News Brevi – 20.12.2024

AERONAUTICA MILITARE: DONNA INFORTUNATA RECUPERATA DA EQUIPAGGIO DELL’82° CENTRO S.A.R. NELLA RISERVA DELLO ZINGARO – Giovedì 19 dicembre, poco dopo le tredici, un equipaggio dell’82° Centro Search and Rescue (S.A.R.) dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto militare di Trapani per prestare soccorso ad una donna di 60 anni rimasta ferita ed immobilizzata durante un’escursione all’interno della riserva naturale dello Zingaro. L’equipaggio dell’Aeronautica Militare, in servizio di prontezza SAR nazionale con elicottero HH-139B, ha ricevuto l’ordine di decollo immediato dalla sala operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE). Il velivolo si è dapprima diretto a Castellammare del Golfo per imbarcare un team del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), per poi dirigersi verso l’area di operazione. Arrivato sul luogo in cui si trovava la persona infortunata in meno di mezz’ora, l’equipaggio ha calato con il verricello l’aerosoccorritore e i due operatori del C.N.S.A.S., procedendo al recupero della donna, immobilizzata per una frattura alle gambe, e al suo immediato trasporto presso lo stesso campo di Castellammare del Golfo, dove ad attenderla si trovava un’ambulanza diretta al più vicino ospedale. Concluso il soccorso, l’equipaggio militare ha fatto rientro alla base militare di Trapani, dove ha ripreso il servizio di prontezza di ricerca e soccorso. L’82° Centro Search and Rescue è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche marginali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR CRITICA LA DECISIONE DEL GOVERNO ITALIANO DI AUMENTARE LE TASSE SUI PASSEGGERI NEL 2025 – Ryanair informa: “Ryanair oggi (venerdì 20 dicembre) ha condannato la decisione regressiva del Governo italiano di aumentare le tasse sui passeggeri che viaggiano dai più grandi aeroporti italiani dal 1° aprile 2025. Questo aumento della tassazione costringerà le compagnie aeree, come Ryanair, ha rivedere i propri piani per l’Italia nel 2025, con gravi conseguenze per la connettività, il turismo e i posti di lavoro, in particolare a Roma dove è necessaria una maggiore connettività aerea per sostenere il turismo in entrata nell’Anno Giubilare. La decisione arretrata del Governo italiano di aumentare la regressiva addizionale comunale di €0.50 (fino a €8 in totale) per ogni passeggero in partenza è in netto contrasto con quanto fatto da altri Paesi europei, come la Svezia, l’Ungheria, l’Irlanda e la Polonia che stanno abolendo le tasse sull’aviazione o riducendo i costi di accesso per promuovere la crescita del traffico. L’unico modo per stimolare la crescita del traffico è quello di avere tariffe basse che, a loro volta, richiedono costi di accesso competitivi. Ryanair invita il Governo italiano a revocare immediatamente questo miope aumento delle tasse per preservare la capacità durante tutto l’anno, la crescita del traffico e del turismo per l’Italia e gli italiani”. Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha detto: “In qualità di compagnia aerea No. 1 in Italia, Ryanair invita il Governo italiano a revocare immediatamente questa regressiva decisione di aumentare le tasse sui passeggeri nei più grandi aeroporti italiani dal 1° aprile 2025. Questa decisione illogica di aumentare l’addizionale comunale, insieme alla mancata rimozione del limite dei voli a Ciampino, sarà particolarmente dannosa per Roma, dove le compagnie aeree, come Ryanair, saranno costrette a ridurre la capacità proprio in vista del Giubileo. Ryanair invita il Governo italiano a revocare questa decisione miope e ad abolire invece la regressiva addizionale comunale in tutti gli aeroporti italiani, proprio come hanno fatto le Regioni Friuli Venezia Giulia e Calabria. Questo permetterebbe agli aeroporti italiani di beneficiare di una rapida crescita del traffico, del turismo e dei posti di lavoro nei prossimi anni, dal momento che Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, più di 20 milioni di passeggeri all’anno su 250 nuove rotte e più di 1.500 posti di lavori nelle Regioni italiane”.

