM DI NICOLAS BORI – Scandinavian Airlines presenta il debutto mondiale di Breaking Glass, un cortometraggio ispirato a Turi Widerøe e ad altre pioniere, diretto dal regista Nicolas Bori. “Ambientato in una piccola città negli anni ’50, un’epoca in cui i ruoli di genere erano definiti in modo rigido, il film segue il viaggio di una giovane ragazza la cui passione per l’aviazione sfida le norme sociali. Basato su storie vere di pioniere dell’aviazione, Breaking Glass rende omaggio alle donne che non solo hanno realizzato i propri sogni, ma hanno anche rimodellato il futuro dell’aviazione. Il film cattura la determinazione e il sacrificio di un’epoca in cui le aviatrici erano praticamente sconosciute”. Riflettendo sulla sua motivazione, Nicolas Bori condivide: “Le prime donne pilota hanno raggiunto ciò che un tempo sembrava impossibile. Il loro coraggio di infrangere le norme negli anni ’50 e ’60 mi ha ispirato a raccontare una storia che celebra il potere dei sogni e accende la speranza per le generazioni future. Sono entusiasta di avere SAS come partner di presentazione, dato il loro ruolo nella storia dell’aviazione”. “Questa storia stimolante celebra gli straordinari viaggi di Turi Widerøe, Bonnie Tiburzi e altre coraggiose pioniere che hanno sfidato le probabilità per diventare le prime donne pilota nell’aviazione. I loro successi rivoluzionari non solo hanno infranto le barriere, ma hanno anche aperto la strada alle future generazioni di donne per librarsi nei cieli. Breaking Glass celebra un momento fondamentale nella storia di SAS, diventando la prima compagnia aerea commerciale ad assumere un pilota donna nel 1969”, prosegue SAS. “Mentre riflettiamo sulla magia della stagione, le loro storie ci ricordano il coraggio di inseguire i sogni e credere che tutto sia possibile”, afferma il presidente e CEO di SAS, Anko van der Werff. “In SAS, rendiamo omaggio all’audacia di queste donne incredibili e siamo ispirati dalla loro eredità per accogliere più donne in cockpit. L’assunzione storica di Turi Widerøe in SAS ha mostrato il potere di abbattere le barriere e guida il nostro impegno verso un futuro più inclusivo. Vi auguriamo un Natale pieno di gioia, ispirazione e infinite possibilità”. Scritto e diretto dal regista argentino Nicolas Bori e prodotto da Konrad Steuer, Breaking Glass ricrea autenticamente gli anni ’50 e ’60, superando sfide tecniche uniche per catturare vividamente l’epoca. Le scene di aviazione del film sono state riportate in vita con l’aiuto di collezionisti di aerei d’epoca che hanno fornito aerei meticolosamente restaurati e pronti al volo, aggiungendo un livello di autenticità senza pari alla storia. Breaking Glass ha già ricevuto il plauso della critica, vincendo diversi premi, tra cui il Gold Screen nella categoria Film School allo Young Director Award 2024 e il riconoscimento al Berlin Commercial. Il film sarà disponibile per la visione tramite più canali: tramite flysas.com/breakingglass, su SAS In-Flight Entertainment a partire dal primo trimestre 2025 o tramite l’app SAS per la visione durante i voli.

EASYJET NOMINA LAHIRU RANASINGHE NUOVO SUSTAINABILITY DIRECTOR – easyJet ha annunciato oggi che Lahiru Ranasinghe, in precedenza Head of Net Zero, è diventato Director of Sustainability della compagnia aerea. “Lahiru ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione della roadmap net zero della compagnia aerea, sfruttando il suo background in ingegneria aeronautica e lavorando con esperti del settore per creare la pluripremiata strategia di decarbonizzazione della compagnia aerea. Lahiru lavora nel settore delle compagnie aeree da oltre un decennio, ricoprendo ruoli commerciali e strategici presso British Airways e Virgin Atlantic prima di entrare in easyJet, dove è entrato nel 2019 come Senior Strategy Manager, prima di passare alla sustainability function nel 2022. Prima di entrare nel settore delle compagnie aeree, ha completato un Master in Ingegneria aeronautica e ha iniziato la sua carriera come ingegnere lavorando su aerei commerciali Airbus. Lahiru subentra a Jane Ashton, che è entrata nella compagnia aerea nel 2019 per creare la sustainability team function presso easyJet e, tra i tanti successi, lascia easyJet classificata come number 1 ESG rated airline in Europe by Sustainalytics, MSCI and CDP. Ha inoltre supervisionato le riduzioni record dell’intensità di carbonio di easyJet rispetto alla baseline net zero della compagnia aerea del 2019”, afferma easyJet. Lahiru Ranasinghe, easyJet’s Director Sustainability, ha affermato: “Sono onorato di assumere questo ruolo e continuare il viaggio che ho iniziato con Jane Ashton. Abbiamo fatto un ottimo inizio ed easyJet è sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo intermedio di riduzione del 35% dell’intensità delle emissioni di gas serra entro il 2035. Tuttavia, abbiamo un viaggio impegnativo ed entusiasmante davanti a noi ed è un privilegio assumerci la responsabilità di guidare easyJet e l’industria in generale verso un futuro più sostenibile”.

