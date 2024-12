Embraer annuncia un ordine fermo per sei A-29 Super Tucano da un cliente non divulgato

Embraer ha annunciato oggi un ordine fermo per sei light attack and advanced trainer A-29 Super Tucano, effettuato da un cliente non divulgato.

“Questo ordine sarà incluso nel 4Q24 backlog e le consegne sono programmate per il 2026.

Questi velivoli saranno dotati di capacità avanzate per svolgere missioni come battlefield air interdiction, close air support, maritime patrol, maritime strike e altre territorial defense operations”, afferma Embraer.

“Siamo entusiasti di annunciare nuove vendite dell’A-29 Super Tucano, poiché vediamo questo velivolo come la soluzione giusta per molte nazioni in tutto il mondo”, ha affermato Bosco da Costa Junior, President and CEO of Embraer Defense & Security. “L’A-29 è il leader mondiale nella sua categoria perché è un velivolo collaudato, affidabile e molto avanzato”.

“In quanto multi-mission aircraft, l’A-29 Super Tucano offre alle forze aeree versatilità per armed reconnaissance, close air support, light attack, advanced training missions su una single platform, il che aumenta esponenzialmente la disponibilità e la flessibilità operativa dell’aereo. Il robusto airframe consente all’aereo di operare su piste non asfaltate in ambienti difficili.

L’A-29 Super Tucano è il leader mondiale nella sua categoria, con oltre 290 ordini e più di 570.000 ore di volo, di cui 60.000 in combattimento. Nel 2024, Embraer ha annunciato nuove vendite del Super Tucano alla Portuguese Air Force (A-29N), alla Uruguayan Air Force e alla Paraguayan Air Force“, conclude Embraer

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)