ACCADEMIA AERONAUTICA: CONSEGNATI GLI SPADINI AGLI ALLIEVI DEL PRIMO CORSO – Si è svolta giovedì 19 dicembre presso l’Auditorium dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli la solenne cerimonia della consegna dello Spadino a 113 allievi del primo corso. L’evento, simbolo di tradizione e di valori, rappresenta uno dei momenti più significativi nel percorso formativo dei giovani allievi, segnando ufficialmente l’inizio della loro carriera militare. Alla cerimonia ha presenziato il Comandante del Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio e, a rendere ancora più speciale la giornata è stata la presenza dei padrini dei Corsi Falco. A testimonianza del forte ed indissolubile legame che unisce le diverse generazioni erano presenti il Generale di Squadra Aerea Giampiero Gargini, Capo Corso del Falco III, il Generale di Squadra Aerea Luigi Del Bene, Capo Corso del Falco IV ed il Maggiore Andrea Luccini, Capo Corso del Falco V. Lo Spadino, piccolo ma ricco di significati, rappresenta non solo un elemento distintivo dell’uniforme, ma anche un invito a custodire i valori di lealtà, coraggio e sacrificio. Con questa consegna, l’Accademia Aeronautica rinnova il suo impegno a formare uomini e donne pronti a servire con onore nelle fila dell’Aeronautica Militare, preparandoli alle sfide del futuro con competenza e determinazione. In serata si è svolta la tradizionale cerimonia di consegna del “Pingue”, uno dei momenti più significativi per gli allievi del primo corso regolare. L’Accademia Aeronautica dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea. E’ un Istituto militare di studi superiori a carattere universitario che ha il compito di provvedere al reclutamento e alla formazione dei giovani che aspirano a diventare Ufficiali dell’Aeronautica Militare. Frequentando i Corsi Regolari dell’Accademia si può diventare Sottotenenti in Servizio Permanente Effettivo dell’Arma Aeronautica, nel Ruolo Naviganti normale (piloti) e nel Ruolo Normale delle Armi, del Genio Aeronautico, del Corpo di Commissariato Aeronautico e del Corpo Sanitario Aeronautico. Presso l’Istituto vengono inoltre svolti i Corsi per gli Allievi Ufficiali (Piloti e Navigatori di Complemento e Ferma Prefissata) e i Sottotenenti a nomina diretta (sia del Ruolo Normale che del Ruolo Speciale); infine, nel Piano degli Studi dell’Accademia, sono previsti Corsi a connotazione specialistica aeronautica, a favore di personale straniero e di altre Forze Armate (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’AERONAUTICA MILITARE AL NEW SPACE ECONOMY EXPOFORUM – Dal 16 al 18 dicembre Fiera Roma ha ospitato la sesta edizione di New Space Economy (NSE) Expoforum, un evento di riferimento per il settore spaziale organizzato in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). L’evento ha coinvolto l’Aeronautica Militare, oltre ai principali attori del settore spaziale tra cui aziende, startup, enti di ricerca e giovani professionisti per discutere delle sfide e delle opportunità offerte dalla Space Economy, sotto il tema “Our Future, Our Daily Life”. Con il patrocinio, tra gli altri, del Ministero della Difesa, il NSE è stato l’occasione, per l’Aeronautica Militare, di contribuire attivamente al dibattito, mettendo a disposizione dei partecipanti le proprie competenze sviluppate ricoprendo il ruolo di catalizzatore delle attività relative al volo umano nello Spazio, naturale estensione del proprio dominio. L’edizione 2024 ha coinciso con la Giornata Nazionale dello Spazio. Il viaggio dell’Italia nello spazio è infatti iniziato con il Generale dell’Aeronautica Militare Luigi Broglio e lo storico programma San Marco, che ha posizionato la nazione come pioniere dell’esplorazione spaziale. Sulla base di questa eredità, l’Aeronautica Militare ha costantemente abbracciato la ricerca d’avanguardia, promuovendo il progresso delle capacità aerospaziali per affrontare le sfide della difesa nazionale e dell’innovazione tecnologica. Dagli studi pionieristici sulla fisiologia allo sfruttamento di tecnologie operative avanzate, l’Aeronautica Militare è stata una forza costante nel plasmare il futuro dell’esplorazione e