SkyTeam annuncia le innovazioni delle compagnie aeree selezionate per The Aviation Challenge 2024

SkyTeam, l’alleanza aerea globale, ha sfidato le compagnie aeree attraverso The Aviation Challenge (TAC) per il terzo anno consecutivo. Mentre le sfide precedenti esploravano soluzioni innovative per ridurre gli impatti operativi dell’aviazione, quest’anno l’attenzione si è spostata sull’adozione, la scalabilità e l’implementazione di iniziative per aiutare a migliorare i progressi della sostenibilità.

La sfida di quest’anno, la più grande fino ad oggi, ha accolto i nuovi membri SkyTeam SAS e Virgin Atlantic e i vettori non affiliati, Corendon Dutch Airlines e TUI. L’ampliamento dell’ambito per includere per la prima volta compagnie aeree non affiliate ha segnato una pietra miliare significativa, evidenziando lo spirito inclusivo di TAC.

Tra il 23 gennaio e il 31 ottobre 2024, le compagnie aeree hanno completato 33 voli dimostrativi e presentato 327 soluzioni innovative. SkyTeam ha incaricato le 24 compagnie aeree partecipanti di adottare e implementare su larga scala alcune delle oltre 450 idee di sostenibilità generate nelle sfide passate. Tra queste: ottimizzazione dei servizi di bordo per ridurre gli sprechi a 62 g per passeggero rispetto a una media del settore di 1,43 kg; maggiore utilizzo di electric ground support equipment (e-GSE) e utilizzo di strategie di eco-pilotaggio per aumentare la fuel efficiency.

“Mentre attendiamo l’adozione diffusa di carburanti alternativi e tecnologie di nuova generazione, The Aviation Challenge sta utilizzando innovazione e creatività per testare potenziali soluzioni che potrebbero fare la differenza nell’impatto del nostro settore nel breve termine. La dedizione e l’ingegnosità dimostrate da queste compagnie aeree sono davvero stimolanti. Estendo le mie congratulazioni a tutte le compagnie aeree partecipanti per i loro sforzi eccezionali”, ha affermato Patrick Roux, CEO, SkyTeam.

Tutti i lavori sono stati rigorosamente valutati in base a un set completo di criteri tecnici da un gruppo di esperti di aviazione e sostenibilità, tra cui il Netherlands Aerospace Centre (NLR). I finalisti sono stati riconosciuti in tre categorie principali (Advancing Adoption, Boosting Collaboration, Empowering Sustainability), ciascuna con sottocategorie per riconoscere i loro risultati.

La lista completa dei The Aviation Challenge finalists è in questo comunicato di SkyTeam: https://www.skyteam.com/en/about/press-releases/press-releases-2024/shortlist-airline-innovations-aviation-challenge-2024.

