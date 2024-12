Lufthansa Group acquista altri aeromobili a lungo raggio di ultima generazione

Lufthansa Group sta acquistando altri aeromobili a lungo raggio Airbus, aumentando i suoi ordini fermi per gli aeromobili A350-1000 da 10 a 15. Gli aeromobili all’avanguardia di questo ordine saranno consegnati tra il 2028 e il 2030. Il valore totale dell’ordine è di circa due miliardi di dollari USA al prezzo di listino. Con un totale di 60 A350-900 e 15 A350-1000, Lufthansa Group è uno dei maggiori A350 customers al mondo.

Dei 75 A350-900 e A350-1000 ordinati da Lufthansa Group, 28 aerei sono già in scheduled service, altri 47 saranno consegnati entro il 2030.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Il nostro ordine odierno sottolinea la grande fiducia nella nostra partnership di lunga data, stretta e di successo con Airbus. Con i jet a lungo raggio A350 all’avanguardia, stiamo accelerando la più grande modernizzazione della flotta nella nostra storia. Stiamo investendo più che mai nella nostra storia per rendere il trasporto aereo più sostenibile, per raggiungere i nostri obiettivi di riduzione di CO2 e allo stesso tempo offrire ai nostri clienti il massimo livello di comfort, con un’esperienza di viaggio di prima classe. Incluso l’ordine odierno, Lufthansa Group ha ordinato 770 aeromobili da Airbus nel corso della sua storia ed è orgoglioso di essere il più grande Airbus customer al mondo. Con l’imminente integrazione di ITA Airways a gennaio, la flotta Airbus di Lufthansa Group Airlines crescerà di altri 100 velivoli a corto e lungo raggio”.

“Con una flotta attuale di circa 740 velivoli commerciali, Lufthansa Group sta perseguendo una long-term fleet strategy incentrata su qualità premium, efficienza dei costi e riduzione delle emissioni. Includendo l’ultimo ordine di aeromobili, Lufthansa Group ha attualmente un totale di circa 250 nuovi fuel-saving aircraft nella sua order list, inclusi 100 velivoli a lungo raggio di ultima generazione. Nel medio termine, i twin-engine long-haul jets altamente efficienti sono destinati a sostituire i four-engine aircraft types, che vengono gradualmente eliminati. Questi includono i tipi di aeromobili Boeing 747-400, Airbus A340-600 e Airbus A340-300.

Rispetto ai loro predecessori, le nuove aggiunte alla flotta di Lufthansa Group consumano fino al 35% in meno di carburante ed emettono di conseguenza meno CO2. Lufthansa Group mira a dimezzare le sue emissioni nette di CO2 entro il 2030 rispetto al 2019 attraverso misure di riduzione e compensazione e a raggiungere un neutral CO2 balance entro il 2050″, afferma Lufthansa Group.

“Lufthansa Group ha già ordinato dieci A350-1000 a marzo 2023, con consegne previste per aprile 2026. Questo tipo di aeromobile è lungo 73,8 metri e offre circa il 15% in più di capacità rispetto all’A350-900“, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group – Airbus)