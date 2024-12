Air India investe nel Diamond Aircraft DA42-VI

Diamond Aircraft annuncia un accordo con Air India per l’acquisizione di tre nuovi twin-engine DA42-VI aircraft, con un’opzione per altri sei, per la nuova Flight Training Organization (FTO) di Air India ad Amravati, Maharashtra. Questo ordine segna l’inizio della cooperazione di Diamond Aircraft con la compagnia aerea di bandiera indiana. La consegna del primo aereo è prevista per l’estate 2025.

“Siamo entusiasti di svolgere un ruolo così fondamentale nell’impegno di Air India per diventare completamente autosufficiente nella formazione di nuovi piloti per la sua flotta in espansione. Ci aspettiamo una partnership lunga e fruttuosa”, ha affermato Jane Wang, Director of Sales, Marketing, and Flight Ops at Diamond Aircraft Austria.

“Il DA42-VI è progettato per rendere molto più la transizione da single a multi-engine aircraft training, e i futuri cadetti di Air India ne trarranno beneficio. Il glass cockpit li aiuterà a prepararsi per le loro future carriere al volo su grandi jet commerciali”, ha continuato Wang.

“Il DA42-VI a quattro posti è la versione più recente del twin-engine piston plane leader del settore di Diamond. Ideale per il pilot training, il suo jet-fuel powerplant genera risparmi di carburante fino al 50% rispetto ai tradizionali AVGAS-powered twins e il suo panoramic canopy offre un’eccellente visibilità durante le manovre di volo”, afferma Diamond Aircraft.

“Siamo entusiasti di collaborare con Diamond Aircraft mentre istituiamo la prima airline-owned and operated cadet pilot school in India. Vediamo questo come l’inizio di una partnership con Diamond per supportare la visione di Air India di rafforzare l’aviation training ecosystem in India e diventare autosufficienti”, ha affermato Sunil Bhaskaran, Director, Aviation Academy, Air India.

“La scuola di volo di Air India verrà ufficialmente aperta nella seconda metà del 2025 come la più grande flight school in South Asia, formando circa 180 piloti ogni anno. Sarà dotata di digitally enabled classrooms, di un digitized operations center e di una propria struttura di manutenzione per aumentare l’efficienza operativa. Il DA42 entrerà in gioco man mano che i cadetti progrediranno verso il multi-engine flight training.

Con la sua linea completa di piston aircraft, incluso un dedicated flight training concept con Single Engine Piston (DA40 NG, DA40 XLT) and Multi Engine Piston (DA42-VI) trainers, insieme a type-specific flight training simulators and proprietary jet-fuel engines, Diamond Aircraft è l’unico source provider nel flight training market”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)