EASYJET SI PREPARA AL PERIODO DI VIAGGI DI NATALE E CAPODANNO – easyJet informa: “easyJet sta organizzando la sua fuga di Natale più trafficata di sempre quest’anno, con oltre 23.000 voli in partenza da tutta Europa. La compagnia aerea è pronta a trasportare fino a 4,1 milioni di clienti durante il periodo di punta di Natale e Capodanno, mentre il giorno più trafficato della stagione sarà il 27 dicembre con 1.662 voli che trasporteranno fino a 300.000 clienti. Solo nel Regno Unito, la compagnia aerea è pronta a trasportare fino a 2,3 milioni di passeggeri durante la stagione delle feste, poiché molti si preparano a volare da tutto il Regno Unito per trascorrere del tempo con amici e parenti, godersi il Natale al sole o festeggiare il nuovo anno in alcune delle città più iconiche d’Europa”. Sophie Dekkers, Chief Commercial Officer di easyJet, ha commentato: “Le vacanze invernali sono un periodo importante dell’anno per i viaggi di milioni di persone, con fino a quattro milioni di loro pronti a volare con easyJet per la nostra impareggiabile scelta di destinazioni in Europa e oltre, per quella che sarà la nostra più grande fuga di Natale di sempre. Non vediamo l’ora di portarli via per una meritata pausa, ovunque e in qualsiasi modo la trascorrano, che si tratti di volare da qualche parte in un luogo festoso per una magica pausa invernale, di sfuggire al freddo e inseguire il sole o di visitare amici e parenti. Non vediamo l’ora di accogliere milioni di altri clienti a bordo nel 2025 e restiamo concentrati nel fornire loro viaggi low cost, portandoli dove vogliono andare e puntando sempre a rendere l’esperienza di viaggio semplice”.

EMIRATES SKYWARDS POTENZIA LA SUA OFFERTA CASH+MILES CON PRODOTTI EMIRATES SKYCARGO SELEZIONATI – Emirates Skywards ha potenziato la sua offerta Cash+Miles con prodotti Emirates SkyCargo selezionati, pensati su misura per il trasporto di animali domestici e preziose auto. “Oltre 2,4 milioni di soci con sede negli Emirati Arabi Uniti possono ora utilizzare una combinazione di denaro e miglia per ridurre i costi di spedizione con Emirates Pets ed Emirates Wheels. Le miglia Skywards possono ora essere utilizzate per il pagamento delle spedizioni in uscita effettuate solo dagli Emirati Arabi Uniti, con riscatti a partire da 5.000 miglia. Per maggiori dettagli, visitare emirates.com”, afferma Emirates. Dr Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President, Emirates Skywards, ha affermato: “In Emirates Skywards siamo costantemente alla ricerca di nuovi modi per migliorare l’offerta ai nostri soci e introdurre nuove iniziative che sblocchino maggiore valore, scelta e flessibilità. Cash+Miles è una delle nostre iniziative più popolari e siamo entusiasti di ampliare l’offerta per includere ora risparmi su prodotti Emirates SkyCargo selezionati, come il trasferimento di amati animali domestici o la spedizione di auto di valore in una qualsiasi delle nostre destinazioni in tutto il mondo”. Dennis Lister, Senior Vice President of Product and Innovation, Emirates SkyCargo, ha affermato: “Siamo orgogliosi di risolvere le sfide di trasporto dei nostri clienti. Questa partnership con Skywards è un’estensione di ciò, consentendo ai membri Skywards di accedere più facilmente ai nostri prodotti su misura per spostare i loro animali domestici e le loro auto in tutto il mondo, rapidamente, in modo affidabile e con la cura adatta allo scopo”. “Emirates SkyCargo elimina lo stress del trasporto all’estero degli amici pelosi dei propri clienti con Emirates Pets, un servizio di trasporto incentrato sulla sicurezza e il benessere degli animali. Un team dedicato di specialisti fornisce i massimi livelli di cura e attenzione in ogni fase del viaggio, assicurando che gli animali domestici siano nutriti, abbeverati e fatti esercitare in una struttura dedicata. Tramite Emirates Wheels, Emirates SkyCargo fornisce servizi di trasporto auto completi progettati per garantire una consegna sicura, efficiente e puntuale in tutto il mondo. A partire dal ritiro dal vialetto del cliente, Emirates SkyCargo gestisce tutti gli aspetti del trasporto, tra cui tutta la documentazione necessaria, l’assicurazione e le dichiarazioni”, conclude Emirates.

