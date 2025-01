Etihad apre una U.S. Preclearance Lounge dedicata allo Zayed International Airport

Etihad Airways ha aperto la sua nuova Etihad U.S. Preclearance Lounge allo Zayed International Airport il 30 dicembre, migliorando l’esperienza di viaggio per i passeggeri in volo verso gli Stati Uniti.

“Situata a pochi passi dalla U.S. Customs and Border Protection (CBP) Preclearance facility, la nuova lounge offre agli ospiti idonei uno spazio sereno in cui rilassarsi dopo aver completato le formalità di ingresso negli Stati Uniti e prima di imbarcarsi sul volo.

La struttura, progettata con cura, offre una raffinata selezione di bevande e light dining options, completando l’esperienza di viaggio premium di Etihad. Alcuni voli offrono la comodità dell’imbarco diretto dalla lounge, migliorando il viaggio senza intoppi”, afferma Etihad Airways.

“Questa nuova lounge segna un’altra pietra miliare nel nostro impegno a offrire esperienze eccezionali ai nostri ospiti”, ha affermato John Wright, Chief Operations & Guest Officer, Etihad Airways. “Combinando il nostro premium lounge service con la comodità dell’U.S. Preclearance, offriamo ai nostri ospiti un viaggio di qualità attraverso Abu Dhabi prima ancora di salire a bordo del volo. Zayed International è l’unico hub del Medio Oriente a offrire questo servizio che fa risparmiare tempo”.

“La U.S. Preclearance Lounge accoglie gli ospiti idonei che viaggiano in The Residence, First o Business, nonché i Platinum and Emerald Etihad Guest members. L’accesso è disponibile anche per l’acquisto, in base alla disponibilità.

Per un’esperienza premium completa, gli ospiti idonei sono invitati a iniziare il loro viaggio presso le acclamate First o Business Class Lounge di Etihad nel terminal principale prima di procedere alla U.S. Customs and Border Protection (CBP) Preclearance facility circa 90 minuti prima del volo”, prosegue Etihad Airways.

“Volare con Etihad Airways verso gli Stati Uniti offre l’esclusivo vantaggio della U.S. Customs and Border Protection (CBP) Preclearance facility, una delle poche strutture di questo tipo al mondo. Completando tutte le formalità doganali e di immigrazione degli Stati Uniti prima dell’imbarco ad Abu Dhabi, gli ospiti arrivano negli Stati Uniti come passeggeri domestici, risparmiando tempo prezioso all’arrivo. Gli ospiti possono semplicemente ritirare i bagagli e uscire, oppure procedere senza problemi verso i loro voli di coincidenza.

Etihad serve attualmente quattro destinazioni negli Stati Uniti con voli diretti per Boston, Chicago, New York e Washington D.C. La compagnia aerea lancerà anche servizi per Atlanta nel luglio 2025, rafforzando ulteriormente il suo impegno nel mercato nordamericano”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)