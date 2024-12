ANA celebra 12 anni consecutivi di 5-Star Excellence da SKYTRAX

All Nippon Airways (ANA) ha ottenuto la prestigiosa 5-Star quality of service designation da SKYTRAX, un brand di eccellenza della principale independent global air transport rating organization.

“ANA è l’unica compagnia aerea giapponese a mantenere il 5-Star rating per 12 anni consecutivi dal 2013, a dimostrazione del suo impegno per l’ospitalità e il servizio eccezionale mostrato dai suoi dipendenti.

Il “World Airline Star Rating” si basa su un audit rigoroso e diligente, che valuta gli in-flight and airport service quality standards di ogni compagnia aerea. I 5-Star ratings vengono assegnate alle compagnie aeree che forniscono costantemente il servizio di qualità più elevata. Solo 10 compagnie aeree al mondo hanno ottenuto il 5-Star rating più alto, con ANA unica compagnia aerea giapponese a mantenere la prestigiosa distinzione per oltre un decennio consecutivo.

ANA ha ricevuto grandi elogi per aver fornito un’esperienza cliente degna del riconoscimento a 5 stelle in tutti gli aspetti del viaggio dei passeggeri”, afferma ANA.

“I nostri dipendenti si impegnano per offrire una customer service experience eccellente a ogni volo e ricevere la 5-Star designation di SKYTRAX è una testimonianza della loro dedizione”, ha affermato Shinichi Inoue, Presidente e CEO di ANA. “Mentre celebriamo questo risultato, siamo ispirati a continuare ad alzare l’asticella e a offrire world-class experiences per gli anni a venire”.

“Oltre a fornire un’ospitalità sincera a ogni prezioso cliente, ANA ha introdotto numerose iniziative di impatto nell’ultimo anno.

ANA continua a migliorare la praticità dei suoi digital services, tra cui mobile boarding and real-time information updates. A partire dal summer 2024 schedule, il numero di international flights in partenza dall’Haneda Airport Terminal 2 è aumentato a 26. Oltre a usufruire di una delle più grandi international departure lounges in Giappone, i passeggeri ANA possono ora trasferirsi senza problemi da e verso i voli domestici all’interno dello stesso terminal.

A partire da dicembre 2024, l’ANA SUITE check-in e l’ANA PREMIUM check-in per gli Haneda Airport domestic flights saranno rinnovati con l’aggiunta di più banchi e delle più recenti security screening technology, consentendo una security checkpoint experience più fluida e tempi di attesa più brevi per i passeggeri. A giugno 2024, ANA ha ottenuto la valutazione complessiva più alta per l’airport service, ottenendo il riconoscimento “World’s Best Airport Services” agli SKYTRAX World Airline Awards.

ANA sta migliorando i suoi servizi per offrire una calorosa ospitalità giapponese, formando gli assistenti di volo per sviluppare flessibilità, immaginazione e una mentalità incentrata sul cliente, per soddisfare diverse esigenze.

ANA ha aggiornato THE CONNOISSEURS, un team di chef ed esperti di bevande famosi provenienti dal Giappone e da tutto il mondo, per migliorare la sua esperienza culinaria in volo. I passeggeri di First Class e Business Class possono anche utilizzare il Pre-order Meal Service per selezionare il loro pasto giapponese o occidentale preferito, comprese le opzioni dal menu THE CONNOISSEURS, almeno 24 ore prima della partenza (escluse alcune classi e servizi).

ANA ha anche ampliato il suo complimentary Wi-Fi service per i Business Class passengers sugli international flights, mentre i Premium Economy and Economy Class passengers possono ora usufruire di complimentary texting tramite il servizio Wi-Fi di ANA sulle rotte internazionali (Il servizio Wi-Fi di ANA non è disponibile su alcuni aeromobili, controllare il sito Web di ANA per i dettagli).

Un centralized information management system collega i dati dei clienti tra vari reparti sia a terra che in volo, consentendo un servizio più personalizzato per ogni cliente”, prosegue All Nippon Airways.

“ANA ha lanciato voli diretti da Tokyo Haneda a Milano (leggi anche qui) e introdurrà le rotte per Stoccolma e Istanbul come parte del 2024 winter schedule, potenziando ulteriormente il suo global route network.

Haneda – Milano (operativa dal 3 dicembre 2024), Haneda – Stoccolma (dal 31 gennaio 2025), Haneda – Istanbul (dal 12 febbraio 2025).

ANA continua a dare priorità alla sicurezza dei propri clienti e dipendenti, offrendo al contempo servizi e prodotti della massima qualità”, continua ANA.

“Oltre ai World Airline Ratings, SKYTRAX conduce sondaggi annuali tra i clienti e assegna gli annuali World Airline Awards a oltre 200 compagnie aeree. I riconoscimenti precedenti di ANA in questa categoria includono:

2024 World’s Best Airport Services / Best Airline Staff Service in Asia

2023 World’s Cleanest Airline / World’s Best Airport Services / Best Airline Staff Service in Asia

2022 World’s Best Airline Cabin Cleanliness / World’s Best Airport Services / Best Airline Staff Service in Asia

2021 World’s Best Airline Cabin Cleanliness / World’s Best Airport Services / Best Airline Staff in Asia / Best First Class Lounge in Asia

2019 World’s Best Airport Services / Best Business Class Onboard Catering

2018 World’s Best Airline Cabin Cleanliness / Best Airline Staff in Asia

2017 World’s Best Airport Services / Best Airline Staff in Asia

2016 World’s Best Airport Services / Best Airline Staff in Asia

2015 World’s Best Airport Services / Best Airline Staff in Asia

2014 World’s Best Airport Services / Best Transpacific Airline

2013 World’s Best Airport Services / Best Cabin Cleanliness

2012 Best Transpacific Airline

2011 World’s Best Airport Services / Staff Service Excellence, Asia“, conclude All Nippon Airways.



(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: Md80.it)