ACI World: per soddisfare la futura domanda di capacità è necessaria la collaborazione tra tutti gli attori

Airports Council International (ACI) World riconosce la crescente sfida per soddisfare la domanda di traffico aereo. “Gli aeroporti di tutto il mondo, supportati da ACI, stanno lavorando diligentemente sia per aumentare la capacità delle infrastrutture esistenti sia per sviluppare nuove strutture, che sono componenti essenziali per affrontare questa sfida.

Gli aeroporti sono naturalmente incentivati a soddisfare le richieste del mercato migliorando l’efficienza e accogliendo un numero crescente di passeggeri e hanno effettuato investimenti significativi negli ultimi anni per farlo. Tuttavia, per accogliere la crescita prevista del traffico aereo, tutti gli stakeholder dell’aviazione devono contribuire e lavorare in modo collaborativo.

Ottimizzare l’utilizzo della capacità aeroportuale, anche attraverso la politica degli slot, è una sfida multiforme che non può essere risolta dagli aeroporti da soli. La fornitura di capacità aeroportuale dipende dalle azioni coordinate di più parti interessate, tra cui la gestione del traffico aereo, gli enti regolatori, gli addetti alla gestione a terra, i servizi di controllo di immigrazione e sicurezza, nonché fattori quali requisiti meteorologici e normativi. Anche le operazioni delle compagnie aeree hanno un impatto diretto sulla capacità aeroportuale. Queste interdipendenze devono essere considerate in qualsiasi discussione sull’ottimizzazione della capacità”, afferma ACI World.

“Inoltre, migliorare ed espandere l’infrastruttura per ospitare capacità aggiuntiva richiede investimenti significativi. Gli aeroporti hanno a lungo sostenuto i finanziamenti necessari per supportare questi sviluppi, anche attraverso ragionevoli aumenti delle tariffe aeroportuali. Tuttavia, il settore delle compagnie aeree si è costantemente opposto a questi sforzi, nonostante le tariffe aeroportuali rappresentino in media solo il 4% dei costi totali delle compagnie aeree. Il settore delle compagnie aeree, che chiede una maggiore capacità, rimane restio a finanziare gli investimenti essenziali necessari per ottenerla.

Una politica efficiente degli slot aeroportuali è un elemento fondamentale per l’ottimizzazione della capacità. Per diversi anni, ACI ha sostenuto l’allineamento delle Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) con le dinamiche di mercato contemporanee per rispondere in modo più efficace alle diverse esigenze di tutte le parti interessate, con i consumatori come priorità principale.

Sebbene il White Paper della IATA (leggi anche qui) sugli slot sollevi valide preoccupazioni, non riesce a fornire una descrizione completa, accurata o equilibrata del problema, attribuendo la colpa esclusivamente agli aeroporti per le inefficienze del sistema attuale. Questa visione ristretta distrae dalle conversazioni e dalla collaborazione più ampie che sono necessarie per modificare gli attuali principi e le attuali politiche sugli slot, che devono evolversi per adattarsi alle realtà attuali.

Gli aeroporti hanno a lungo sostenuto una revisione più ambiziosa dello slot system per affrontare l’uso inefficiente degli slot, anche attraverso il Worldwide Airport Slot Board (WASB), l’airport-airline-coordinator body istituito nel 2020 per supervisionare il WASG. È necessaria una conversazione più ampia per modificare gli attuali principi e le attuali politiche sugli slot.

Per accogliere la crescita prevista del traffico aereo, tutti gli stakeholder dell’aviazione devono contribuire e lavorare in modo collaborativo”, prosegue ACI World.

“Per soddisfare le future richieste di capacità è necessaria la collaborazione”, ha affermato Darryl Dowd, Vice President, Safety, Security and Operations presso ACI World. “Gli aeroporti e le compagnie aeree devono collaborare per garantire un’assegnazione e un utilizzo degli slot equi ed efficienti, operazioni migliorate e gli investimenti necessari nelle infrastrutture per supportare la crescita. ACI rimane impegnata a promuovere la cooperazione tra gli stakeholder per fornire soluzioni che avvantaggino i passeggeri, le economie e l’ecosistema dell’aviazione nel suo complesso”.

(Ufficio Stampa ACI World)