QATAR AIRWAYS AGGIUNGE UN TOCCO FESTIVO ALLA SUA AI CAMPAIGN – Qatar Airways sta aggiungendo un tocco festoso alla sua innovativa AI-powered ‘Qatar Airways Adventure’ campaign. “In una prima mondiale per l’airline marketing, questa esperienza immersiva offre ora momenti incentrati sulle festività, tra cui un elfo, un pupazzo di neve, pan di zenzero e personaggi allegri, invitando i partecipanti a recitare nel loro film Qatar Airways personalizzato a tema natalizio. Gli utenti possono creare e condividere uniche festive-themed face-swap creations, fornendo un livello divertente e interattivo alla campagna e incoraggiando gli utenti a impegnarsi e condividere. Basta individuare i personaggi festivi in alcune scene selezionate, recitare nella propria avventura e trovare una ricompensa nascosta in QVerse una volta creato il loro video. Per coinvolgere ulteriormente il pubblico, Qatar Airways sta introducendo un omaggio in cui i partecipanti possono vincere due biglietti Business Class creando e condividendo i loro video festivi generati dall’intelligenza artificiale. Il pubblico è incoraggiato a visitare il microsito della campagna su ai.flyqatar.com, generare la propria avventura di vacanza personalizzata e condividerla su Instagram o TikTok con l’hashtag #QatarAirwaysAdventure e taggare @qatarairways. I partecipanti hanno la possibilità di creare, condividere e vincere mentre assumono il ruolo da protagonisti con Qatar Airways”, afferma Qatar Airways. Il Qatar Airways Senior Vice President of Global Marketing & Corporate Communications, Mr. Babar Rahman, ha affermato: “Le vacanze sono un momento di connessione e siamo entusiasti di unire la magia del viaggio e della festa attraverso la nostra campagna AI Adventure. Questa svolta festosa rafforza l’innovazione di Qatar Airways nel creare esperienze uniche e memorabili per i nostri clienti in tutto il mondo”.

