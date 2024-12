News Brevi – 24.12.2024

ENAC SAFETY REWIEV 2024 – Enac informa: “È disponibile on line l’Enac Safety Review 2024 (https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/flight-safety/safety-report/), che riassume il risultato dell’analisi dei dati di safety raccolti nel 2023, con particolare riguardo all’andamento dei Safety Performance Indicators, che misurano il livello di Safety Performance raggiunto dall’aviazione civile italiana. Analizza anche le segnalazioni inerenti le merci pericolose, le segnalazioni di UAS airprox verso operatori aerei, gli unruly passengers, gli eventi di unreliable airspeed e di clear air turbulence. Anche quest’anno il Safety Review viene reso disponibile sotto forma di sito web per permettere una più rapida consultazione in quanto consultabile anche da qualsiasi dispositivo portatile. Inoltre, grazie a questa scelta progettuale, il Safety Review può essere arricchito tempestivamente ogni qualvolta siano disponibili nuove safety analysis senza dover attendere il ciclo annuale di pubblicazione del documento cartaceo, fornendo un ulteriore impulso alla ricerca del miglioramento delle Safety Performance a livello nazionale. Il portale riporta inoltre link a documenti e/o siti web di interesse in ambito safety“.

F-35B: ESERCITAZIONE DI RIFORNIMENTO RAPIDO CON SISTEMA ALARP PRESSO IL DISTACCAMENTO AEROPORTUALE DI PANTELLERIA – Nelle scorse settimane si è svolta, presso il Distaccamento aeroportuale di Pantelleria, una attività addestrativa sulla capacità Air Landed Aircraft Refuelling Point (ALARP) per il rifornimento avanzato di velivoli aerotattici, alla quale hanno preso parte assetti F-35B dell’Aeronautica Militare. In particolare, l’evento è stato incentrato sulla rigenerazione operativa di due velivoli F-35B, che una volta atterrati sull’aeroporto di Pantelleria – che nella circostanza ha simulato una base cosiddetta “austere”, ossia non idonea ad operazioni di volo a decollo convenzionale – e con i motori ancora accesi, hanno effettuato il rifornimento a terra, in gergo tecnico “Hot Pit”, per poi decollare rapidamente per il proseguimento della propria missione operativa. L’attività è stata svolta sotto il coordinamento del Comando Squadra Aerea-1^RA di Milano dell’Aeronautica Militare, con la partecipazione di assetti e personale provenienti dal 32° Stormo di Amendola, che ha garantito anche l’attività manutentiva, di assistenza ai velivoli e di cross servicing, della 46^ Brigata Aerea di Pisa con assetto tanker KC-130J, 3° Stormo di Villafranca per le attività connesse alle operazioni di rifornimento e del 16° Stormo di Martina Franca che ha garantito la necessaria cornice di sicurezza attraverso i Fucilieri dell’Aria. Questo scenario di operazioni permette di sfruttare a pieno le caratteristiche Short Takeoff dei velivoli F-35B e di esercitarsi in tempo di pace, secondo il concetto train as you fight, sull’utilizzo delle procedure di rifornimento a terra. L’attività addestrativa ha permesso inoltre di esercitare il concetto NATO denominato Agile Combat Employment (ACE), uno schema operativo di manovra progettato per migliorare la resilienza e la sopravvivenza del Potere Aerospaziale, ovvero la capacità di spostarsi da una base e di rigenerare in luoghi geograficamente dispersi la propria capacità operativa aerea, per poi continuare a condurre la missione assegnata, ovvero di essere resilienti e capaci di generare prontezza operativa dal cielo in ogni circostanza. Lo sviluppo di questo concetto operativo della NATO, che tramite la dispersione degli assetti riduce il rischio di avere le risorse aeree concentrate in un\’unica posizione, determina una libertà d’azione e una flessibilità operativa che consente alla Forza Armata di continuare a condurre la propria missione anche in presenza di minacce ed aumenta la flessibilità delle operazioni aeree, in quanto gli aeromobili possono essere rapidamente riposizionati per rispondere alle mutevoli esigenze operative, con un supporto minimo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMERICAN AIRLINES NOMINATA NEL DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD INDEX PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO – American Airlines informa: “American Airlines è stata nominata nel Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) per il secondo anno consecutivo, evidenziando il ruolo della compagnia come leader globale nella sostenibilità. American è una delle sole due passenger airlines incluse nell’indice. American torna anche nel Dow Jones Sustainability North America Index (DJSI North America) per il quarto anno consecutivo”. “Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti per i progressi che abbiamo fatto per promuovere la sostenibilità e la resilienza nell’aviazione”, ha affermato il CEO di American, Robert Isom. “Grazie al duro lavoro dei nostri dedicated team members, American continua a migliorare l’affidabilità delle nostre operazioni, supportare il nostro team e i nostri clienti e sostenere soluzioni innovative per guidare un futuro sostenibile per l’aviazione”. “Il Dow Jones Sustainability World Index comprende i leader globali della sostenibilità come identificati da S&P Global attraverso il Corporate Sustainability Assessment. Rappresenta il 10% delle 2.500 aziende più grandi nell’S&P Global Broad Market Index in base a criteri economici, ambientali e sociali a lungo termine”, prosegue American Airlines. “Ulteriori dettagli sui recenti sforzi di sostenibilità della compagnia sono disponibili nel Sustainability Report 2023 di American, che fornisce aggiornamenti sulla strategia aziendale e sui progressi su questioni chiave. Nel 2024 la compagnia aerea ha raggiunto un accordo quinquennale con i suoi assistenti di volo, rappresentati dall’Association of Professional Flight Attendants (APFA), che fornirà oltre 4,2 miliardi di dollari di compensi e benefit sulla qualità della vita ai 28.000 assistenti di volo di American. American ha inoltre raggiunto un accordo di 27 mesi con i Technical Operations, Fleet Service, Cargo and Central Load Planning team members, rappresentati dal Transportation Workers Union e dall’International Association of Machinists and Aerospace Workers (TWU-IAM) Association, che aumenterà la retribuzione di oltre 35.000 membri del team American. American ha ricevuto il punteggio massimo di 100 nel Disability Equality Index ed è stata nominata uno dei migliori posti di lavoro per l’inclusione della disabilità. Mentre il totale dei passeggeri è aumentato del 5,7% quest’anno, American ha continuato a registrare il suo record di puntualità in partenza e arrivo. American ha collaborato con Google Research e Breakthrough Energy per uno studio unico nel suo genere su contrail avoidance, con risultati che potrebbero potenzialmente aiutare il settore dell’aviazione a raggiungere i suoi obiettivi di zero emissioni nette. American ha continuato la sua partnership con ZeroAvia per contribuire a far progredire le hydrogen-powered flight technologies. A luglio 2024 American ha annunciato un conditional purchase agreement per 100 hydrogen-electric engines, per equipaggiare regional jets. Si tratta del più grande ordine fino ad oggi per ZeroAvia. Ulteriori informazioni sulla strategia di sostenibilità di American sono disponibili su aa.com/esg“, conclude American Airlines.

