British Airways introduce ‘The British Airways Club’

British Airways ha annunciato cambiamenti al suo loyalty programme, introducendo nuovi modi per guadagnare Tier Points e progredire attraverso i Tier.

“L’ex ‘British Airways Executive Club’ diventerà semplicemente ‘The British Airways Club’ e avrà un nuovo aspetto e una nuova atmosfera. Dal 1° aprile 2025, i soci possono aspettarsi:

– Un nuovo Tier Point system quando volano: i soci guadagneranno Tier Points in base al costo del loro volo e, per la prima volta, per le spese ancillary, tra cui la scelta del posto e il bagaglio in eccesso. I soci guadagneranno 1 Tier Point per ogni £1 di spesa idonea, che include Tier thresholds ricalcolate per riflettere il nuovo modello.

– Tier Points sul contributo per Sustainable Aviation Fuels (SAF): i soci guadagneranno Tier Points e accumuleranno Avios acquistando un contributo SAF, guadagnando fino a 1.000 Tier Points all’anno. I clienti potranno anche utilizzare i propri Avios come forma di pagamento, semplicemente visitando una landing page dedicata che sarà attiva il 1° aprile 2025.

– Tier Points illimitati su British Airways Holidays: dopo il successo della British Airways Holidays double Tier Points promotion, la compagnia aerea ha creato una proposta permanente sui pacchetti vacanze. I membri guadagneranno Tier Points in base al prezzo dell’intero pacchetto, senza limiti, rendendo possibile ottenere l’elite status in meno viaggi rispetto all’offerta odierna.

Più avanti nel 2025, i membri possono anche aspettarsi:

– Tier Points sulla spesa con carta di credito: i BA American Express Premium Plus Cardmembers potranno guadagnare fino a 2.500 Tier Points spendendo con la propria carta. Maggiori dettagli su questa offerta saranno annunciati più vicino alla data di lancio.

– Nuovi benefits tra i Tiers: introducendo più traguardi tra i Tiers, i membri saranno in grado di sbloccare benefits prima di raggiungere il livello successivo. Ciò inizierà con regali da 2.500, 4.000 e 5.000 Bonus Avios a traguardi tra Bronze e Silver. Altri vantaggi saranno annunciati nei prossimi mesi”, afferma British Airways.

Colm Lacy, Chief Commercial Officer, British Airways, ha affermato: “I cambiamenti che abbiamo annunciato oggi sottolineano il nostro continuo investimento nel nostro programma fedeltà e nei nostri clienti. Sulla base del feedback dei nostri membri, abbiamo ampliato i cambiamenti che abbiamo già apportato, tra cui il modo in cui i clienti raccolgono Avios e il loro membership year, in un modo che crediamo premi meglio la loro fedeltà e rifletta le loro mutevoli esigenze di viaggio. Sebbene abbiamo annunciato una serie di cambiamenti positivi oggi, volevo in particolare sottolineare una migliore ricompensa per i nostri clienti che prenotano tramite British Airways Holidays e rendere questa una parte permanente della nostra proposta, rimuovendo il limite di guadagno. Sappiamo che molti dei nostri clienti programmano le loro vacanze durante il nostro periodo di saldi annuali di gennaio, quindi è fantastico poterlo annunciare oggi”.

“I clienti che hanno già prenotato per un viaggio dopo il 1° aprile 2025 riceveranno Tier Points in base a una conversione del metodo esistente. Tutte le prenotazioni esistenti guadagneranno proporzionalmente lo stesso numero di Tier Points, o di più, di quanto ne guadagnerebbero oggi.

Per celebrare queste modifiche, British Airways offre bonus Tier Points a tempo limitato per le prenotazioni effettuate prima del 14 febbraio 2025, per viaggi a partire dal 1° aprile 2025. I bonus Tier Points saranno assegnati in base alla cabina, da Euro Traveller a First.

Il Club ha già annunciato diverse modifiche come parte della sua trasformazione. L’anno scorso la compagnia aerea ha apportato modifiche al suo Avios earning model, che ha visto i clienti guadagnare Avios in base alla loro spesa e non alla distanza. Questa mossa ha visto British Airways emettere più Avios che mai, con la maggior parte dei clienti che ne hanno raccolti di più o uguali a quelli che hanno raccolto con il modello precedente.

Altrove la compagnia aerea ha ampliato la sua proposta ‘Pay with Avios’, per rendere ogni volo disponibile a partire da un minimo di £1. Sono stati operati più di 10 Avios-Only flights dal lancio nel novembre 2023 e i soci stanno attualmente passando a un Tier Point collection period, consentendo ad amici e familiari di essere nella stessa tempistica.

British Airways ha inoltre introdotto un’offerta esclusiva per i soci in collaborazione con The Wine Flyer, l’online wine retailer di IAG Loyalty. I soci avranno diritto a sconti su un’ampia gamma di vini, birre e liquori a seconda del loro Tier status: Bronze (5%), Silver (10%), Gold (15%) e Gold Guest List (20%).

I cambiamenti fanno parte del programma di trasformazione complessivo da 7 miliardi di sterline di British Airways, annunciato all’inizio di quest’anno. I clienti possono aspettarsi un’esperienza digitale migliorata con brand-new website and app, aeromobili nuovi e migliorati e una nuova First suite, per citare alcuni esempi.

Per maggiori informazioni, visitare www.ba.com/theclub“, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)