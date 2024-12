News Brevi – 30.12.2024

IL CdA ENAC PRENDE ATTO DELLE DIMISSIONI DEL DG ALESSIO QUARANTA E CONFERISCE LE FUNZIONI AL VDG FABIO NICOLAI – Enac informa: “Il Consiglio di Amministrazione Enac, nella seduta del 27 dicembre u.s., ha preso atto delle dimissioni, già formalizzate, del Direttore Generale Enac Alessio Quaranta, con decorrenza dal 7 gennaio 2025, per svolgere l’incarico di Vice Segretario Generale all’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Contestualmente, il CdA ha deliberato di conferire al Vice Direttore Generale Fabio Nicolai, il ruolo di facente funzioni in attesa della nomina del nuovo DG”. Il Presidente Pierluigi Di Palma: “Auguro ad Alessio Quaranta di continuare l’ottimo lavoro che ha sempre svolto in Enac anche nella nuova prestigiosa avventura lavorativa che lo attende in ART, dove porterà la professionalità, la competenza e la passione che lo hanno sempre caratterizzato. A nome mio personale, del CdA e di tutti i dirigenti e i dipendenti dell’Enac, rivolgo un sentito ringraziamento ad Alessio Quaranta per il lavoro svolto nel corso di quasi 30 anni in Enac, 16 dei quali nel ruolo di Direttore Generale. Un arco di tempo che va dalla costituzione dell’Ente, di cui con me, è stato fondatore, alla promozione della prima Carta dei diritti dei passeggeri in Europa, alla liberalizzazione del settore, fino ad arrivare, superando la crisi pandemica, ai nuovi concetti di mobilità aerea innovativa e sostenibile. Attraverso la propria elevata professionalità ha dato lustro all’Enac e all’aviazione civile italiana anche in tutti i più importanti consessi internazionali, ricoprendo, tra l’altro, dal 2021 il ruolo di Presidente Ecac. Un augurio di buon lavoro anche a Fabio Nicolai, facente funzioni in attesa della nomina del nuovo DG, affinché dia continuità ad un’attività di carattere collegiale che negli anni vede impegnato l’Enac a garantire sia un trasporto aereo sicuro, competitivo, innovativo e sostenibile, sia la qualità dei servizi e i diritti dei passeggeri, soprattutto dei più fragili”.

RYANAIR SVELA LE MIGLIORI DESTINAZIONI DI CAPODANNO DOVE INIZIARE IL 2025 – Ryanair informa: “Con l’anno vecchio che volge al termine, Ryanair ha svelato oggi, 30 dicembre, le sue migliori destinazioni per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Londra: famosa per i suoi iconici fuochi d’artificio di Capodanno lungo il Tamigi, con lo sfondo abbagliante del London Eye e del Big Ben, offre un mix di feste glamour, ristoranti di livello mondiale ed eventi festivi, dalle crociere fluviali ai celebri rooftop. Con la sua atmosfera vibrante e la ricca scena culturale, Londra è il luogo ideale per festeggiare il nuovo anno in grande stile. Malta: è diventata una destinazione sempre più popolare per festeggiare il nuovo anno, con spettacoli pirotecnici imperdibili da Piazza San Giorgio al lungomare di La Valletta. Praga: è uno dei posti migliori per festeggiare il nuovo anno, offrendo una magica combinazione di storia, festa e paesaggi mozzafiato, senza dimenticare alcune delle crociere fluviali di Capodanno più popolari d’Europa. Non perdere lo spettacolare esibizione pirotecnica in Piazza della Città Vecchia, che illumina l’intera città”. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Mentre il 2024 volge al termine, le persone stanno pianificando il nuovo anno e quale modo migliore per festeggiare se non con un emozionante viaggio in una delle principali destinazioni europee? Con la rete leader di Ryanair, che comprende oltre 235 destinazioni, c’è una vasta scelta, sia che tu voglia concludere l’anno con una festa, ammirare i fuochi d’artificio o semplicemente scambiare il freddo invernale con un po’ di sole. Prenota subito la tua vacanza di Capodanno su Ryanair.com”.

