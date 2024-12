News Brevi – 23.12.2024

HELLOFY: L’ESTATE 2025 NEL SEGNO DI LAMPEDUSA E PANTELLERIA – HelloFly informa: “HelloFly, compagnia maltese che opera in collaborazione con i migliori vettori europei sul mercato, è già pronta per la prossima stagione estiva con alcune novità già presenti sul proprio sito web che coinvolgeranno ben tre aeroporti italiani, Perugia, Pantelleria e Lampedusa, oltre quello della vicina isola di Malta. Dopo il successo registrato nel corso del 2024 con oltre 1.700 passeggeri trasportati, HelloFly annuncia la riconferma dei voli da Perugia e Malta per Lampedusa, ma non solo. Nello stesso periodo, a partire dal 7 giugno e fino al 27 settembre, con cadenza settimanale (sabato) e orari comodi, sarà operativa anche la nuova tratta Perugia-Pantelleria, anch’essa operata da un aeromobile Dash 8-400 da 78 posti”. Umberto Solimeno, Direttore Generale dell’aeroporto dell’Umbria, afferma: “Queste destinazioni rappresentano un’importante opportunità per i nostri passeggeri di scoprire due delle più affascinanti isole italiane, rafforzando al contempo il ruolo dell’aeroporto dell’Umbria come infrastruttura strategica per il trasporto nel centro Italia. Continuiamo a lavorare per offrire un network di voli sempre più ampio e rispondente alle esigenze del nostro territorio”. Una sinergia, quella tra lo scalo umbro e HelloFly che anno dopo anno si consolida con ottimi risultati. “Il nostro impegno nel connettere l’aeroporto di Perugia con le splendide isole siciliane di Pantelleria e Lampedusa è il risultato di uno sforzo collettivo che ha visto cooperare con entusiasmo tutti gli attori”, spiega Teodosio Longo, fondatore e Presidente di HelloFly. “Siamo più che certi che la prossima sarà una stagione intensa e di grande soddisfazione per gli arrivi in Sicilia e noi siamo felici di dare il nostro contributo in questo senso”. “Le novità, però, non sono terminate. Sempre sul sito HelloFly, infatti, si potranno acquistare pacchetti volo + hotel + escursioni relativamente ad entrambe le destinazioni siciliane: un’opportunità resa possibile grazie al coinvolgimento delle associazioni degli albergatori di Pantelleria e Lampedusa, primi sostenitori di questa operazione che punta a fornire al mercato dell’Umbria un prodotto completo e integrato in ottica sinergica tra le varie parti coinvolte”, prosegue HelloFly. Un impegno particolarmente apprezzato dal Sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona: “L’arrivo di HelloFly a Pantelleria rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio. Siamo lieti di accogliere una compagnia attenta e innovativa, che ci permette di rafforzare i collegamenti con il continente, incentivando il turismo sostenibile e di qualità che valorizza la nostra identità. Pantelleria è pronta ad accogliere i visitatori con il suo patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico unico al mondo”.

