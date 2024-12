EUROJET firma un contratto per la fornitura di 59 motori alla Spanish Air Force Eurofighter Fleet

EUROJET Turbo GmBH (EUROJET), il consorzio responsabile degli EJ200 engines installati nell’Eurofighter Typhoon, ha firmato un contratto con la NATO Eurofighter & Tornado Management Agency (NETMA) per la fornitura di 59 nuovi motori EJ200 alla Spanish Air Force.

“Il motore EJ200, frutto della collaborazione tra Rolls-Royce, MTU Aero Engines, ITP Aero e Avio Aero, ha costantemente dimostrato performance eccezionali sin dalla sua prima production delivery.

Rolls-Royce svolgerà un ruolo fondamentale nella engine module production, contribuendo con la sua impareggiabile competenza e innovazione per soddisfare le esigenze della Spanish Air Force.

Il contratto è stato firmato presso la base aerea di Getafe a Madrid dal General Manager of NETMA Air Vice Marshall (AVM) Simon Ellard (ret.), dal CEO of EUROJET Ralf Breiling, e riguarda gli EJ200 engines per l’Eurofighter Typhoon fighter aircraft nella seconda fase dell’Halcón acquisition project (leggi anche qui)”, afferma il comunicato.

“I motori, che saranno assemblati presso l’ITP Aero Facility di Ajalvir, dovrebbero essere consegnati a partire dal 2029. Con il suo performance record senza precedenti, combinato con capacità multiruolo e massima disponibilità a life-cycle costs competitivi, il motore EJ200 è perfettamente impostato per soddisfare i requisiti dell’Air Force sia per oggi che per il futuro.

Dalla consegna del primo production engine nel 2003, oltre 1.400 EJ200 production engines sono stati consegnati alle Air Force customer fleets di nove nazioni e il motore EJ200 ha raggiunto oltre 1,5 milioni di engine flying hours”, prosegue Rolls-Royce.

Chris Davie, Rolls-Royce Director of UK & International Mature Programmes, ha affermato: “In Rolls-Royce, siamo orgogliosi di contribuire all’EUROJET consortium con l’EJ200 che rappresenta capacità eccezionali e innovative, che garantiscono ai nostri alleati di mantenere il loro vantaggio operativo. Questo nuovo contratto riflette la fiducia riposta nella nostra tecnologia e rafforza il nostro impegno per l’innovazione, la partnership e il supporto alla prontezza operativa per le moderne forze aeree”.

Alla firma del contratto, Mr. Breiling ha affermato: “La fiducia che la Spagna e le core nations continuano a mostrare nell’EJ200 engine e nella Eurofighter platform è fonte di ispirazione. L’EJ200 come parte dell’Eurofighter Typhoon fornisce un world-class, combat proven asset per la Spanish Air Force. Questo ordine continua la profonda partnership tra l’industria e il governo europei per sviluppare e mantenere questo vantaggio tecnologico, che è fondamentale per la continua rilevanza della difesa europea”.

L’AVM Simon Ellard (ret.), ha aggiunto: “La firma del contratto conclude uno sforzo di approvvigionamento collaborativo di successo per fornire 59 motori alla Spagna. L’EJ200 è una risorsa fondamentale che offre performance all’avanguardia e equipaggia l’Eurofighter Typhoon per proteggere i nostri cieli e rafforzare le capacità di deterrenza della NATO”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)