Emirates introdurrà voli aggiuntivi da e per Colombo

Emirates opererà un additional scheduled service tra Colombo e Dubai, a partire dal 2 gennaio 2025. Il volo appena introdotto, che opererà come EK654/655, aumenta la capacità sulla rotta del 30% e supporta i piani dello Sri Lanka di aumentare notevolmente gli arrivi turistici nel 2025.

“Il servizio aggiuntivo opererà sei volte a settimana fino al 31 marzo 2025. EK654 partirà da Dubai International Airport (DXB) alle 10:05 (tutti i giorni tranne il mercoledì) arrivando al Bandaranaike International Airport (BIA), Katunayake alle 16:00 (tutti gli orari sono locali). Il volo di ritorno, EK655, partirà da BIA alle 22:05 e raggiungerà DXB alle 01:05 (il giorno successivo). Dal 1° aprile 2025, un settimo volo settimanale il mercoledì opererà con un orario di partenza modificato alle 22:05, arrivando a DXB alle 00:55, mentre il volo di ritorno partirà da Dubai alle 13:20 e arriverà a Colombo alle 19:15.

Il volo aggiuntivo può ospitare fino a 360 passeggeri, con 8 suite in First Class, 42 posti in Business Class e 310 posti in Economy Class, offrendo una premium customer experience e migliorando al contempo la comodità e la scelta con un programma di volo ampliato. Emirates attualmente opera due voli diretti tra Colombo e Dubai e un terzo servizio giornaliero via Male“, afferma Emirates.

“Emirates e Sri Lanka Tourism condividono una partnership strategica di lunga data, collaborando a iniziative e programmi progettati per promuovere il turismo in Sri Lanka, presentando la destinazione ai clienti attraverso la sua rete globale. Sri Lanka Tourism ha recentemente annunciato la sua visione di attrarre viaggiatori attenti all’ambiente, evidenziando le ricche risorse naturali e culturali dell’isola. Inoltre, con l’aumento della capacità sulla rotta Colombo-Dubai, Emirates contribuirà al raggiungimento degli obiettivi turistici del paese di attrarre 3 milioni di visitatori entro il 2025.

Emirates ha iniziato le operazioni in Sri Lanka nell’aprile 1986 e ha costantemente supportato il settore turistico e delle esportazioni del paese con servizi passeggeri e cargo. La compagnia aerea ha trasportato più di 12 milioni di passeggeri da e per Colombo dall’inizio delle operazioni. Con i quattro voli giornalieri, la compagnia aerea offrirà più di 2.800 posti al giorno sul servizio operativo tra Colombo e Dubai (entrambe le direzioni) con la capacità di trasportare fino a 160 tonnellate di merci sugli stessi voli”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)