dell’innovazione spaziale. Nella tre-giorni del Forum l’Aeronautica Militare ha proposto uno spazio espositivo ricco di attività volte a far provare, ai partecipanti, un’esperienza unica e immersiva. Grazie alla realtà virtuale e simulatori, e all’organizzazione di brevi conferenze indirizzate principalmente a giovani studenti e studentesse, il personale dell’Arma Azzurra ha raccontato le varie professionalità e tecnologie che fanno dell’Aeronautica Militare un attore di primo piano nelle operazioni spaziali. Grande protagonista della seconda giornata del New Space Economy Euroforum di Roma è stato l’Astronauta dell’Aeronautica Militare, Colonnello Walter Villadei, che ha partecipato alla Missione Ax-3 di Axiom Space. Il Colonnello Villadei ha incontrato gli studenti presenti, rispondendo alle tante domande di ragazze e ragazzi che hanno potuto scoprire di più sulle attività e sulla routine di un astronauta (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC CON IL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E IL NUOVO CAPO DEI V.V.F. – In occasione dell’insediamento del nuovo Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco, ing. Eros Mannino, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il dirigente Enac, ing. Marco Trombetti, sono stati ricevuti in Viminale dal Prefetto Attilio Visconti, Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e dagli ingg. Marco Ghimenti e Paolo Maurizi. L’incontro ha ulteriormente suggellato la stretta collaborazione che caratterizza, da anni, i rapporti tra l’Enac e il C.N.V.V.F. Nei giorni scorsi, peraltro, vi è stata anche l’approvazione dei nuovi ’“Criteri per la gestione del servizio antincendio e del soccorso tecnico urgente nei terminal e negli altri edifici aeroportuali”, da parte del CISA – Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Aerei e degli Aeroporti, di cui l’Enac ha la presidenza – con l’obiettivo della salvaguardia delle persone anche mediante la tutela degli edifici in ambito aeroportuale.

IL CdA ENAC E IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RIVOLGONO GLI AUGURI DI BUONE FESTE A TUTTI I DIPENDENTI DELL’ENTE E ALLA COMUNITA’ DEL TRASPORTO AEREO – Ultima riunione del 2024 per il Consiglio di Amministrazione Enac, occasione per uno scambio di auguri e un auspicio di serenità per il nuovo anno. Il CdA è stato presieduto dal Presidente Pierluigi Di Palma e dal DG Enac Alessio Quaranta con la partecipazione dei Consiglieri Prof.ssa Giulia De Martino, Gen. Isp. Capo Antonio Giuseppe Lupoli, Dott.ssa Benedetta Fiorini, del Magistrato delegato della Corte dei conti, Pres. Pino Zingale e del Vicedirettore Generale Enac Fabio Nicolai. Alla riunione presenti anche i componenti del nuovo Collegio dei revisori dei conti, dott.ssa Serena Lamartina Presidente del Collegio, dott.ssa Antonella Bientinesi e dott. Matteo Adinolfi. Il Consiglio Enac ha voluto rivolgere a tutta la numerosa comunità aeroportuale e ai dipendenti Enac un ringraziamento per la dedizione e la passione con cui svolgono il proprio lavoro a favore della sicurezza del volo, dell’efficienza del sistema, della qualità dei servizi e della tutela dei passeggeri che costituiscono il centro dell’azione istituzionale dell’Enac.

SAAB: CAPACITA’ POTENZIATE PER IL GRIPEN C/D – Saab ha ricevuto un ordine aggiuntivo per il Gripen C/D contract da FMV, del valore di 466 milioni di corone svedesi. Questa estensione include diversi aggiornamenti importanti e studi sui prossimi missili aria-aria e aria-terra. “L’estensione del Gripen C/D contract segna un importante passo avanti per la nostra difesa”, afferma Lars Tossman, Head of Saab’s Aeronautics business area. “L’integrazione di nuovi sistemi missilistici avanzati dimostra il nostro impegno nel fornire soluzioni di alta qualità. Siamo orgogliosi di contribuire alla capacità di difesa della Svezia attraverso questo contratto”. “L’integrazione di nuovi sistemi missilistici migliora significativamente le capacità operative del Gripen C/D. Questa estensione del contratto servirà a garantire che il Gripen C/D rimanga una pietra angolare delle capacità militari della Svezia per molti anni a venire”, conclude Saab.

