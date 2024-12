Un anno con Wizz Air: in volo verso un futuro più sostenibile

Wizz Air condivide il proprio percorso riguardante la sostenibilità del 2024 attraverso il rapporto annuale “Flying Towards Sustainability”.

“Questo evidenzia l’impegno continuo della compagnia a ridurre l’impatto ambientale, sostenere la comunità e promuovere l’innovazione nel settore.

Wizz Air continua a impegnarsi per ridurre le emissioni di CO2 per passeggero per chilometro (RPK) del 25% entro il 2030, un traguardo in linea con gli obiettivi a lungo termine di decarbonizzazione del settore. Nel 2024, la compagnia ha raggiunto un’intensità di emissioni di CO2 di 52 grammi per posto per chilometro, la più bassa nel settore. I principali fattori che hanno permesso questo successo includono:

Modernizzazione della flotta: L’aumento del numero di Airbus A321neo ha portato la loro quota nella flotta al 60%, riducendone l’età media a 4,6 anni, un valore nettamente inferiore alla media del settore, che supera i 10 anni.

Riconoscimenti: Wizz Air ha ricevuto tre importanti premi nel settore, tra cui il riconoscimento come “Best Airline for Carbon Reduction” ai World Finance Carbon Awards, a conferma dell’efficacia della sua strategia di riduzione delle emissioni.

Maggiore trasparenza: La posizione della compagnia nel ranking globale sull’impatto ambientale del CDP è migliorata a B, riflettendo i progressi nell’azione climatica basata sui dati”, afferma Wizz Air.

“In linea con l’obiettivo di raggiungere il 40% di leadership femminile entro il 2026, Wizz Air ha introdotto l’evento inaugurale “Women on Air” a marzo. Questa iniziativa ha coinvolto 140 professionisti del settore e ha promosso il dialogo sulle barriere di genere, incentivando percorsi di leadership. Attualmente, il 40% del Consiglio di Amministrazione della compagnia è composto da donne, sottolineando l’impegno di Wizz Air verso l’equità nella leadership.

Riconoscendo la necessità di ridurre le emissioni assolute, Wizz Air ha annunciato nel 2024 l’obiettivo di raggiungere il 10% di utilizzo di SAF entro il 2030. Per perseguire questo obiettivo, la compagnia ha avviato sperimentazioni e partnership innovative:

SAF trials: Sono state condotte prove su due rotte (Barcellona-Budapest e Bruxelles Charleroi-Budapest) in collaborazione con Airbus e produttori di SAF, per prepararsi ai mandati europei sui SAF.

Investimenti nell’innovazione SAF: Investimenti in aziende come Firefly Green Fuels e CleanJoule hanno posizionato Wizz Air come catalizzatore per accelerare la scalabilità dei SAF.

La crescita di Wizz Air ha generato benefici concreti per la comunità:

Occupazione: È stata mantenuta la capacità della rete e sono stati creati oltre 8 mila posti di lavoro diretti e 47 mila indiretti nelle economie locali.

“Sustainability Ambassadors Programme”: Con il coinvolgimento di 24 membri dell’equipaggio e rappresentanti di uffici, il progetto ha realizzato iniziative comunitarie in 22 basi, tra cui campagne di riduzione dei rifiuti, progetti educativi ed eventi di beneficenza; la seconda edizione è stata lanciata a luglio.

In qualità di compagnia responsabile, Wizz Air:

Ha partecipato alla COP29, promuovendo mandati SAF più forti, incentivi per la produzione di carburanti a basso contenuto di carbonio e meccanismi di prezzo del carbonio sostenibili.

Ha accolto favorevolmente i mandati SAF nel Regno Unito e nell’UE, sottolineandone l’importanza per raggiungere l’obiettivo di emissioni nette zero nell’aviazione entro il 2050″, prosegue Wizz Air.

Yvonne Moynihan, Corporate and ESG Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “I nostri progressi nel 2024 dimostrano il nostro impegno e la collaborazione tra i team e i partner per raggiungere una transizione energetica verde. Prioritizzando la modernizzazione della flotta, promuovendo la diversità di genere, aumentando l’adozione dei SAF e coinvolgendo le comunità, stiamo creando una roadmap per un futuro dell’aviazione più sostenibile. Sebbene siano stati compiuti molti progressi, il percorso davanti a noi richiede ulteriore innovazione, dedizione e interventi politici, mentre continuiamo a volare verso la sostenibilità. Impegnandosi ad acquistare SAF e a incoraggiare i produttori a scalare le operazioni, Wizz Air punta a influenzare gli sviluppi nella catena di approvvigionamento che beneficiano non solo la compagnia aerea ma tutto il settore. Oltre ai benefici ambientali, questi sforzi hanno un impatto socio-economico: la scalabilità dei SAF dovrebbe creare migliaia di posti di lavoro nei settori delle energie rinnovabili in Europa, rafforzando la transizione del continente verso un’economia verde. Grazie a passi coraggiosi per integrare la sostenibilità in ogni aspetto delle sue operazioni, Wizz Air non solo riduce le proprie emissioni, ma stabilisce anche nuovi standard per l’intero settore”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)