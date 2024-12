Leonardo: accordo strategico con Arbit Cyber Defence Systems per lo sviluppo di una soluzione avanzata di cyber security

Leonardo ha firmato un accordo strategico con Arbit Cyber Defence Systems, azienda danese specializzata in soluzioni di sicurezza dei dati per operazioni multinazionali e multi-dominio di Intelligence e Difesa in ambito UE e NATO. “L’accordo prevede una collaborazione strategica per co-progettare, co-sviluppare e certificare una soluzione cross-domain, mirata a soddisfare i requisiti di cybersicurezza di programmi altamente complessi, multinazionali e multi-dominio, caratterizzati da un elevato livello di interoperabilità.

Si tratta di programmi chiave, alcuni dei quali vedono già un forte coinvolgimento di Leonardo – GCAP (Global Combat Aircraft Programme), AICS (Armoured Infantry Combat System), JOC-COVI (Joint Operation Center – Comando Operativo di Vertice Interforze) e Defence Cloud – che richiedono il trasferimento sicuro e rapido di informazioni tra diversi livelli di classificazione e qualifica, in linea con gli standard e le normative di sicurezza nazionali, europee e NATO.

Al centro delle soluzioni di Arbit si trova la tecnologia “Data Diode” certificata a livello NATO, che garantisce il trasferimento veloce e affidabile di dati tra reti separate, anche con diversi livelli di classificazione, offrendo la massima protezione contro modifiche o esfiltrazione di dati. Grazie all’utilizzo di semiconduttori, il sistema assicura la separazione fisica ed elettrica tra le reti, esegue controlli automatici sui contenuti, valida l’origine dei dati e identifica in modo sicuro le fonti, riducendo significativamente la necessità di interventi manuali, spesso soggetti a errori. Questa stessa tecnologia costituirà la base della soluzione sviluppata insieme a Leonardo“, afferma Leonardo.

Andrea Campora, Managing Director della Divisione Cyber & Security Solutions di Leonardo, ha commentato: “L’accordo con Arbit rappresenta un passo significativo per rafforzare la nostra offerta e capacità di innovazione nei programmi strategici legati al Defence & Secure Cloud. Il nostro obiettivo è sviluppare una soluzione avanzata dedicata sia alle infrastrutture critiche sia alla Difesa abilitando quest’ultima a operazioni multi-dominio, con un approccio data-centric. Questa partnership avrà un impatto importante sulla sovranità dei dati, sulla conformità normativa e sull’aderenza agli standard di sicurezza definiti a livello NATO, europeo e nazionale.”

Rasmus Borch, CEO di Arbit, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto e onorato di formalizzare la nostra partnership con Leonardo. È un traguardo importante che riflette la fiducia guadagnata dai clienti europei MDO (Multi-Domain Operation) nella loro ricerca di soluzioni affidabili cross-domain. È, inoltre, una testimonianza del duro lavoro e dell’impegno dei miei colleghi e partner, che hanno plasmato la nostra azienda fino a farla diventare l’organizzazione che è oggi.”

“Il progetto è in linea con il Piano Strategico 2024-2028 di Leonardo, rafforzandone l’approccio e l’offerta joint-all domain. Facendo leva sull’esperienza e le competenze di Leonardo nel settore della Difesa italiana, la collaborazione si concentrerà inizialmente sulla raccolta dei requisiti degli stakeholder nazionali per sviluppare una soluzione certificabile in Italia. Quest’ultima sarà poi estesa a livello internazionale per rispondere anche alle esigenze di Paesi europei e clienti NATO, oltre a soddisfare la crescente domanda nel mercato delle infrastrutture critiche”, conclude Leonardo.