SAS: LE DESTINAZIONI PREFERITE DAGLI SVEDESI A NATALE – SAS informa: “Il Natale è alle porte e con esso arriva uno dei periodi di viaggio più intensi dell’anno. Le ultime statistiche di SAS mostrano che più scandinavi rispetto allo scorso anno scelgono di viaggiare durante le vacanze di Natale. L’elenco delle destinazioni di viaggio più prenotate dagli svedesi al di fuori della Scandinavia vede in cima a Londra, seguita da Malaga. Tra le località a lungo raggio, New York è la scelta più popolare. Chi si prende qualche giorno di vacanza in più nel periodo di Natale, quest’anno può aspettarsi una vacanza più lunga. Molti ne approfittano per fare un viaggio e, secondo SAS, Londra è la preferita di quest’anno, seguita da Malaga. Al terzo posto c’è Parigi, che è la destinazione cresciuta di più in popolarità rispetto allo scorso anno. Anche la domanda di voli per Berlino, Manchester e Atene è aumentata in modo significativo. Le opzioni sono ampie, sia con partenze dirette da Stoccolma e Göteborg, sia tramite l’ampia rete globale di SAS a Copenhagen. Sono soprattutto le città europee ad attirare l’interesse degli svedesi, ma sono ricercate anche le città americane. Oltre a New York, sia Miami che Los Angeles sono tra le 20 destinazioni più prenotate”. “Vediamo una chiara tendenza secondo cui sempre più svedesi di prima scelgono di combinare le vacanze di Natale con un viaggio. È anche piacevole che molti viaggiatori stranieri vogliano visitare la Svezia in inverno. La grande richiesta ha portato SAS a introdurre più partenze e ad espandere la capacità, non vediamo l’ora di contribuire a un viaggio di Natale tranquillo e memorabile”, afferma Thomas Thessen, capo analista di SAS. “I vicini scandinavi della Svezia fanno in parte altre scelte. Londra è in cima alla lista in tutti e tre i paesi, Parigi è al terzo posto. Al contrario, i norvegesi hanno Gran Canaria come seconda destinazione più popolare, mentre gli svedesi la collocano più in basso nella lista. I danesi non ce l’hanno affatto. Un’altra differenza è che città come Reykjavik e Bangkok attraggono danesi e norvegesi, ma non si qualificano per la top list svedese. Mentre sempre più persone prenotano viaggi all’estero con SAS, molti viaggiano nella direzione opposta, verso la Svezia. La maggior parte dei viaggiatori proviene dal Regno Unito, mentre il secondo gruppo più numeroso è costituito dagli americani. Rispetto allo scorso anno, sono le visite dai Paesi Bassi ad aumentare maggiormente. La Danimarca attira principalmente visitatori americani e tedeschi, mentre la Norvegia attira principalmente britannici e svizzeri”, conclude SAS.

ANA GROUP: ACQUISIZIONE DI TUTTE LE AZIONI DI PEACH AVIATION – ANA Holdings Co., Ltd. e First Eastern Aviation Holdings, partner sin dalla fondazione di Peach Aviation Limited, hanno concordato che ANA HD acquisisca il 7% delle azioni Peach detenute da FE. Di conseguenza, ANA HD ha acquisito tutte le azioni di Peach il 20 dicembre. “Peach, la prima LCC giapponese, si è espansa dalla sua fondazione nel 2011 ed è diventata una sussidiaria consolidata di ANA HD nel 2017. I suoi ricavi hanno raggiunto il massimo storico nella prima metà del FY 2024. Il 4 dicembre 2024 Peach ha ampliato le sue operazioni e la sua rete in Asia lanciando la rotta Osaka (Kansai) – Singapore utilizzando l’ultimo aeromobile Airbus A321LR. Il rapporto di ANA HD con Peach ha aumentato i turisti in entrata in Giappone e ha attirato nuovi clienti in ANA. Poiché prevediamo un ulteriore aumento dei turisti in entrata, la decisione di rendere Peach una sussidiaria interamente di proprietà è progettata per sfruttare la crescita precedente, rafforzare il portafoglio aziendale di ANA Group e aumentare i profitti. ANA HD continuerà a sviluppare attivamente la domanda per aumentare i turisti in entrata, con l’obiettivo di attrarre 60 milioni di visitatori e incoraggiare la rivitalizzazione regionale”, afferma ANA Group. “ANA HD sosterrà l’obiettivo di Peach di diventare una LCC leader in Asia sfruttando la cultura aziendale e il brand Peach e cercando e superando costantemente nuove sfide. Continueremo a migliorare la collaborazione e la cooperazione tra Peach e varie aziende all’interno di ANA Group per espandere il settore delle compagnie aeree e migliorare le prestazioni, potenziando al contempo il valore aziendale di ANA Group”, conclude ANA Group.

