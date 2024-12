Cirrus celebra la consegna del 600° Vision Jet

Cirrus ha annunciato la consegna del suo 600° Vision Jet, un traguardo importante per l’azienda e un momento decisivo nell’evoluzione della personal aviation. “In quanto primo e unico single-engine jet al mondo a ricevere la certificazione FAA, il Vision Jet ha ridefinito la personal aviation combinando tecnologia avanzata, eccezionali caratteristiche di sicurezza e performance eccezionali in un design leggero ed elegante”, afferma Cirrus.

“Siamo orgogliosi di consegnare il 600° Vision Jet”, ha affermato Zean Nielsen, CEO di Cirrus. “Questo risultato non riflette solo l’impegno del nostro team, dei proprietari e degli stakeholder, ma anche la nostra instancabile dedizione al progresso del settore della personal aviation. Il Vision Jet ha portato la jet ownership a un pubblico più ampio ridefinendo ciò che è possibile in termini di sicurezza, performance e facilità d’uso. Mentre guardiamo al futuro, rimaniamo impegnati ad ampliare i confini dell’aviazione e a rendere il volo più accessibile a tutti”.

“La consegna del 600° Vision Jet segna un traguardo significativo non solo per Cirrus, ma per l’intera personal aviation industry. Dalla sua introduzione nel 2016, il Vision Jet è diventato il jet più venduto in tutta la general aviation e questa pietra miliare dimostra la crescente domanda di soluzioni innovative, accessibili e sicure per l’aviazione personale. Il Vision Jet ha aperto le porte a una nuova categoria di aeromobili, consentendo a una gamma più ampia di piloti di passare alla jet ownership e innalzando gli standard di ciò che è possibile nel personal flight.

Il Vision Jet è un prodotto della dedizione di Cirrus al progresso della tecnologia aeronautica e al miglioramento dell’esperienza di volo. Dotato del rivoluzionario Cirrus Airframe Parachute System® (CAPS®) e di Safe Return™ Emergency Autoland, il Vision Jet offre un livello di sicurezza senza pari, dando ai piloti la sicurezza di volare con un maggiore senso di sicurezza. Inoltre, la sua suite avionica avanzata, Perspective Touch+™, offre capacità di gestione del volo intuitive che semplificano le attività di volo complesse e aggiungono diversi livelli di redundant safety systems, rendendo la proprietà di un jet accessibile e semplice da pilotare”, prosegue Cirrus.

“Cirrus offre la turnkey Vision Jet ownership con una soluzione completa e senza problemi per i potenziali proprietari, che unisce la libertà della personal aviation con un supporto e un servizio eccezionali. Tramite Cirrus, l’azienda offre una total ownership solution con financing, insurance, flight training, aircraft sales and management, service e altro ancora. Questo ecosistema garantisce che i proprietari possano concentrarsi sul volo senza le complessità della gestione degli aeromobili. Questo ecosistema è esteso tramite l’Authorized Network di fiducia di Cirrus, che include un team dedicato di esperti che forniscono flight training e offrono aircraft services and maintenance in tutto il mondo. Questo turnkey approach mira a semplificare l’aircraft ownership experience offrendo trasparenza, attenzione personalizzata e un integrated support system. Con il Vision Jet rinomato per il suo design innovativo e le sue safety features, Cirrus garantisce ai proprietari un’esperienza di volo fluida, affidabile e piacevole”, conclude Cirrus.

(Ufficio Stampa Cirrus Aircraft – Photo Credits: Cirrus Aircraft)