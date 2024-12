News Brevi – 27.12.2024

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE PER L’ESTATE 2025 – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato il 26 dicembre una promozione per l’estate 2025, offrendo numerosi posti a partire da 29,99 euro a tratta. Grazie al network leader del settore di Ryanair con oltre 235 destinazioni, ci sono tante destinazioni tra cui scegliere, tra cui le migliori spiagge del Mediterraneo, isole soleggiate, vivaci vacanze in città e molto altro ancora”. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair ha lanciato la nuova promozione con tantissimi posti a partire da soli 29,99 euro nella nostra più grande promozione di sempre per l’estate 2025, inclusi i voli per le principali località balneari, come Croazia, Lanzarote, Ibiza, Malaga, Sicilia e Tenerife, nonché per emozionanti destinazioni per una vacanza in città, come Amsterdam, Venezia, Roma, Madrid, Milano e Stoccolma. Queste tariffe si esauriranno sicuramente rapidamente, quindi assicurati di prenotare la tua vacanza per l’estate 2025 oggi su www.ryanair.com ed evita di pagare prezzi più alti nel nuovo anno”.

ANA HOLDINGS INCLUSA NEL DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD INDEX PER L’OTTAVO ANNO CONSECUTIVO – All Nippon Airways informa: “ANA HOLDINGS INC. è stata nominata nella Dow Jones Sustainability World Index (“DJSI”) list per l’ottavo anno consecutivo e per la Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index list per il nono anno consecutivo. ANA HD è stata elogiata da Dow Jones per i suoi sforzi di sostenibilità. La compagnia aerea ha anche ricevuto riconoscimenti per la sua climate strategy, il water consumption management e il supply chain management. Il DJSI è un prestigioso global socially responsible investment (SRI) index developed sviluppato da S&P Dow Jones Indices. Il DJSI traccia la performance azionaria delle principali aziende mondiali in base a criteri economici, ambientali e sociali. Nel 2024, 321 aziende sono state incluse nel Dow Jones Sustainability World Index su quasi 2.500 società globali valutate. ANA HD è stata anche una delle sole 161 aziende selezionate per il Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index, su quasi 600 aziende selezionate nella regione Asia-Pacifico. Oltre al DJSI World e al DJSI Asia Pacific, ANA HD è inclusa anche nel FTSE4Good Index, nel FTSE Blossom Japan Index, nel FTSE Blossom Japan Sector Relative Index, negli MSCI ESG Leaders Indexes, nell’MSCI Japan ESG Select Leaders Index e nell’MSCI Japan Equity Women’s Activity Index (WIN), tutti importanti socially responsible investment indexes”.

SWISS: STATEMENT SUL VOLO LX1885 ATTERRATO A GRAZ – SWISS informa: “Il volo SWISS LX1885 da Bucarest a Zurigo del 23 dicembre 2024 ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Graz a causa di un engine problem e di fumo in cabina e in cockpit. Il cockpit crew ha deciso di annullare il volo per garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. C’erano 74 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio a bordo dell’Airbus A220-300, con registrazione HB-JCD. L’aereo è atterrato in sicurezza e tutti i passeggeri sono stati evacuati. Due dei tre cabin crew members rimangono in ospedale a Graz. Uno dei nostri colleghi è ancora in terapia intensiva. SWISS è in stretto contatto con i medici che curano i membri dell’equipaggio. I nostri pensieri sono rivolti alle persone colpite. La cura dei passeggeri colpiti rimane una priorità assoluta per noi: non li lasceremo soli con ciò che hanno vissuto. Tutti i passeggeri che ne hanno fatto richiesta sono in contatto diretto con SWISS e possono contattarci in qualsiasi momento per le loro esigenze. Un team di assistenza, composto da dipendenti appositamente formati, è disponibile per supportare le persone colpite, se lo desiderano. Naturalmente, offriamo questo servizio anche ai membri dell’equipaggio. Vogliamo chiarire a fondo le cause del fumo e gli effetti sui passeggeri e sull’equipaggio. I nostri team di esperti stanno lavorando duramente durante le festività per valutare tutti i fatti e le conclusioni disponibili e sono in stretto contatto con le autorità. L’attenzione è rivolta alle parti meccaniche dell’aereo, come il motore, ma anche all’uso di dispositivi di protezione per l’equipaggio di cabina, noti come Protective Breathing Equipment (PBE)”. “I primi riscontri indicano un problema tecnico ad uno dei motori. Le indagini di questo tipo sono complesse e SWISS dipende anche dalle informazioni delle autorità inquirenti e dei produttori. Pertanto, tre giorni dopo l’incidente, la causa non è stata determinata in modo definitivo. Non escludiamo nulla e stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità competenti, il produttore di motori Pratt & Whitney e il produttore di aeromobili Airbus. L’Airbus A220 è un aeromobile molto moderno e sicuro. I motori Pratt & Whitney hanno accumulato oltre 36 milioni di ore di volo in tutto il mondo da quando sono entrati in servizio e abbiamo fiducia nei nostri A220 engines. Come altre compagnie aeree, continuiamo a operare voli con l’A220 perché, sulla base della nostra analisi attuale e in stretta consultazione con le autorità competenti, non abbiamo alcuna indicazione che la sicurezza del tipo di aeromobile sia in discussione. Basiamo sempre le nostre decisioni sulla possibilità di continuare a utilizzare un tipo di aeromobile sulle specifiche e le conclusioni delle autorità competenti e dei produttori di aeromobili e motori. Tutti loro ci stanno attualmente segnalando che non vi è alcun fundamental safety-related problem”, conclude SWISS.