ETIHAD AIRWAYS PORTA L’ALLEGRIA DELLE FESTE IN VOLO – In questa stagione di feste, Etihad Airways porta lo spirito delle feste ai suoi ospiti con decorazioni, cucina a tema e servizi in edizione limitata. “Con il 22 dicembre previsto come il giorno di viaggio più trafficato e un grande volume di viaggiatori durante la stagione delle feste, Etihad ha preparato un’atmosfera festosa, un’ospitalità calorosa e servizi aggiuntivi per garantire un’esperienza di viaggio fluida. Etihad ha progettato una gamma di limited-edition amenity kits in collaborazione con Giorgio Armani e il brand leader per la cura della pelle ESPA per celebrare la stagione. I First class folios, le Business class clutch bags and cube bags sono disponibili in intense tonalità di verde foresta, cremisi e colori perlati e sono omaggio per gli ospiti in Business Class sui voli più lunghi e per tutti in First e The Residence. I passeggeri di Economy Class riceveranno una tote bag in edizione limitata con due design giocosi: un grazioso pupazzo di neve e un motivo a fiocco di neve ispirato alle sfaccettature della coda di Etihad. Questi servizi a tema saranno disponibili su tutte le rotte a lungo raggio fino al 10 gennaio. Dal 23 al 25 dicembre Etihad servirà un tradizionale menu festivo in tutte le cabine su 30 rotte della rete. La compagnia aerea prevede di servire più di 50.000 cene di Natale a bordo. Nelle cabine premium, gli ospiti possono anche scegliere di concedersi cocktail analcolici e analcolici ispirati alla stagione. Nelle lounge Etihad di Abu Dhabi e Londra, alberi di Natale e casette di pan di zenzero creeranno un’atmosfera natalizia, mentre un’offerta speciale di ristorazione natalizia sarà disponibile dal 21 al 30 dicembre. Le feste tradizionali saranno accompagnate da bevande stagionali. L’intrattenimento di bordo E-BOX di Etihad trasmette un canale dedicato “Holiday Season” con film festivi da guardare a bordo per tutto dicembre”, afferma Etihad Airways. Turky Al Hammadi, Director of Product and Hospitality, Etihad Airways, ha affermato: “Il periodo delle feste è il momento per visitare gli amici, esplorare nuovi posti e creare ricordi duraturi. In Etihad, siamo entusiasti di condividere lo spirito delle feste con i nostri ospiti attraverso amenity kits in edizione limitata nei colori delle feste, menu tradizionali, prelibatezze stagionali e il calore dell’ospitalità Etihad. Abbiamo anche aggiunto tocchi speciali quest’anno, tra cui menu curati nelle nostre lounge e a bordo, nonché momenti di sorpresa per migliorare l’esperienza di viaggio. Queste festività riflettono la nostra gratitudine nei confronti dei nostri ospiti per aver scelto di volare con noi in questo periodo speciale dell’anno e il nostro apprezzamento per lo staff che garantisce operazioni fluide durante tutta la stagione”. “Per una maggiore comodità durante il periodo di punta dei viaggi invernali, Etihad premia gli ospiti con 1.000 Etihad Guest Miles quando utilizzano i servizi di check-in e consegna bagagli fuori sede fino al 27 dicembre. L’Etihad Guest Reward Shop offre una selezione curata di regali per le feste. I soci possono anche riscattare le miglia per i loro acquisti in questo periodo di feste”, conclude Etihad Airways.

AMERICAN AIRLINES CELEBRA I 100 VINCITORI DEL 2024 CIRCLE OF EXECELLENCE AWARD – American Airlines celebra i 100 vincitori del 2024 del suo più prestigioso riconoscimento per i risultati ottenuti nella carriera, il Circle of Excellence, per i loro significativi contributi all’eccellenza operativa, al servizio clienti e all’impegno della comunità. Questi membri del team incarnano i valori fondamentali di American, dimostrando una leadership eccezionale, strategie innovative e una ricerca incessante dell’eccellenza, che è stata la forza trainante dietro ogni successo. I vincitori di quest’anno si sono uniti alle fila dei premiati che hanno stabilito lo standard di riferimento.

JETBLUE AIUTA I CLIENTI A RAGGIUNGERE LO SATUS MOSAIC CON CONTRIBUTI AL SAF – JetBlue annuncia una nuova opportunità di fine anno per i clienti TrueBlue e Mosaic di guadagnare tile per vantaggi e status. Da oggi fino al 31 dicembre 2024, i clienti che versano contributi qualificanti al sustainable aviation fuel (SAF) tramite https://jetblue.chooose.today guadagneranno 1 tile per ogni 100 $ spesi. I clienti potranno anche combinare questi contributi SAF con altre spese di viaggio qualificanti JetBlue per raggiungere il loro tile successivo. Nel 2022 JetBlue ha stretto una partnership con la società di tecnologia climatica Chooose per offrire ai clienti una piattaforma per stimare la loro quota di emissioni di gas serra (GHG) derivanti dal volo e adottare misure per affrontarle. I contributi SAF dei clienti tramite Chooose vanno direttamente a un fondo dedicato a coprire il sovrapprezzo del SAF rispetto al jet fuel convenzionale. La promozione di fine anno annunciata oggi si basa su quella partnership offrendo un valore aggiunto ai clienti TrueBlue di JetBlue interessati a supportare le opportunità di decarbonizzazione nell’aviazione. “Mentre entriamo nel nostro sesto anno di voli con SAF, stiamo rendendo ancora più facile (e gratificante) per i clienti unirsi a noi nei nostri sforzi”, ha affermato Sara Bogdan, Managing Director, Sustainability, JetBlue. “Che tu stia celebrando un grande anno di viaggi o pianificando in anticipo per l’anno prossimo, ti invitiamo a collaborare con noi per aiutare ad affrontare le emissioni di carbonio causate dal volo attraverso contributi al SAF”.