DELTA POTENZIA IL 2025 SUMMER SCHEDULE CON IL RITORNO DI SETTE U.S. AND LATIN LEISURE ROUTES – Delta informa: “Questa estate si sta rivelando una stagione di viaggi molto intensa e Delta sta aggiungendo Saturday flights verso destinazioni popolari negli Stati Uniti e in America Latina, per soddisfare la crescente domanda. Dalle spiagge di sabbia bianca e dalle acque cristalline dei Caraibi ai parchi nazionali e ai paesaggi panoramici, Delta offre più opzioni per collegare i clienti alla perfetta fuga estiva. Da Atlanta, il servizio domestico riceverà un impulso con nonstop Saturday service per Bangor, Maine (BGR) e Rapid City, South Dakota (RAP). Detroit guiderà il gruppo con nuovi Saturday flights verso quattro popolari destinazioni estive: Punta Cana, Repubblica Dominicana (PUJ); Bozeman, Montana (BZN); Pensacola (PNS) e Destin (VPS), Florida. A completare il tutto c’è Minneapolis-St. Paul con un Saturday flight per Jackson Hole, Wyoming (JAC). I biglietti sono ora disponibili per l’acquisto su delta.com“.

SWISS: STATEMENT SUL VOLO LX1885 DA BUCAREST A ZURIGO ATTERRATO A GRAZ – SWISS informa: “SWISS conferma che il volo LX1885 da Bucarest a Zurigo ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Graz il 23 dicembre 2024 a causa di problemi ad un motore e fumo in cockpit e in cabina. Il cockpit crew ha deciso di abortire il volo per garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. A bordo del volo c’erano 74 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio. L’aereo è atterrato in sicurezza e tutti i passeggeri sono stati evacuati. Due cabin crew member sono attualmente ancora in ospedale. Un cabin crew member ha dovuto essere trasportato in elicottero in un ospedale di Graz ieri ed è in terapia intensiva. Un volo speciale con numero di volo LX7385 è partito da Graz alle 9:45 di oggi, martedì 24 dicembre, ed è atterrato a Zurigo con 63 passeggeri del volo LX1885 a bordo. Un team di assistenza SWISS si sta prendendo cura dei passeggeri che si trovano ancora a Graz, così come degli accompagnatori nel loro viaggio di ritorno. La massima priorità al momento è l’assistenza ai passeggeri e all’equipaggio. SWISS sta operando con i propri specialisti e un team di assistenza da ieri sera. L’attenzione è rivolta al supporto psicologico e alle esigenze individuali, come il proseguimento del viaggio. Tutti i passeggeri che sono stati ricoverati in ospedale hanno potuto lasciare l’ospedale. I nostri pensieri sono con le persone colpite e speriamo sinceramente che la salute del nostro collega migliori presto. Siamo consapevoli che sussistono molte domande in merito a questo incidente e all’evacuazione dell’aeromobile. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è la nostra massima priorità. SWISS sta lavorando a stretto contatto con le autorità competenti, che stanno attualmente indagando sull’incidente. Stiamo facendo tutto il possibile per determinare la causa dell’incidente e per supportare le autorità nel loro lavoro. L’aeromobile coinvolto, un Airbus A220-300 con registrazione HB-JCD, è stato rimosso dalla pista e l’aeroporto di Graz ha ripreso le operazioni. SWISS si scusa sinceramente con i passeggeri per l’inconveniente causato e li ringrazia per la loro pazienza e comprensione in questa difficile situazione. I nostri pensieri sono rivolti ai passeggeri e ai membri dell’equipaggio interessati, in particolare a coloro che stanno ancora ricevendo cure mediche”.