FORMAZIONE E SICUREZZA INFORMATICA: ACCORDO TRA AERONAUTICA MILITARE E FORZA DI DIFESA ETIOPE – Nelle scorse settimane il Comandante del Reparto Sistemi Informativi Automatizzati dell’Aeronautica Militare (Re.S.I.A.), accompagnato da un team altamente qualificato del Servizio Operazioni Cyber dell’AM, si è recato in Etiopia per prendere parte ad una serie di incontri finalizzati a consolidare il dialogo bilaterale e a definire con precisione gli aspetti tecnici e operativi del ”Memorandum of Understanding” (MOU), ponendo particolare attenzione all’approfondimento di tematiche legate alla cybersecurity. L’iniziativa tra l’Ethiopian Defense Force e l’Aeronautica Militare, promossa dallo Stato Maggiore della Difesa, segna un importante traguardo nella cooperazione internazionale in materia di sicurezza informatica. Questo accordo si inserisce in un quadro politico più ampio di cooperazione internazionale che mira a rafforzare non solo la sicurezza cibernetica globale, ma anche la stabilità politica e lo sviluppo economico nei paesi partner. Il Re.S.I.A., istituito nel 1988, opera alle dipendenze della 3ª Divisione del Comando Logistico, con la mission di progettare, realizzare e mantenere in esercizio i servizi e i sistemi per l’automazione IT delle aree funzionali, nonché di promuovere l’innovazione attraverso la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie nel settore IT. Il Reparto, principale hub informatico e cibernetico dell’A.M., riveste un ruolo chiave nel costante processo di trasformazione digitale, garantendo al contempo la cornice di Cyber Security alle infrastrutture informatiche dell’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CONDOR: DONAZIONI DA PARTE DEGLI OSPITI E DEI DIPENDENTI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA FLYPINK – Condor informa: “Insieme contro il cancro al seno e per la prevenzione: nell’ambito dell’iniziativa FlyPink, quest’anno gli equipaggi di Condor sono decollati di nuovo in rosa. Per la prima volta, un aereo con strisce rosa è decollato a ottobre per sensibilizzare sulla prevenzione del cancro al seno. A bordo e nello store online di Condor erano disponibili anche articoli FlyPink, il cui ricavato andrà a Breast Cancer Germany e.V. nel 2024. Un totale di 20.000 euro è stato raccolto tramite la vendita di prodotti FlyPink e le donazioni degli ospiti di Condor. L’importo della donazione è stato consegnato la scorsa settimana a Kira Schäfer, Regional Representative Hessen of Brustkrebs Deutschland e.V.”. “Grazie al grande impegno dei nostri ospiti e al supporto di tutti i nostri dipendenti, siamo stati in grado di dare ancora una volta un esempio importante quest’anno”, afferma Christian Schmitt, COO Condor. “Siamo lieti di poter consegnare questa somma impressionante a Brustkrebs Deutschland e.V. e vorremmo ringraziare tutti i nostri ospiti per il loro generoso supporto”. Renate Haidinger, Brustkrebs Deutschland e.V.: “Siamo incredibilmente grati e orgogliosi di far parte di questo progetto unico. Insieme possiamo portare questo importante argomento e tutti i suoi messaggi al mondo. Un sentito ringraziamento a tutte le persone fantastiche che accompagnano e supportano questa iniziativa”. “L’Airbus A320 con marche di registrazione D-AICS vola come FlyPink Plane sull’intero Condor short-haul network da ottobre, inviando un chiaro segnale contro questa malattia anche oltre il mese di azione contro il cancro al seno. Ulteriori informazioni sull’impegno di Condor per l’iniziativa FlyPink sono disponibili online su https://www.condor.com/eu/get-inspired/specials/flypink.jsp“, conclude Condor.