EMBRAER: STATEMENT SUL VOLO J28243 – Embraer, in un comunicato del 25 dicembre 2024, informa: Siamo profondamente addolorati per quanto accaduto ad un Embraer 190 nei pressi di Aktau, Kazakistan. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie, agli amici, ai colleghi e alle persone care colpite da questo incidente. Stiamo monitorando attentamente la situazione e rimaniamo pienamente impegnati a supportare le autorità competenti”.

IBERIA RIPROPONE ANCHE QUEST’ANNO L’ESPERIENZA CON I RE MAGI – Iberia informa: “I Re Magi sorprenderanno ancora una volta tutti i bambini e non in Spagna con una chiamata per vivere tutta l’emozione del Natale. Dopo quattro anni in cui più di 26 milioni di persone provenienti da più di 6.200 città e paesi in tutto il mondo hanno vissuto questa esperienza, Iberia ripropone questa azione, con cui si potrà conversare con i Re Magi e, naturalmente, chiedere loro i regali preferiti da ricevere la notte del 5 gennaio”. “Iberia accompagna le persone in Spagna e in tutto il mondo da quasi 100 anni per realizzare i loro sogni di viaggiare verso le loro destinazioni preferite e, naturalmente, abbiamo visto come ogni Natale le famiglie si riuniscono per celebrare insieme queste date speciali, quindi abbiamo voluto ripetere e migliorare questa esperienza per portare la magia del Natale a tutte le famiglie per godersela ancora di più”, ha affermato Gemma Juncá, Brand and Marketing Director, Iberia. “L’esperienza, disponibile dal 26 dicembre al 5 gennaio, è accessibile da qualsiasi dispositivo mobile tramite il seguente link: https://reyesmagos.iberia.com/“, conclude Iberia.

F-35: MOMENTI AD ALTA QUOTA NEL 2024 – F-35 informa: “Il 2024 è stato pieno di momenti di volo ad alta quota per l’F-35. Dal solcare i cieli a Mach 1.6 al dominare i riflettori durante le esercitazioni militari in tutto il mondo, le migliori foto dell’F-35 di quest’anno hanno catturato la presenza ineguagliabile del fighter jet più avanzato al mondo. Questi scatti mostrano l’F-35 mentre fa ciò che sa fare meglio: operare all’avanguardia dell’air dominance. I ferry flights spesso rappresentano pietre miliari nelle consegne per gli Stati Uniti e le nazioni alleate, segnando l’arrivo di capacità di nuova generazione nelle loro flotte. A proposito di consegne, la Polonia ha ricevuto il suo primo F-35A in una cerimonia di consegna quest’anno. Il nome unico degli F-35A polacchi, “Husarz”, deriva dalle leggendarie Polish “winged” Hussars cavalry units attive dal XVI secolo fino all’inizio del XVIII secolo. La capacità dell’F-35 di operare senza problemi da international ships è un punto di svolta per la difesa globale. E’ stato consegnato il 1.000° F-35 nel 2024. Un F-35 è un moltiplicatore di forza. Più di mille F-35 sono una forza globale di velivoli avanzati e interoperabili che lavorano insieme per rafforzare la deterrenza e la sicurezza del 21° secolo. L’aeromobile ha tre varianti: F-35A, F-35B e F-35C. Mentre entriamo nel 2025, l’F-35 continua a ridefinire l’airpower, con progressi nella tecnologia e partnership globali che ne rafforzano il ruolo”.