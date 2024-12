Embraer firma un contratto per due C-390 Millennium con un cliente non divulgato

Embraer ha firmato oggi un contratto con un cliente non divulgato per la vendita di due C-390 Millennium multi-mission aircraft. Il contratto include anche un completo training and support package, nonché la fornitura di pezzi di ricambio.

Il velivolo sarà configurato appositamente per soddisfare i requisiti dei clienti, che includono il trasporto tattico di truppe e veicoli, aiuti umanitari, gestione dei disastri ed evacuazione medica.

“Siamo onorati della scelta di questo nuovo cliente per il C-390 Millennium. Questo velivolo sta ridefinendo i concetti di military transport aviation con una combinazione imbattibile di tecnologia all’avanguardia, affidabilità e bassi costi operativi, con performance eccezionali”, ha affermato Bosco da Costa Jr, President and CEO, Embraer Defense & Security.

“Il nuovo cliente è la decima nazione a scegliere il C-390 dopo Brasile, Portogallo, Ungheria, Corea del Sud, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca, Svezia e Slovacchia. Il C-390 rappresenta la prossima generazione di military airlift, con multi-mission capability and interoperability built by design.

Da quando è diventato operativo con la Brazilian Air Force nel 2019, la Portuguese Air Force nel 2023 e più di recente con l’Hungarian Air Force nel 2024, il C-390 ha dimostrato la sua capacità, l’affidabilità e le performance. L’attuale flotta di velivoli operativi ha accumulato oltre 15.500 ore di volo, con un mission capability rate del 93% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella categoria”, afferma Embraer.

“Il C-390 può trasportare più payload (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft e vola più velocemente (470 nodi) e più lontano, essendo in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni come il trasporto e lo sbarco di merci e truppe, l’evacuazione medica, la ricerca e il soccorso, la lotta antincendio e le missioni umanitarie, operando su piste temporanee o non asfaltate. L’aereo configurato con air-to-air refueling equipment, con la designazione KC-390, ha già dimostrato la sua aerial refueling capacity sia come tanker che come receiver, in questo caso ricevendo carburante da un altro KC-390 tramite pod installati sotto le ali”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)