L’AERONAUTICA MILITARE ALL’ESERCITAZIONE “POGGIO DART 2024” – L’esercitazione NATO “Poggio Dart 2024”, organizzata dal Deployable Air Command & Control Centre (DACCC) di Poggio Renatico, ha dimostrato le capacità operative dell’Alleanza, mettendo in gioco quasi 30 aeromobili, oltre ad assetti di terra e di mare, che si sono addestrati per affrontare le sfide di scenari di sicurezza in costante e rapida evoluzione. L’esercitazione, che si è svolta nei cieli nordorientali d’Italia, ha visto l’Aeronautica Militare partecipare con gli F-35 del 6° Stormo di Ghedi e del 32° Stormo di Amendola, oltre che gli EFA del 4° Stormo di Grosseto, del 36° Stormo di Gioia del Colle e del 51° Stormo di Istrana. Inoltre, hanno assicurato il loro prezioso ed imprescindibile supporto un CAEW ed un KC-767 del 14° Stormo di Pratica di Mare, oltre ad un C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa e ad un Predator MQ-9 del 32° Stormo. A completare la cornice operativa, presenti il 2° Stormo di Rivolto con il sistema di comando e controllo missilistico SIRIUS ed il 16° Stormo di Martina Franca con un team TACP (Tactical Air Control Party). L’Airborne Warning and Control System (AWACS) della NATO, posizionato in Germania, ha poi incrementato la situational awareness e le capacità di early warning, mentre il DACCC ha rischierato il suo Deployable Air Defence Radar (DADR) e il modulo Ground Air Ground (GAG) presso la base di Cervia. L’esercitazione ha permesso di effettuare 20 sortite al giorno, coordinate dal personale qualificato JTAC (Joint Terminal Attack Controller). La Poggio Dart è un importante banco di prova dal punto di vista dell’innovazione tattica, in particolar modo, ma non solo, per gli assetti di Comando e Controllo messi in campo dall’Aeronautica Militare. Al centro delle attività c’è infatti il DACCC, che agisce come nodo di Comando e Controllo aereo autonomo, orchestrando l’intera gamma di operazioni aeree, dalla pianificazione fino all’esecuzione live delle missioni. Grazie a questo sistema, controllori e piloti di diverse Forze Armate possono operare in perfetta sintonia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ADDESTRAMENTO: A SHEPPARD LA TRADIZIONALE CERIMONIA DI GRADUATION PER UN GIOVANE UFFICIALE IMPEGNATO NEL PROGRAMMA ENJJPT – Lo scorso 6 dicembre presso la base USAF di Sheppard in Texas, ha avuto luogo la tradizionale cerimonia di “graduation” di un giovane Ufficiale appartenente al Corso Zodiaco V che, giunto al termine del complesso iter addestrativo, di fronte a tutta la leadership internazionale del programma Euro-NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT), ha ricevuto ufficialmente dal Capo della Rappresentanza Aeronautica Militare (RAMi), Ten. Col. Andrea Cerri, la tanto desiderata “wing”. La cerimonia, come da tradizione, è stata preceduta da una serata conviviale a carattere nazionale al fine di dare esclusivo risalto al neo-graduato e, nell’occasione, tutta la comunità nazionale presente a Wichita Falls, unitamente alle loro famiglie, si è stretta attorno al giovane neo-pilota militare che, nel corso del selettivo percorso, si è distinto per valore e impegno. All’evento, nelle vesti di “ospite d’onore” è intervenuto il Generale di Brigata Aerea Davide Marzinotto, Addetto per la Difesa e la Cooperazione per la Difesa presso l’Ambasciata degli Stati Uniti a Washington DC, il quale ha espresso nei confronti del giovane Ufficiale brevettato le meritate congratulazioni, esortandolo ad operare sempre in maniera esemplare in nome di quei valori etici e morali caratterizzanti lo status di pilota militare. Per l’occasione, hanno presenziato anche due piloti F-35 provenienti dalla Luke AFB in Arizona, sede della RAMi e del 156º Gruppo Volo, base addestrativa sul velivolo JSF/F-35 Lightning II. Nel corso della visita, il Generale Marzinotto ha avuto modo di incontrare tutto il personale italiano Istruttore e di Staff in servizio presso la Rappresentanza, assieme agli studenti frequentatori in fase di addestramento, esprimendo parole di apprezzamento per il loro impegno e professionalità (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE RICEVE GLI ADDETTI ACCREDITATI PER L’AERONAUTICA – Si è tenuto martedì 17 dicembre, a Palazzo Aeronautica, l’incontro in occasione delle festività natalizie tra il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti e i componenti dello “Stormo Azzurro”, associazione informale che raccoglie tutti gli Addetti Militari stranieri di “divisa azzurra”, ossia accreditati per l’Aeronautica, e dello “Stormo Rosa”, costituito dalle loro assistenti. Presenti all’incontro anche il Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande, ed il Capo del 3° Reparto di SMA, Generale di