La Brazilian Air Force acquisisce la seconda Firefighting Equipment Unit per equipaggiare la flotta KC-390

Embraer ha firmato un contratto con la Brazilian Air Force (FAB) per fornire una nuova Modular Airborne Fire Fighting System (MAFFS II) unit. Questo sarà il secondo dispositivo della FAB, che può essere rapidamente installato su qualsiasi KC-390 multi-mission aircraft nella flotta FAB. Con MAFFS II, il KC-390 offre una deployment capacity di circa 12.000 litri di acqua in 7 secondi, per volo.

“Il sistema MAFFS II ha dimostrato un’elevata capacità di reazione in situazioni di emergenza che si sono verificate in molte regioni del Brasile. In totale, il KC-390 equipaggiato con il sistema antincendio ha già scaricato più di un milione di litri di acqua quest’anno. La nostra decisione di espandere questa capacità è dovuta all’elevata efficienza del MAFFS II, dimostrata in più di 100 voli, e alla domanda che abbiamo per strumenti come questo”, ha affermato il Lieutenant-Brigadier Marcelo Kanitz Damasceno, Air Force Commander.

“Il KC-390 ha dimostrato la sua versatilità in missioni critiche per il paese, come la lotta agli incendi nel Pantanal, in Amazzonia e a San Paolo nel 2024. Con l’acquisizione di questa nuova unità MAFFS II, FAB raddoppierà le sue prestazioni operative in queste operazioni. Siamo molto soddisfatti dei progressi della piattaforma multi-missione prodotta da Embraer nel soddisfare le esigenze del paese”, ha affermato Bosco da Costa Junior, President and CEO of Embraer Defense & Security.

“Da quando è entrato in servizio con la Brazilian Air Force nel 2019, la Portuguese Air Force nel 2023 e l’Hungarian Air Force nel 2024, l’aereo ha mostrato una operational availability del 93% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella sua categoria. Oltre a Brasile, Portogallo e Ungheria, il C-390 è stato acquisito anche da Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca e Corea del Sud. Di recente, anche la Svezia ha confermato la selezione del C-390 Millennium e la Slovacchia ha riferito che il C-390 è stato indicato come la migliore opzione per l’aggiornamento della sua transport aircraft fleet”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)