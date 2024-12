Brussels Airlines accoglierà altri 3 aeromobili A320neo nella flotta entro l’estate 2026

Brussels Airlines continua il suo programma di rinnovamento della flotta e accoglierà altri tre aeromobili Airbus A320neo nella sua flotta entro l’estate 2026. Ciò porterà il numero totale di aeromobili A320neo nella flotta di Brussels Airlines a 8.

“Il 1° novembre 2023 Brussels Airlines ha ricevuto il suo primo Airbus A320neo, direttamente dalla Airbus factory di Tolosa. Questo è stato un momento fondamentale per Brussels Airlines, poiché è stata la prima volta nella storia della compagnia che brand-new aircraft si sono uniti alla flotta.

Brussels Airlines ha attualmente cinque A320neo ed è lieta di annunciare che altri tre aeromobili di questo tipo si uniranno alla flotta entro l’estate del 2026. Questi aeromobili all’avanguardia sostituiranno due vecchi aeromobili A319. La terza unità sarà utilizzata per espandere la flotta”, afferma Brussels Airlines.

“Essere in grado di aggiungere extra brand-new aircraft è una situazione vantaggiosa per tutti: sostituendo gli aeromobili più vecchi con quelli più efficienti in termini di consumo di carburante sul mercato, riduciamo il nostro impatto sull’ambiente. Stiamo anche ampliando la nostra flotta, il che crea posti di lavoro extra e migliora la connettività per il Belgio. E ultimo ma non meno importante: l’A320neo è una gioia da volare, sia per i passeggeri che per l’equipaggio, grazie alle sue cabine migliorate e confortevoli, alla silenziosità durante il volo e allo spazio aggiuntivo per i bagagli a mano”, afferma Dorothea von Boxberg, CEO, Brussels Airlines.

“Il rinnovo della flotta è una parte importante della strategia di Brussels Airlines per ridurre la sua impronta di carbonio. L’A320neo riduce le emissioni di CO2 fino al 20% rispetto al suo predecessore. Poiché Brussels Airlines utilizza l’A320neo per sostituire i più piccoli aeromobili A319, i vantaggi sono ancora maggiori, con riduzioni fino al 30% per passeggero. L’A320neo porta anche ad una riduzione del rumore del 50% rispetto agli aeromobili della generazione precedente.

L’A320neo non è solo un miglioramento in termini di sostenibilità, anche per i passeggeri l’A320neo è un passo avanti. Con il 50% di rumore in meno, è un’esperienza di volo molto più piacevole. Brussels Airlines ha anche introdotto un nuovo cabin design concept sull’A320neo, con nuovi sedili ergonomici più comodi.

L’illuminazione in cabina può essere regolata in base all’ora del giorno, aiutando i passeggeri a sentirsi più energici dopo il volo. L’A320neo ha anche overhead bins più grandi del 40%, aumentando la capacità per i bagagli a mano in cabina.

I prossimi A320neo dovrebbero unirsi alla flotta di Brussels Airlines nei primi sei mesi del 2026. Questa tempistica potrebbe variare a causa dei ritardi della worldwide supply chain dei produttori di aeromobili”, prosegue Brussels Airlines.

“Brussels Airlines ha raggiunto una cost-base che consente alla compagnia di essere redditizia in modo sostenibile. Ciò consente alla compagnia aerea belga di investire nel suo futuro. I nuovi aeromobili che si uniscono alla flotta sono un risultato molto tangibile di questa strategia.

L’A320neo ha 180 posti ed è utilizzato sullo short- and medium-haul network. Anche sul long-haul network, Brussels Airlines sta crescendo, con altri tre aeromobili Airbus A330 che si uniranno alla flotta nei prossimi anni. Brussels Airlines riprogetterà completamente i cabin interior della sua long-haul fleet, per garantire un’esperienza premium ai passeggeri. Si tratta di un investimento di oltre 100 milioni di euro”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)