Brigata Aerea Roberto Del Vecchio. Durante l’incontro, nel corso del quale i presenti si sono scambiati gli auguri per le festività imminenti, il Capo di SMA ha donato al Comandante dello Stormo Azzurro, il Col. Liad Zak, Addetto per la Difesa e l’Aeronautica dell’Ambasciata di Israele, ed alla sua assistente, Comandante dello Stormo Rosa, sig.ra Silvia Ayò, un crest dell’Aeronautica Militare, che i due Comandanti hanno a loro volta ricambiato con i crest dei due “Stormi”. Lo “Stormo Azzurro”, costituito nel 1991, è un’associazione formata da Addetti Aeronautici Stranieri, ma anche da Addetti appartenenti ad altra Forza Armata, purché accreditati per l’Aeronautica presso il Governo della Repubblica Italiana. Lo “Stormo Rosa”, costituito nel 2001, è un’associazione formata dalle Assistenti degli Addetti Militari Stranieri accreditati per l’Aeronautica presso il Governo della Repubblica Italiana. Lo scopo delle due associazioni è quello di favorire la reciproca conoscenza per migliorare i rapporti di lavoro, facilitando i rapporti professionali, di comprensione e di collaborazione tra le varie Addettanze militari (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASYJET LANCIA NEL REGNO UNITO LA BIG ORANGE SALE – easyJet informa: “easyJet e easyJet holidays hanno lanciato in UK la Big Orange Sale, per i britannici che desiderano esplorare di più l’Europa e oltre. Oltre 1,4 milioni di posti in tutta la rete sono ora disponibili per la prenotazione. Sono disponibili tariffe scontate per migliaia di voli easyJet da e per il Regno Unito tra il 6 gennaio e il 14 dicembre 2025, verso 136 destinazioni sulla rete di voli a corto raggio della compagnia aerea che abbraccia l’Europa e oltre”. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha affermato: “Con il lancio della nostra Big Orange Sale oggi, i clienti possono approfittare delle nostre tariffe convenienti e pianificare una meritata pausa da attendere nel 2025. Con oltre 40 nuove rotte dal Regno Unito disponibili per il prossimo anno, i clienti possono scegliere tra voli e pacchetti vacanze per un massimo di 136 destinazioni in Europa e oltre, sia per tornare nella loro meta preferita per le vacanze, sia per scoprire un posto nuovo. Non vediamo l’ora di accogliere milioni di clienti a bordo nel 2025 e rimaniamo concentrati nel fornire loro viaggi low cost, portandoli dove vogliono andare e puntando sempre a rendere l’esperienza di viaggio semplice”.

AIRBUS SHARE BUYBACK TRANSACTIONS 16-20 DICEMBRE 2024 – Airbus informa: “Airbus SE segnala una serie di share buyback transactions ai sensi dell’”EU Market Abuse Regulation”. Le transazioni fanno parte della seconda tranche di un programma di riacquisto di azioni annunciato il 9 settembre 2024, allo scopo di supportare le future employee share ownership plan activities and equity-based compensation plans. Il programma è intrapreso ai sensi dell’autorità concessa all’Airbus SE Board of Directors dagli azionisti durante l’Airbus Annual General Meeting di Airbus tenutosi il 10 aprile 2024, per riacquistare fino a un massimo del 10% del capitale azionario emesso”.

SAAB MODERNIZZERA’ LA COAST ANTI-SHIP MISSILE CAPABLIITY DELLA SVEZIA – Saab ha firmato un contratto con la Swedish Defence Materiel Administration per la modernizzazione della coastal anti-ship missile capability della Svezia. Il valore totale dell’ordine è di 800 milioni di corone svedesi e le consegne inizieranno nel 2026. La maggior parte degli ordini è stata registrata nel terzo trimestre 2024. Il contratto include l’RBS15 Mk3 anti-ship missile di Saab integrato su un launcher module installato su un truck. La Svezia attualmente utilizza il predecessore RBS15 Mk2. La coastal anti-ship missile capability è stata reintrodotta dalle Swedish Armed Forces nel 2016 e ora sarà completata con RBS15 Mk3 su nuove launcher platforms. “La Svezia riceverà un significativo aumento di capacità. RBS15 è specificamente sviluppato per l’ambiente complesso e le condizioni meteorologiche difficili del Mar Baltico”, afferma Görgen Johansson, head of Saab’s business area Dynamics. Il sistema è sviluppato e prodotto da Saab e dal suo partner tedesco Diehl Defence.