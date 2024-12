Embraer e Air Serbia firmano un Components Pool Program Agreement

Embraer ha firmato un multi-year contract con Air Serbia per il Pool Program. Con questo accordo, la compagnia aerea europea riceverà supporto per un’ampia gamma di componenti riparabili per i suoi due E195 che si uniranno alla sua flotta. Attualmente, il Pool Program supporta oltre 60 compagnie aeree in tutto il mondo.

“L’adesione al Pool Program di Embraer rappresenta un’importante pietra miliare per Air Serbia, poiché integriamo l’aeromobile E195 nella nostra flotta. Questa collaborazione garantisce l’accesso a un sistema di supporto affidabile ed efficiente, consentendoci di mantenere i più elevati standard di sicurezza ed eccellenza operativa, ottimizzando al contempo i costi e riducendo al minimo i tempi di fermo”, ha affermato Miroslav Musulin, Air Serbia Technical Director.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ad Air Serbia nel Pool, un programma progettato per supportare tutte le dimensioni della flotta ovunque operino i nostri clienti. Embraer è pronta a fornire il miglior servizio della categoria per la compagnia aerea con la sua rete globale. La nostra azienda offrirà strumenti preziosi per la strategia di crescita di Air Serbia nella regione, riducendo i tempi di inattività e aumentando i risparmi per la compagnia aerea”, afferma Carlos Naufel, CEO and President, Embraer Services & Support.

“Embraer fornisce supporto alle compagnie aeree in tutto il mondo, con la sua competenza tecnica e il suo vasto component services network. I risultati sono risparmi significativi in repair and inventory carrying costs e una riduzione dello spazio di magazzino e delle risorse necessarie per la gestione delle riparazioni, fornendo in definitiva livelli di prestazioni garantiti. Il portafoglio di Embraer Services & Support offre un’ampia gamma di soluzioni competitive progettate per ogni cliente, per supportare la crescente flotta di aeromobili Embraer in tutto il mondo e offrire la migliore esperienza post-vendita nel settore”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)