DELTA HA PROSEGUITO IL FORTE IMPATTO SULLE COMUNITA’ NEL 2024 – Delta informa: “La missione di Delta di connettere il mondo inizia con il nostro impegno a essere un partner forte per le comunità in cui viviamo, lavoriamo e prestiamo servizio. Colleghiamo le persone ai luoghi e al loro potenziale. Come compagnia guidata da uno scopo, restituire è stato fondamentale per la nostra cultura per quasi 100 anni e ciò è stato vero nel 2024 quando Delta Air Lines e Delta Air Lines Foundation hanno donato 63 milioni di dollari alle comunità in tutto il mondo tramite donazioni benefiche. Concentrandoci sui pilastri di Ambiente, Equità, Istruzione e Benessere complessivo, investiamo tempo e risorse per prenderci cura del pianeta e delle persone che lo abitano. L’impatto che Delta ha ogni anno non sarebbe possibile senza i 100.000 dipendenti Delta che donano disinteressatamente il loro tempo, talento ed energia al servizio degli altri”. “La differenza Delta è dimostrata dalle nostre persone. Le persone Delta vogliono rimboccarsi le maniche e aiutare chi è nel bisogno. Che si tratti di donare il sangue, preparare kit per i pasti per bambini in età scolare, donare equità nel gioco tramite un nuovo parco giochi, far volare i veterani della Seconda Guerra Mondiale in Normandia per l’80° anniversario del D-Day o costruire una casa da zero che rimarrà in una famiglia per generazioni, le persone Delta si prendono cura di noi e si vede”, ha affermato Tad Hutcheson, Managing Director of Community Engagement.

EASA PUBBLICA UN NUOVO ROTORCRAFT NOISE MODEL – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato il NORAH2 software prototype and noise hemispheres database, il NORAH2 tool, per stimare il rumore a terra generato dalle rotorcraft operations. NORAH2 è stato sviluppato come parte di un 4-year research project sul rotorcraft noise, finanziato da Horizon 2020 dell’European Union.

DELTA LANCIA UNA ROTTA NON STOP TRA WASHINGTON D.C. E SEATTLE – Delta lancerà un nuovo servizio non-stop tra il Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) e il Seattle-Tacoma International Airport (SEA) il 9 marzo 2025, in seguito all’approvazione del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti. “Questa nuova rotta segna una pietra miliare significativa, in quanto offre ai clienti un’opzione più competitiva e conveniente per il servizio non-stop tra Seattle e Washington. La rotta SEA-DCA di Delta è stata una delle cinque nuove tratte fuori perimetro selezionate dal DOT, rotte rese possibili in concomitanza con il disegno di legge di riautorizzazione della FAA recentemente approvato dalla Camera e dal Senato degli Stati Uniti, firmato dal Presidente Biden a maggio. Con questo atteso ordine finale, Delta offrirà un volo diretto a tutti e tre i suoi hub occidentali dalla capitale della nazione”, afferma Delta. “Seattle è un mercato chiave per i nostri clienti, un hub cruciale per Delta e un gateway di prim’ordine sulla costa occidentale”, ha affermato Glen Hauenstein, president of Delta Air Lines. “Delta elogia il Dipartimento dei trasporti per aver riconosciuto che un servizio aggiuntivo da DCA a Seattle darà ai consumatori la concorrenza e la scelta di cui hanno tanto bisogno. Non vediamo l’ora di lanciare il nuovo servizio a marzo”. “La rotta opererà con l’aeromobile Airbus A321neo all’avanguardia di Delta, offrendo un’esperienza cliente premium e supportando al contempo un volo più sostenibile attraverso l’efficienza operativa e un consumo di carburante inferiore. Delta offre anche il Wi-Fi Delta Sync veloce e gratuito a bordo per i soci SkyMiles durante il volo e tutti i clienti possono godere di un’ampia selezione di opzioni di intrattenimento in volo con Delta Studio. Oltre a questo nuovo servizio da e per DCA, Delta si è concentrata molto sull’istituzione di SEA come key gateway per l’Asia, con rotte per Tokyo (HND), Seoul (ICN), Shanghai (PVG) e, più di recente, Taipei (TPE). Inoltre, nell’estate 2025, Seattle diventerà il quarto aeroporto a disporre di una Delta One Lounge, completata dall’aggiunta di un secondo Sky Club che si estende su oltre 23.000 piedi quadrati nel Concourse A”, prosegue Delta. “Mentre Delta celebra oltre 90 anni di attività a Seattle, la compagnia aerea continua a crescere ed espandere la sua presenza nella comunità attraverso investimenti strategici e opzioni di volo migliorate”, ha affermato Joan Wang, managing director – Pacific Northwest for Delta Air Lines. “Delta ha festeggiato il suo 90° anniversario a Seattle nel dicembre 2023. Oggi la compagnia aerea vanta 3.000 dipendenti con base a Seattle che gestiscono circa 170 partenze nei giorni di punta da SEA verso oltre 50 destinazioni in tutto il mondo, tra cui città come Amsterdam, Cancun, Parigi e Puerto Vallarta, oltre a numerose città in Alaska e nelle Hawaii. Seattle funge anche da gateway chiave per le operazioni della compagnia aerea nel Pacifico, con rotte per ICN, HND, TPE e PVG”, conclude Delta.