KLM STATEMENT SULL’INCIDENTE DEL VOLO KL1204 IL 28 DICEMBRE – KLM informa: “Durante il decollo del volo KL1204 da Oslo con destinazione Amsterdam il 28-12 si è sentito un forte rumore. Si è deciso di deviare verso l’aeroporto di Sandefjord. Dopo l’atterraggio, il Boeing 737 ha deviato fuori pista nell’erba a bassa velocità. Tutti i 176 passeggeri e i 6 membri dell’equipaggio sono illesi. Le circostanze dell’incidente sono in fase di accertamento”. Aggiornamento del 29-12: “I nostri passeggeri sono stati trasportati a Oslo in autobus la scorsa notte e hanno ricevuto una sistemazione in hotel, se necessario. KLM invierà un aereo questo pomeriggio per prelevare i passeggeri a Oslo. Saranno assistiti sia all’aeroporto di Oslo Gardermoen che ad Amsterdam. Il team tecnico di KLM arriverà a Sandefjord questa mattina per indagare sulle circostanze dell’incidente insieme alle autorità locali e all’aeroporto in conformità con la procedura aeronautica e recuperare l’aereo il prima possibile”.

STATEMENT DI IATA SULL’AZERBAIJAN AIRLINES FLIGHT 8243 – IATA in un comunicato informa: “L’International Air Transport Association (IATA) ha chiesto un’indagine approfondita, imparziale e trasparente sul tragico incidente dell’Azerbaijan Airlines flight 8243 del 25 dicembre 2024. Tale indagine deve essere condotta in conformità con le disposizioni dell’Allegato 13 della Convenzione di Chicago, che richiede la pubblicazione di un preliminary report entro 30 giorni dall’incidente”. “Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di coloro che sono morti. Per rispetto delle 38 persone che hanno perso la vita e di coloro che sono sopravvissuti, dobbiamo scoprire perché questa catastrofe è accaduta e agire per garantire che non si ripeta mai più”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. “Gli aerei civili non devono mai essere l’obiettivo previsto o accidentale di operazioni militari. Il forte potenziale che l’Azerbaijan Airlines flight 8243 possa essere stato vittima di operazioni militari, come indicato da diversi governi tra cui Russia e Azerbaigian, pone la massima priorità nel condurre un’indagine approfondita, trasparente e imparziale. Il mondo attende con ansia la pubblicazione obbligatoria del preliminary report entro 30 giorni, in linea con gli obblighi internazionali concordati nella Convenzione di Chicago”, ha proseguito Walsh. “Nell’ottobre 2024, nel mezzo di conflitti globali in escalation, IATA ha ricordato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che gli stati hanno obblighi espliciti di mantenere l’aviazione e le sue infrastrutture critiche al sicuro anche in tempi di conflitto. Gli obblighi degli stati includono l’articolo 48 del Protocollo alle Convenzioni di Ginevra che stabilisce che le parti in conflitto non devono prendere di mira obiettivi civili e la Convenzione di Chicago che obbliga esplicitamente gli stati a proteggere gli aeromobili civili e i passeggeri in volo, ad astenersi dall’uso della forza contro gli aeromobili civili e, di conseguenza, a coordinare e comunicare qualsiasi attività potenzialmente pericolosa per l’aviazione civile. Per promuovere questi imperativi, IATA supporta fermamente il lavoro del Safe Skies Consultative Committee per ridurre il rischio in zone di conflitto attraverso information sharing standards migliorati per l’operator risk assessments e conflict zone guidance sia per gli stati che per gli operatori”, conclude IATA.

