Turkish Airlines stabilisce un nuovo Guinness World Records™ per il “Maggior numero di Paesi raggiunti da una compagnia aerea”

Turkish Airlines, che dal 2012 detiene il titolo di linea aerea che vola verso il maggior numero di Paesi nel mondo, ha ottenuto il titolo di Guinness World Records™ per il “Maggior numero di Paesi raggiunti da una compagnia aerea”.

Il certificato di record è stato presentato all’aeroporto internazionale Arturo Merino Benítez di Santiago dopo il volo inaugurale di Turkish Airlines per il Cile. Alla cerimonia hanno partecipato dirigenti di Turkish Airlines e funzionari del Guinness World Records™.

In base ai criteri di valutazione del Guinness World Records™, Turkish Airlines ha stabilito il record con voli verso 120 Paesi, che riflettono solo le rotte attive degli ultimi 12 mesi. Tuttavia, includendo le rotte temporaneamente sospese e il volo inaugurale di oggi per il Cile, la rete di voli di Turkish Airlines si estende ora a 131 Paesi.

Commentando il record, il CEO di Turkish Airlines Bilal Eksi ha dichiarato: “Siamo entusiasti di essere a Santiago del Cile, la nostra nuova rotta inaugurata oggi, e di ricevere contemporaneamente il titolo di Guinness World Records™ per ‘Il maggior numero di Paesi raggiunti da una compagnia aerea’. Essendo l’unica linea aerea a detenere questo titolo da oltre un decennio, siamo orgogliosi di mostrare la forza della nostra rete di voli e di rafforzare la nostra missione di collegare persone, culture e destinazioni in tutto il mondo”.

Talal Omar, VP – MENA & Türkiye, Guinness World Records™, ha dichiarato: “Oggi segniamo un’importante pietra miliare per Turkish Airlines, il cui impegno costante nel collegare il mondo è un esempio di visione ed eccellenza nell’aviazione. Questo notevole risultato conferma il suo ruolo vitale nel panorama dell’aviazione globale, raggiungendo più destinazioni internazionali di qualsiasi altra compagnia aerea. Ci congratuliamo con Turkish Airlines per questo straordinario risultato e la dichiariamo, con grande distinzione, Officially Amazing™”.

Turkish Airlines inaugura i suoi voli su Santiago del Cile

Turkish Airlines amplia la sua presenza nelle Americhe introducendo voli diretti per Santiago, capitale del Cile. Questa nuova rotta rappresenta un traguardo significativo per la compagnia di bandiera turca, diventando la sua 26ª destinazione nel continente americano e portando a 131 il totale dei Paesi serviti in tutto il mondo.

A partire da oggi, Turkish Airlines effettuerà quattro voli settimanali tra Istanbul e Santiago con scalo a San Paolo. Questa nuova connessione sottolinea l’impegno della compagnia a rafforzare la sua presenza nel mercato americano.

Commentando l’inaugurazione della nuova tratta a Santiago, Bilal Eksi, CEO di Turkish Airlines, ha dichiarato: “Come compagnia aerea che serve più Paesi di qualsiasi altra al mondo, continuiamo a essere un ponte tra continenti e culture. Il lancio dei voli per Santiago dimostra ancora una volta il nostro obiettivo di offrire ai viaggiatori opzioni di connessione senza pari. Questi voli non solo agevoleranno il commercio e il turismo, ma favoriranno anche uno scambio culturale più profondo tra le due nazioni. Siamo lieti di accogliere i passeggeri a bordo per far loro vivere i nostri servizi di eccellenza e la celebre ospitalità turca, mentre esplorano la bellezza unica del Cile, della Turchia e oltre”.

Per garantire un’esperienza di viaggio ancora più piacevole, Turkish Airlines propone una gamma di servizi esclusivi. Tra questi, il programma Stopover Istanbul, che offre pernottamenti gratuiti in hotel per i passeggeri in transito con scali superiori a 20 ore, e il programma TourIstanbul, che propone visite guidate gratuite ai principali luoghi storici della città per chi ha uno scalo compreso tra le 6 e le 24 ore.

Questa nuova rotta semplifica i collegamenti verso il Sud America regalando ai viaggiatori la possibilità di vivere l’esperienza unica di esplorare le meraviglie naturali e culturali del Cile.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines – Photo Credits: Turkish Airlines)