AMERICAN AIRINES VOLERA’ SENZA SCALI TRA WHASHINGTON D.C. E SAN ANTONIO – American Airlines renderà presto più comodo viaggiare tra San Antonio, Texas (SAT) e Washington, D.C. (DCA). Questa settimana, il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (DOT) ha formalmente approvato la richiesta di American di diventare l’unica compagnia aerea a operare un servizio senza scali tra SAT e DCA. I biglietti per il nuovo servizio saranno disponibili per la vendita a partire dal 23 dicembre tramite aa.com o l’app mobile di American. “American è orgogliosa di offrire gli unici voli senza scali tra SAT e DCA a partire da marzo”, ha affermato Brian Znotins, Senior Vice President of Network and Schedule Planning, American. “Questo nuovo servizio offrirà un comodo accesso diretto alla capitale della nostra nazione per i cittadini di San Antonio, aiutando al contempo a collegare ulteriormente i clienti alla nostra rete globale completa. American ringrazia i numerosi funzionari eletti e cittadini che hanno supportato la nostra richiesta e non vediamo l’ora di accogliere presto i clienti a bordo di questo nuovo servizio”. “Siamo entusiasti di annunciare il servizio non-stop tra SAT e DCA. Questa nuova rotta è una svolta, che offre ai nostri clienti un’esperienza di viaggio ancora più fluida e rafforza il collegamento diretto della nostra regione con il cuore della nazione”, ha affermato Jesus Saenz, Director of Airports for the San Antonio Airport System. “Questo è uno sviluppo storico e significativo per San Antonio. Siamo grati per la partnership che abbiamo costruito con American Airlines e per gli instancabili sforzi dei leader della nostra comunità che da tempo sostengono questo servizio. Non vediamo l’ora del volo inaugurale a marzo e dell’inizio del servizio giornaliero non-stop da SAT e DCA”. La città di San Antonio è la città in più rapida crescita negli Stati Uniti e ospita una delle più grandi concentrazioni di basi militari del paese. Attualmente, è la città più grande del Texas priva di un servizio diretto per DCA e la città più grande degli Stati Uniti con una popolazione a maggioranza ispanica senza un servizio diretto per DCA, che è l’aeroporto più comodo per i viaggiatori in visita a Washington, D.C. Il servizio di American offrirà un comodo risparmio di tempo rispetto ai voli di collegamento esistenti per DCA o aeroporti alternativi nell’area di Washington, D.C. Per commemorare la ricca storia della città e i significativi contributi militari, il volo American 1718 riconosce l’anno in cui è stata fondata San Antonio mentre il volo 1947 celebra l’anno in cui è stata istituita l’aeronautica militare statunitense.

