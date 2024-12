TAP raggiunge i 2 milioni di passeggeri sulle rotte tra Portogallo e Brasile

TAP Air Portugal ha raggiunto un nuovo traguardo storico nelle sue operazioni tra Portogallo e Brasile. Per la prima volta nella sua storia la compagnia aerea ha superato la soglia dei due milioni di passeggeri trasportati in un solo anno tra i due Paesi. Questo risultato rappresenta un significativo aumento della domanda di voli tra i due continenti e consolida la posizione di TAP come uno dei principali operatori di rotte transatlantiche.

Con voli giornalieri e frequenti tra Lisbona e numerose città brasiliane, la compagnia aerea si è affermata come un ponte essenziale per gli scambi culturali, turistici e commerciali tra le due nazioni. Il traguardo di due milioni di passeggeri è un record storico, mai raggiunto prima in un solo anno.

“TAP è orgogliosa di collegare due Paesi con una storia comune e un futuro promettente. Questo record riflette il nostro impegno per la qualità dei nostri servizi e la fiducia che i nostri passeggeri ripongono nel nostro lavoro. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno scelto e continuano a scegliere TAP per i loro viaggi tra Portogallo e Brasile, e continueremo a impegnarci per offrire un’esperienza di volo eccezionale”, ha dichiarato Luís Rodrigues, CEO di TAP.

“Victor Pereira, il bi-milionesimo passeggero, ha 22 anni ed è uno studente di ingegneria della produzione. Ieri, il 19 dicembre, alle 00:25, è partito con il volo TP028 dall’Aeroporto Internazionale Salvador Luís Eduardo Magalhães, a Bahia, diretto a Porto, in Portogallo, con uno scalo nella capitale portoghese. Per festeggiare il traguardo del bi-milionesimo cliente in Brasile, TAP Miles&Go lo ha omaggiato con 200.000 miglia.

In viaggio in Portogallo per la seconda volta, Victor coglierà l’occasione per trascorrere le vacanze e fare visita alla sua fidanzata, che studia a Porto”, afferma TAP Air Portugal.

“Ho molto apprezzato questo riconoscimento, è un elemento distintivo ed è importante per le compagnie aeree avere questo tipo di rapporto e ‘affetto’ nei confronti dei propri clienti. Anche il gesto di cui sono stato oggetto è molto bello. Sono molto contento”, ha dichiarato.

Le rotte tra Portogallo e Brasile rappresentano uno dei principali pilastri della crescita di TAP, che continua a investire nell’ampliamento della propria rete di destinazioni e nel miglioramento dell’esperienza di bordo.

Con l’arrivo del 2025 TAP intende proseguire questo percorso di crescita, ampliando ulteriormente la propria presenza tra i due Paesi e mantenendo l’eccellenza nel servizio ai clienti.

Per 11 anni consecutivi TAP è stata eletta Compagnia aerea Leader in Europa per il Sud America dai World Travel Awards, in riconoscimento del suo eccellente servizio. Nel 2023 ha inoltre ricevuto il MICE Award come Migliore Compagnia Aerea Europea.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)