ITA Airways celebra il Natale con offerte per volare in tutto il mondo

ITA Airways informa: “ITA Airways è pronta a rendere le festività natalizie ancora più speciali con una serie di offerte pensate per garantire un’esperienza di viaggio unica, all’insegna del comfort e del risparmio.

Fino al 27 dicembre i passeggeri potranno approfittare di uno sconto sui voli per destinazioni in nazionali, internazionali ed intercontinentali per acquisti sul sito ufficiale ita-airways.com.

A supporto di questa iniziativa, ITA Airways ha lanciato una campagna pubblicitaria ad hoc, che sarà distribuita in TV, canali digitali e social ufficiali della Compagnia per tutta la durata dell’offerta. La campagna, realizzata in tre differenti formati da 60”, 30” e 15”, racconta una storia che, attraverso lo sguardo di un bambino, celebra la magia del Natale, rafforzando il posizionamento di ITA Airways come brand in grado di offrire esperienze indimenticabili e ricche di emozioni”.

“Un altro regalo perfetto per il Natale è la Gift Card ITA Airways. Personalizzabile nel valore, non nominativa e utilizzabile per acquistare voli e servizi su tutte le destinazioni della Compagnia, la Gift Card ITA Airways è acquistabile online e può essere inviata via mail al destinatario.

ITA Airways consente inoltre di migliorare la propria esperienza di viaggio con diverse opzioni di upgrade di classe, disponibili sia in fase di acquisto, in aeroporto o direttamente a bordo, che garantiscono comfort e servizi premium.

La Compagnia mette, infine, a disposizione dei passeggeri soluzioni flessibili per ogni esigenza, anche per chi viaggia con bagagli extra o attrezzature sportive, con la possibilità di gestire tutto online o tramite i canali dedicati, e di usufruire anche del nuovo “Comfort Pack”, che offre un risparmio rispetto all’acquisto dei singoli servizi.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale ita-airways.com o contattare il Customer Center ITA Airways“, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)