AMERICAN AIRLINES PORTA A ORLANDO I PARTECIPANTI ALLO SNOWBALL EXPRESS – American Airlines informa: “American Airlines e la Gary Sinise Foundation (GSF) hanno unito le forze per due settimane a dicembre per realizzare i Disney dreams per oltre 2.500 partecipanti durante lo Snowball Express della GSF. Le famiglie che hanno perso una persona cara durante il servizio militare, insieme alle famiglie dei soccorritori caduti, hanno viaggiato da tutto il mondo fino a Orlando, Florida, per un’esperienza con tutte le spese pagate al Walt Disney World Resort per una settimana. Oltre mille membri del team American Airlines si sono offerti volontari in oltre 90 aeroporti e su 17 aerei charter per rendere lo Snowball Express di quest’anno un successo, con significative cerimonie ai gate ed esperienze di volo a tema per le famiglie partecipanti. Tra l’equipaggio di un volo Snowball in partenza da Washington, D.C., c’era il Captain and Chief Pilot Keith Firmin. Vigile del fuoco volontario da più tempo di quanto non sia stato in cockpit, Firmin ha dedicato sia la sua carriera nell’aviazione che quella di primo soccorritore a un servizio straordinario per gli altri, tra cui Honor Flights e Snowball Express”.

ALL NIPPON AIRWAYS CELEBRERA’ CON UNA CAMPAGNA SPECIALE IL PRIMO ANNIVERSARIO DI AIRJAPAN – E’ stata annunciata la campagna per il primo anniversario di AirJapan. “AirJapan ha iniziato a operare le sue rotte Bangkok – Tokyo (Narita) il 9 febbraio 2024 e presto festeggerà il suo primo anniversario. Offriremo la campagna speciale dal 9 febbraio 2025 per esprimere la nostra gratitudine a tutti i nostri clienti. Per sei settimane consecutive, regaleremo un biglietto di andata e ritorno per le nostre rotte Bangkok, Singapore o Seoul (Incheon) – Tokyo (Narita) a un fortunato vincitore. AirJapan ha iniziato a operare le sue rotte Bangkok – Tokyo (Narita) il 9 febbraio 2024 e si è estesa a Seoul (Incheon) – Tokyo (Narita) il 24 febbraio e Singapore – Toyko (Narita) il 26 aprile. Questa campagna si terrà per sei settimane consecutive dal 9 febbraio 2025 al 22 marzo 2025, per esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che ci hanno supportato nel nostro primo anno. Coloro che vinceranno la lotteria riceveranno un biglietto di andata e ritorno AirJapan per le nostre rotte Bangkok, Singapore o Seoul (Incheon) – Tokyo (Narita). Durante questo periodo, è anche previsto che venga proiettato a bordo un video, “The Genesis of AirJapan”, che celebra il nostro primo anniversario, con un concept e una storia creati dai nostri assistenti di cabina”.

DELTA COLLABORA CON JUNIOR ACHIEVEMENT KOREA PER UN JOB SHADOWING PROGRAM – Delta informa: “A novembre, Delta Air Lines ha collaborato con JA Korea, un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro dedicata all’istruzione dei giovani, per ospitare il suo programma di tutoraggio professionale per studenti delle scuole superiori locali. Venerdì 22 novembre, gli studenti della Younghwa International Tourism High School hanno visitato l’aeroporto di Incheon per una giornata di sviluppo pratico della carriera e uno sguardo dietro le quinte della gestione di una compagnia aerea globale. Il programma includeva un tour dell’ufficio Delta, dei banchi del check-in e dei gate d’imbarco, nonché un’anteprima esclusiva della nuova area ampliata del Terminal 2, inaugurata ufficialmente il 3 dicembre. JA Korea, la sezione coreana di Junior Achievement Worldwide, opera in oltre 110 paesi per aiutare la prossima generazione a sviluppare competenze essenziali sul posto di lavoro e promuovere la consapevolezza sociale. Delta collabora con 30 filiali JA in tutto il mondo per offrire programmi di tutoraggio incentrati su carriere nell’aviazione, preparazione al posto di lavoro e imprenditorialità”. “Collaborare di nuovo con JA Korea per supportare gli studenti locali è qualcosa di cui siamo incredibilmente orgogliosi”, ha affermato Jeff Moomaw, Vice President, Asia-Pacific, Delta Air Lines. “Programmi come questi ci danno la possibilità di entrare in contatto con la prossima generazione e mostrare loro le entusiasmanti opportunità che l’industria aeronautica ha da offrire. Vedere la loro curiosità accendersi e il loro entusiasmo brillare mentre imparano è sempre così gratificante”.