LA OSLO DISTRICT COURT SI PRONUNCIA IN FAVORE DI NORWEGIAN IN MERITO ALLE EU ETS OBLIGATIONS PER IL 2020 – Norwegian Group informa: “La Oslo District Court ha emesso la sua sentenza nel procedimento sulle EU ETS obligations durante la ricostruzione di Norwegian. La sentenza della corte è che Norwegian non era tenuta a rispettare le proprie EU ETS obligations per il 2020 e che la sanzione imposta per il mancato rispetto di tali obblighi era illegittima. Norwegian è lieta di vedere che la corte ha riconosciuto le circostanze uniche che la compagnia stava affrontando durante questo periodo. Come annunciato in un annuncio di borsa del 2 marzo 2023, Norwegian ha pagato l’importo della sanzione di quasi 400 milioni di NOK e si è riservata il diritto di richiedere la restituzione di tale importo più gli interessi a seguito di una conclusione definitiva. Pertanto, Norwegian ha diritto al rimborso completo dell’importo della sanzione, inclusi gli interessi che attualmente ammontano a 82,6 milioni di NOK se la decisione diventa definitiva ed esecutiva. Inoltre, Norwegian ha ricevuto un risarcimento per le spese legali pari a 9,8 milioni di NOK”. “Questa sentenza conferma la nostra comprensione della legge e siamo grati che la corte abbia riconosciuto le circostanze uniche che circondano la nostra ricostruzione e i vincoli che ha imposto alla nostra capacità di soddisfare determinati obblighi. Questo risultato ci consente di concentrarci completamente sul nostro impegno continuo per ridurre il nostro impatto climatico”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. “La sentenza della Oslo District Court supporta le opinioni di altre parti interessate ed esperti. La sentenza della Oslo District Court non è definitiva. Norwegian farà un annuncio in borsa quando la sentenza sarà definitiva, a seconda che il Ministry of Climate and Environment presenti ricorso alla Court of Appeal”, conclude Norwegian Group.

BAE SYSTEMS: IL VELIVOLO ALIMENTATO A ENERGIA SOLARE RAGGIUNGE NUOVI STRATOSFERICI TRAGUARDI – Completando in rapida successione una nuova serie di voli di prova con il sistema aereo a pilotaggio remoto (Uncrewed Aerial System, UAS) dello pseudo-satellite ad alta quota (High Altitude Pseudo Satellite, HAPS) di BAE Systems, PHASA-35®, un team di ingegneri britannici ha segnato una svolta nella corsa all’utilizzo della stratosfera per il monitoraggio e le comunicazioni terrestri. Nelle scorse settimane, durante il primo volo presso lo Spaceport America® nel New Mexico, il velivolo alimentato a energia solare ha volato per 24 ore oltre i 66.000 piedi attraversando la stratosfera ed eseguendo successivamente un atterraggio di successo in condizioni di pieno servizio, ovvero pronto a solcare nuovamente i cieli due giorni più tardi. Il lancio, il volo, l’atterraggio, la sua potenziale riconfigurazione e la possibilità di un rilancio così rapido hanno dimostrato l’importante traguardo raggiunto nello sviluppo di PHASA-35, nome ispirato dai 35 metri di apertura alare. Progettato da Prismatic Ltd, controllata di BAE Systems, per operare al di sopra delle condizioni meteorologiche e del convenzionale traffico aereo, PHASA-35 possiede tutto il potenziale per offrire una gamma stabile e persistente di utilizzi, che vanno dall’intelligence, alla sorveglianza fino alla ricognizione a lunghissima durata. Le parole di Bob Davidson, CEO di Prismatic presso BAE Systems: “Queste ultime prove di volo rappresentano un significativo passo in avanti nel dimostrare le capacità di PHASA-35 nei campi di applicazione e un momento di grande orgoglio per tutto il nostro team. Ci stiamo impegnando per continuare a sviluppare PHASA-35 a ritmo sostenuto per poterlo rendere operativo già nel 2026”. Inoltre, durante le ultime prove il velivolo ha trasportato un sensore di intelligence, sorveglianza e ricognizione attivo, noto come “software defined radio”, sviluppato dalla divisione di intelligence digitale di BAE Systems. Questo sensore pesava più del doppio rispetto al precedente carico utile che aveva trasportato nella stratosfera. Nel Regno Unito, presso la sede di Prismatic ad Alton, nello Hampshire, il team di PHASA-35 lavora incessantemente per rendere disponibile la prossima versione del velivolo entro la fine dell’anno. Il nuovo modello sarà dotato di oltre il doppio della capacità di stoccaggio e generazione di energia solare a bordo rispetto all’attuale versione. Si prevede che queste modifiche dimostrino la sua capacità di eseguire missioni nella stratosfera di durata e complessità crescenti a partire dal 2025. Prismatic fa parte di FalconWorks®, il ramo di ricerca e sviluppo avanzati del settore aereo di BAE Systems.

