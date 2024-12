Emirates presenta l’experiential Travel Store in Karachi

Emirates ha ufficialmente lanciato il suo nuovo Travel Store a Karachi, rendendolo il primo experiential retail concept della compagnia aerea ad essere lanciato nell’Asia occidentale.

“Situato nella prestigiosa Sky Tower, Karachi Towers, su Abdul Sattar Edhi Avenue a Clifton, il negozio di 183 metri quadrati offre esperienze immersive basate sulla tecnologia e il miglior supporto della categoria da parte di team dedicati a terra.

Il negozio è stato inaugurato ufficialmente da Essa Sulaiman Ahmad, Emirates Senior Vice President for Commercial Operations, West Asia and Indian Ocean, alla presenza di Sua Eccellenza Hamad Obaid Ibrahim Salem Al-Zaabi, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Pakistan”, afferma Emirates.

Sottolineando l’importanza del primo negozio esperienziale di Emirates a Karachi, Essa Sulaiman Ahmad ha affermato: “L’Emirates Travel Store è un luogo in cui i viaggiatori possono scoprire tutti i nostri incredibili prodotti e servizi e siamo orgogliosi di portare le nostre esperienze immersive a Karachi. Questo innovativo concetto di vendita al dettaglio riflette la dedizione di Emirates nel migliorare ogni aspetto del percorso del cliente, offrendo loro uno scorcio unico dell’esperienza Emirates e altro ancora, e di tutte le entusiasmanti destinazioni offerte. Ciò è abbinato a un servizio personalizzato e a un supporto eccezionale da parte dei nostri team. Karachi è stata una delle prime destinazioni di Emirates quando abbiamo lanciato le nostre operazioni nel 1985 e la scelta di questa sede per il nostro primo Emirates Travel Store nell’Asia occidentale è la prova del nostro impegno nei confronti del Pakistan, che serviamo con cinque gateway”.

“L’Emirates Travel Store consente ai clienti di scoprire di più sugli ultimi prodotti di bordo disponibili a bordo dei suoi aeromobili e sulle destinazioni nella rete della compagnia aerea. Personale qualificato è prontamente disponibile per fornire assistenza personalizzata, aiutando i clienti a pianificare i loro viaggi, prenotare biglietti e gestire le preferenze di viaggio con facilità.

Inoltre, il negozio dispone di chioschi self-service, uno specchio per selfie che consente ai clienti di scattare selfie su diversi sfondi con le destinazioni più gettonate di Emirates e una selezione curata di esclusivi articoli a marchio Emirates e accessori da viaggio, rendendolo un punto di riferimento per i viaggiatori in cerca di ispirazione e praticità.

Gli sportelli e i chioschi dedicati al servizio clienti aiuteranno i clienti con le prenotazioni dei voli e l’emissione dei biglietti per i voli Emirates e Emirates Holidays, e con le richieste generali sul programma fedeltà Emirates Skywards. Saranno inoltre a disposizione consulenti di viaggio esperti per fornire consigli di viaggio personalizzati ai clienti.

Emirates ha una lunga storia in Pakistan, avendo collegato il paese al mondo attraverso la sua vasta rete per oltre tre decenni. Con il suo nuovo experiential travel store, la compagnia aerea continua a stabilire parametri di riferimento per l’eccellenza del servizio e il coinvolgimento dei clienti nella regione dell’Asia occidentale”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)