AUSTRIAN AIRLINES: LE DESTINAZIONI PREFERITE NELLE VACANZE NATALIZIE E DI FINE ANNO – Austrian Airlines informa: “I giorni e le settimane intorno a Natale e all’inizio dell’anno sono diventati periodi di viaggio popolari”. “Le persone viaggiano in costellazioni molto diverse verso destinazioni molto diverse: oltre ai classici voli di ritorno a casa per le feste, abbiamo a bordo coppie, famiglie, gruppi di amici e interi gruppi generazionali che vedono il periodo natalizio come il momento ideale per viaggiare. Ciò riflette anche la tendenza per cui sempre più persone regalano esperienze condivise e tempo insieme sotto forma di viaggio”, afferma il CCO di Austrian, Michael Trestl, aggiungendo che i flexible flight vouchers di Austrian Airlines, che possono essere configurati individualmente online e sono disponibili immediatamente, sono ideali per questo. “I voli Austrian Airlines per Bangkok sono attualmente quasi completamente prenotati, con una frequenza fino a 13 voli a settimana durante le festività. Ci sono anche pochissimi posti rimasti sui voli per le Maldive (sei volte a settimana) e Mauritius (tre volte a settimana): le isole e le spiagge dell’Oceano Indiano sono in cima alla lista dei desideri di molte persone. Altre destinazioni per gli amanti del sole includono Hurghada (tre volte a settimana), Malaga (fino a sette volte a settimana), Larnaca/Cipro (anche fino a due volte al giorno), Gran Canaria e Fuerteventura (una volta a settimana). Il sole invernale, in combinazione con il freddo gelido e temperature ben al di sotto dello zero, sta riscuotendo un seguito di fan in continua crescita. Attualmente Austrian vola a Tromsø in Norvegia tre volte a settimana e verso le attrazioni invernali finlandesi di Rovaniemi e Kittilä una volta a settimana. Ivalo, circa 250 chilometri a nord del Circolo Polare Artico, verrà aggiunta al portafoglio di Austrian Airlines dalla fine di gennaio. Assapora le prelibatezze locali nei mercatini di Natale: i viaggi in città in Europa e Nord America invitano a fare proprio questo. Berlino e Amburgo in Germania, Zurigo e Ginevra in Svizzera, Copenhagen in Danimarca e Stoccolma in Svezia, alcune delle quali hanno persino diversi voli giornalieri da Vienna, sono attualmente molto popolari. Negli Stati Uniti, il fascino e l’attrattiva di New York non sono diminuiti nemmeno dopo decenni. Ciò si riflette anche nell’attuale altissima domanda, con cinque voli a settimana per New York e Newark. Anche Boston (tre volte a settimana), Chicago (quattro volte a settimana) e Washington (cinque volte a settimana) stanno riscuotendo una crescente popolarità durante le vacanze di Natale e per l’inizio del nuovo anno”, prosegue Austrian Airlines. “Per iniziare la vacanza senza stress, sul sito web di Austrian Airlines è disponibile un travel briefing. Austrian Airlines consiglia di pianificare un arrivo anticipato in aeroporto nei prossimi giorni e settimane. Ciò lascerà abbastanza tempo per il check-in e i controlli di sicurezza anche in caso di un aumento del volume di passeggeri. I passeggeri dovrebbero anche tenere sempre d’occhio le ultime informazioni sui voli. Inserendo il numero del volo, è possibile trovare informazioni rilevanti sullo stato del volo sul sito web di Austrian. Austrian Airlines intrattiene i bambini a bordo con giochi e puzzle. Un entusiasmante programma di intrattenimento composto da film, musica o audiolibri è offerto anche sui voli più lunghi. Inoltre, un’ampia selezione di riviste per bambini e ragazzi è disponibile per il download gratuito su www.austrian.com“, conclude Austrian Airlines.

AUSTRIAN AIRLINES DIVENTA OFFICIAL AIRLINE DELL’ÖFB MEN’S NATIONAL TEAM – Austrian Airlines sta avviando una partnership pluriennale con la Austrian Football Association (ÖFB). Dal 1° gennaio 2025, Austrian Airlines sarà la compagnia aerea ufficiale della nazionale maschile di calcio austriaca per un periodo provvisorio di due anni. Ciò significa che Austrian Airlines trasporterà la nazionale austriaca in esclusiva a tutte le partite di qualificazione per la fase finale della prossima Coppa del Mondo, che si svolgerà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico nel 2026. Austrian Airlines porterà la nazionale anche alle partite della Nations League. Questa collaborazione porta un pezzo di Austria nel mondo con la migliore visibilità. Austrian Airlines terrà aggiornati tutti i fan sui suoi canali social. “Austrian Airlines e ÖFB incarnano l’Austria in egual misura e sono quindi importanti ambasciatori del nostro paese nel mondo. È un piacere particolare per noi collaborare con ÖFB in futuro. Incrociamo le dita per la nazionale di calcio austriaca nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Non vediamo l’ora di far volare la squadra a partite così importanti con lo spirito di Austrian Airlines e tanta ospitalità austriaca e di supportarla nel miglior modo possibile con un trasporto rilassato e sicuro”, sottolinea Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines. “Austrian Airlines è un brand tradizionale austriaco che ottiene punti in tutto il mondo con valori quali standard di qualità e simpatia. Siamo orgogliosi di entrare in partnership con questa istituzione austriaca. Sia la nazionale che Austrian Airlines sono brand dell’Austria in Europa e nel mondo. Insieme, vogliamo rappresentare il nostro paese nel miglior modo possibile e siamo lieti di poter offrire ai nostri giocatori e al personale di supporto un servizio eccezionale quando viaggiano per le partite”, afferma Bernhard Neuhold, Managing Director of ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.