AIR CANADA E’ PRONTA PER ASSISTERE I VIAGGIATORI DURANTE IL PERIODO DELLE FESTE – In vista dei viaggi per le feste, i team di Air Canada si stanno mobilitando per accogliere l’elevato volume di viaggiatori che intraprendono viaggi in Nord America e in tutto il mondo. La compagnia aerea sta fornendo ulteriore supporto con gli agenti e tramite l’app mobile Air Canada, rendendo ogni fase del viaggio più semplice e piacevole per gli oltre 2,2 milioni di clienti che viaggeranno con Air Canada in questa stagione di feste. Riconoscendo che le festività sono uno dei pochi momenti in cui molti viaggiatori visitano l’aeroporto, Air Canada ha aumentato il numero di agenti del servizio clienti che saranno a disposizione per accogliere i clienti e aiutarli a muoversi facilmente nei terminal. La compagnia aerea continuerà a dare priorità a coloro che hanno esigenze di accessibilità e ai minori che viaggiano non accompagnati. “Le festività sono un periodo speciale dell’anno per tutti noi e siamo preparati alle sfide che i terminal affollati, i bagagli extra per le feste e il meteo imprevedibile possono portare ai viaggi delle feste”, ha affermato Tom Stevens, Vice President of Canadian Airports and Customer Experience Strategy, Air Canada. “In Air Canada, cura e classe sono al centro di tutto ciò che facciamo e i nostri team sono pronti a dare il massimo per offrire un servizio eccezionale a ogni cliente”. “L’app mobile Air Canada fornisce comodi aggiornamenti il giorno del viaggio sullo stato del volo, i cambi di gate, il tracciamento dei bagagli e altro ancora, in modo che i clienti possano gestire ogni fase del viaggio con facilità, dal check-in al terminal, attraverso la sicurezza fino all’imbarco e all’arrivo. I recenti aggiornamenti includono nuove e migliorate carte d’imbarco digitali, ultime informazioni sullo stato di avanzamento dell’imbarco per i voli, mappe dei gate e tempi di percorrenza stimati dai controlli di sicurezza in aeroporti selezionati in Canada, Stati Uniti ed Europa, e molto altro. Air Canada è anche una delle prime compagnie aeree a integrare la Apple Share Item Location feature nella sua app mobile. Air Canada diffonde lo spirito natalizio a bordo rendendo birra e vino omaggio un’offerta permanente su tutti i voli domestici e statunitensi. I clienti possono gustare una selezione attentamente curata di birre artigianali, vini francesi rossi e bianchi e snack premium omaggio, mentre brindano ai loro viaggi di vacanza”, conclude Air Canada.

DELTA COSTRUISCE IL 42° PARCO GIOCHI CON KABOOM! – Sabato 7 dicembre, oltre 100 volontari Delta e City of Bell si sono uniti al partner nazionale KABOOM! per costruire il 42° parco giochi Delta. Il parco giochi è stato costruito a Treder Park ed è il settimo parco giochi che Delta ha costruito nell’area di Los Angeles da quando è iniziata la partnership con KABOOM! nel 2013. Il personale Delta di Los Angeles, così come di Atlanta, Detroit, New York e altre stazioni del sistema hanno contribuito a costruire il nuovo parco giochi. “La partnership di Delta con KABOOM! riflette il nostro impegno più ampio nel promuovere l’appartenenza e il benessere nelle comunità in cui operiamo”, ha affermato Tad Hutcheson, Managing Director of Community Engagement. “Ogni bambino merita l’opportunità di giocare e siamo onorati di mostrare ai bambini che ci teniamo dando vita alle loro visioni e creando spazi solo per loro”. Delta supporta KABOOM! nel suo obiettivo di porre fine alla disuguaglianza negli spazi di gioco unendosi alle comunità per costruire spazi di gioco progettati dai bambini che possano suscitare gioia e promuovere un senso di appartenenza per i bambini a cui spesso vengono negate opportunità di prosperare. I volontari Delta hanno contribuito a costruire 42 parchi giochi KABOOM! negli Stati Uniti dall’inizio della partnership nel 2013.