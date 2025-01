Qatar Airways atterra ad Abha, il suo 11° collegamento in Arabia Saudita

Qatar Airways è atterrata con il suo primo resumption flight ad Abha International Airport (AHB) giovedì 2 gennaio 2025. “La compagnia aerea opererà due voli settimanali (il giovedì e il sabato) per Abha, offrendo una connettività senza interruzioni verso l’ampio network globale di Qatar Airways di oltre 170 destinazioni.

Con la ripresa di questa rotta, Qatar Airways porta il numero totale di destinazioni servite nel Regno dell’Arabia Saudita a 11, tra cui: Abha, AlUla, Dammam, Jeddah, Medina, NEOM, Qassim, Riyadh, Tabuk, Taif e Yanbu“, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways’ Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha affermato: “Siamo lieti di riprendere i voli per Abha, il nostro 11° gateway in Arabia Saudita. Con oltre 140 voli settimanali, colleghiamo più di 36.000 passeggeri ogni settimana tra Arabia Saudita e Doha. Ciò evidenzia il nostro impegno nel migliorare la connettività, supportare il turismo e rafforzare i legami economici e culturali tra le nostre due nazioni”.

L’Air Connectivity Program CEO, Mr. Majid Khan, ha affermato: “La cooperazione tra l’Air Connectivity Program e Qatar Airways è un passo significativo nel migliorare la connettività aerea del Regno. Questa partnership non solo collega i nostri due paesi, ma apre anche le porte ai visitatori globali per esplorare le esperienze uniche che il Regno offre”.

Il Cluster 2 Airports Company Chief Executive Officer, Eng. Ali Masrahi, ha affermato: “L’inizio dei voli diretti tra Doha e Abha rappresenta un significativo passo avanti nel potenziamento della connettività e nella promozione del turismo, in linea con la National Transport and Logistics Strategy e la Vision 2030 dell’Arabia Saudita. Questa nuova rotta non solo faciliterà i viaggi per turisti e visitatori d’affari, ma contribuirà anche in modo sostanziale alle Tourism Strategy and National Aviation Strategy del Regno. Migliorando l’accessibilità alla regione di Aseer, nota per la sua bellezza naturale e il suo patrimonio culturale, questi voli stimoleranno le economie locali, creeranno opportunità di lavoro e mostreranno le diverse offerte del Regno a un pubblico globale”.

“Collegando Abha alla sua vasta rete globale, Qatar Airways offrirà ai passeggeri business e leisure esperienze di viaggio senza pari, servizi pluripremiati e collegamenti senza interruzioni verso oltre 170 destinazioni in tutto il mondo tramite l’Hamad International Airport

Qatar Airways ha iniziato i suoi servizi per l’Arabia Saudita con il suo volo inaugurale per Jeddah il 29 gennaio 1997. Il continuo investimento della compagnia aerea nel mercato saudita evidenzia il suo impegno nel fornire esperienze di viaggio eccezionali per i passeggeri in viaggio da e per il Regno”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)