Airbus consegna il primo Standard 3 configured NH90 alla Spagna

Airbus Helicopters ha consegnato il primo NH90 del secondo lotto di 23 elicotteri alla Directorate General of Armament and Material (DGAM) presso la sua struttura di Albacete, Spagna. Si tratta del primo NH90 nella Standard 3 configuration per la Spanish Air and Space Force.

“Questo secondo lotto, che include 23 elicotteri NH90, prevede la consegna di un totale di 16 Standard 3 helicopters, dieci dei quali equipaggeranno le Spanish Army Air Mobile Forces (FAMET), mentre sei andranno alla Air and Space Force. La Spanish Navy riceverà sette elicotteri navalizzati. Le consegne saranno scaglionate da dicembre 2024 al 2028.

Il primo NH90 per la Spanish Navy nella tactical transport version (MSPT) sta completando il suo Type Certificate dalla Spanish Airworthiness Authority ed è già ad Albacete in attesa della sua consegna finale al DGAM nelle prossime settimane. Il personale della Spanish Navy, appartenente al 14° Squadrone, ha già iniziato l’addestramento presso lo stabilimento di Albacete per iniziare le operazioni con il suo primo NH90“, afferma Airbus.

“Siamo orgogliosi di supportare le nostre forze armate con questi nuovi NH90 all’avanguardia che creeranno una flotta moderna standardizzata in tutte e tre le forze armate. Abbiamo contribuito a queste forze aviotrasportate di riferimento con un elicottero che offre una capacità operativa di livello mondiale alle Spanish Armed Forces. L’imminente aggiunta dell’NH90 alla Spanish Navy è un passo definitivo nella modernizzazione e Airbus Helicopters sarà pronta a rispondere alle esigenze del cliente spagnolo”, ha affermato Fernando Lombo, Managing Director of Airbus Helicopters in Spain.

“Il nuovo NH90 per la Spanish Air Force è il primo NH90 nella Standard 3 configuration. Offre comunicazioni più avanzate con capacità di crittografia migliorate, maggiori funzionalità di sicurezza operativa e una serie di ottimizzazioni di sistema.

Da parte sua, l’MSPT aumenterà significativamente le capacità di proiezione strategica della Spanish Navy grazie a nuovi onboard equipment, come un reinforced landing gear, maximum take-off weight fino a 11 tonnes, automatic folding of the main rotor blades and rear fuselage.

Un totale di 523 NH90 sono già stati consegnati a 13 diversi paesi e hanno accumulato quasi 420.000 ore di volo. La Spagna, da parte sua, ha 15 elicotteri in servizio con la FAMET, noti come “Sarrios”, mentre la Spanish Air and Space Force ha sei NH90 “Lobo” in funzione. Entrambi sono stati coinvolti negli sforzi di soccorso in seguito al passaggio del Dana a Valencia.

NHIndustries (NHI) è una joint venture formata da Airbus Helicopters, Leonardo Helicopters e GKN Fokker. NHI si dedica alla progettazione, produzione e supporto dell’elicottero NH90, offrendo soluzioni all’avanguardia alla sua base di clienti globale”, conclude Airbus.

