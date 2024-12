L’EU introduce la Flight Emissions Label per viaggiare in modo più consapevole e sostenibile

Oggi l’European Commission ha adottato un regolamento che istituisce una Flight Emissions Label (FEL), che offre una metodologia chiara e affidabile per calcolare le emissioni di volo. “Le compagnie aeree che operano voli all’interno dell’EU o in partenza dall’EU potranno aderire volontariamente a questa etichetta, che sarà pienamente operativa a partire da luglio 2025. Entro l’inizio della prossima estate, i passeggeri avranno la possibilità di visualizzare e confrontare le estimated Greenhouse gases (GHG) emissions del loro volo (espresse in chilogrammi di anidride carbonica equivalente – kg CO2eq), consentendo loro di prendere decisioni di acquisto più consapevoli.

Attualmente, la mancanza di una metodologia e di criteri comuni per la stima delle emissioni di volo porta le compagnie aeree e i venditori di biglietti a segnalare i livelli di emissione utilizzando metodologie diverse che non sono necessariamente comparabili. La Flight Emissions Label mira a cambiare questa situazione stabilendo una metodologia affidabile e armonizzata per la stima delle emissioni di volo, considerando fattori come il tipo di aeromobile, il numero medio di passeggeri e il volume di merci a bordo, nonché il carburante utilizzato”, afferma il comunicato dell’EU Commission.

“Quando si cercano voli o si prenotano biglietti online, verrà visualizzato un logo dedicato insieme ai dati sulle emissioni dei voli, garantendo l’affidabilità delle informazioni. Ciò aiuterà i passeggeri a prendere decisioni informate e li proteggerà da dichiarazioni fuorvianti.

La Flight Emissions Label dei voli sosterrà la transizione dell’aviazione verso net zero, garantendo una concorrenza leale tra le compagnie aeree, promuovendo l’adozione di Sustainable Aviation Fuels (SAF) e supportando il rinnovo della flotta. Poiché le stime si basano su dati di consumo effettivi, incoraggerà anche le compagnie aeree a operare in modo più efficiente e sostenibile”, prosegue il comunicato.

Apostolos Tzitzikostas, Commissioner for Sustainable Transport and Tourism, ha affermato: “L’EU sta compiendo un altro passo significativo verso un’aviazione europea più pulita e competitiva. La Flight Emissions Label trasformerà i viaggi aerei fornendo ai passeggeri informazioni trasparenti e affidabili sulle emissioni dei voli. Porrà fine a dichiarazioni ambientali fuorvianti sulle emissioni dei voli e promuoverà condizioni di parità, consentendo una concorrenza leale e guidando la sostenibilità nei settori dei trasporti e del turismo”.

“L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) sarà responsabile della stima delle emissioni di volo in conformità con gli standard internazionali più avanzati sulla contabilizzazione delle emissioni dell’aviazione. Questa metodologia consentirà una stima equa, trasparente e armonizzata delle emissioni di volo in base alle performance più recenti sulla stessa rotta.

Entro il 1° febbraio 2025, le compagnie aeree che operano voli all’interno dell’EU o che partono dall’EU possono scegliere di partecipare alla Flight Emissions Label. Per farlo, dovranno inviare i dati richiesti all’EASA. Le prime flight labels saranno quindi assegnate dall’EASA entro il 1° luglio 2025 e si applicheranno ai voli schedulati durante la 2025 winter season.

Questo regolamento fa parte della strategia più ampia dell’EU per promuovere l’aviazione sostenibile, con un’attenzione particolare all’aumento dell’uso di SAF attraverso varie iniziative, tra cui ReFuelEU Aviation, l’EU Emissions Trading System (EU ETS) e altre misure. L’obiettivo è garantire una concorrenza leale nel settore dell’aviazione, incoraggiandone al contempo la transizione verso pratiche più sostenibili.

Le compagnie aeree dell’EU e dei paesi extra-EU, comprese nell’ambito di ReFuelEU Aviation, possono scegliere di partecipare alla Flight Emissions Label su base volontaria”, conclude il comunicato.

L’EASA fornisce un importante contributo alla nuova Flight Emissions Label dell’EU

L’EASA afferma: “La European Commission (EC) ha adottato un regolamento che istituisce una Flight Emissions Label (FEL), che offre una metodologia chiara e affidabile per il calcolo delle emissioni di volo. L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha un ruolo importante da svolgere, in quanto è responsabile della stima delle emissioni di volo in conformità con gli standard internazionali più avanzati sulla contabilizzazione delle emissioni dell’aviazione”.

(Ufficio Stampa European Commission – EASA)