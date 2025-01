Iberia e Iberia Express sono le compagnie aeree più puntuali in Europa nel 2024

Iberia Express e Iberia sono le compagnie aeree più puntuali in Europa nel 2024, classificandosi rispettivamente al primo e al secondo posto.

“Iberia Express è stata la compagnia aerea più puntuale in Europa, con un arrival punctuality rate dell’84,69%, che la rende anche la low-cost airline più puntuale al mondo nel 2024, secondo l’On-time Performance Report di Cirium, l’annual punctuality report più rilevante del settore.

Iberia è la seconda compagnia aerea più puntuale in Europa, con un totale di 183.268 voli e l’81,58% dei voli in arrivo puntuale a destinazione e, per un altro anno, è tra le prime 10 compagnie aeree più puntuali al mondo, all’ottava posizione.

Queste cifre sono particolarmente degne di nota date le complesse sfide affrontate dall’aviazione quest’anno, come le normative nello spazio aereo europeo, la congestione in alcuni aeroporti serviti da entrambe le compagnie aeree, le controversie sindacali in alcuni centri di controllo del traffico aereo e la carenza globale di pezzi di ricambio”, afferma Iberia.

“Questo risultato ci rende particolarmente orgogliosi perché, da un lato, ci consente di offrire un buon servizio ai nostri clienti e, dall’altro, dimostra l’enorme livello di impegno dell’intero team di Iberia Express. Voglio ringraziare gli equipaggi e i team direttamente coinvolti nelle operazioni, così come tutte le persone di Iberia Express e le aziende che ci hanno supportato per tutto il 2024 per raggiungere questo grande traguardo. Stiamo operando sempre più voli, ma cercando sempre di mantenere un alto livello di coerenza e alti standard di sicurezza, efficienza ed eccellenza operativa, per offrire la migliore esperienza possibile ai nostri clienti. In Iberia Express affrontiamo sfide importanti a breve, medio e lungo termine, che possiamo raggiungere solo remando tutti insieme nella stessa direzione, il che ci consentirà sicuramente di mantenere queste eccellenti cifre raggiunte nel 2024”, ha affermato Carlos Gómez, CEO di Iberia Express.

“La puntualità è senza dubbio ciò che i nostri clienti esigono di più e, per questo, dedichiamo tutti i nostri sforzi per cercare di mantenere gli elevati standard raggiunti negli ultimi anni. Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento da parte di Cirium, anche se il nostro obiettivo è continuare a migliorare. È stato un anno complesso, pieno di interruzioni, che ci hanno impedito di raggiungere gli standard di qualità che una compagnia aerea come la nostra si impegna a offrire ai propri clienti. Nel 2025 siamo determinati a fare ancora più sforzi, a rivedere ciascuno dei nostri processi e a cambiare tutto ciò che è necessario per raggiungere l’eccellenza nella puntualità. Questo è il desiderio di tutti e di ciascuno dei 10.000 dipendenti di Iberia, pilots, cabin crew, maintenance technicians, engineers and office staff, così come dei nostri colleghi in aeroporto, ora parte di South, l’handling company di IAG”, ha affermato Marco Sansavini, Presidente di Iberia.

“Sebbene queste cifre collochino le compagnie di Iberia Group tra le migliori al mondo in termini di puntualità, sono al di sotto degli obiettivi assoluti di eccellenza che Iberia persegue. Con l’intenzione di raggiungerli nel prossimo futuro, entrambe le compagnie aeree hanno avviato l’implementazione dei loro business plans.

Iberia e Iberia Express hanno sempre mantenuto elevati standard di eccellenza operativa che hanno consentito loro di costruire un track record di successo.

Iberia è stata tra le compagnie aeree più puntuali in Europa e tra le prime 10 al mondo negli ultimi nove anni. Iberia Express è stata la compagnia aerea low-cost più puntuale al mondo per cinque anni consecutivi, tra il 2014 e il 2018; la compagnia aerea low-cost più puntuale in Europa nel 2019 e nel 2022 e la compagnia aerea più puntuale in Europa nel 2023. Nelle Isole Canarie e nelle Isole Baleari, due dei mercati più importanti per Iberia Express, la puntualità delle partenze è stata superiore al 90% in entrambi gli arcipelaghi”, prosegue Iberia.

Nel suo report, Cirium si è congratulata con Iberia Express e ha sottolineato il fatto che “continua a essere una delle compagnie aeree più affidabili in Europa. Questo risultato sottolinea la dedizione di Iberia Express alla puntualità e riflette il suo spirito di eccellenza operativa. Questa compagnia aerea continua a dimostrare che la convenienza può coesistere con la puntualità. Come leader nell’aviazione europea, Iberia Express unisce grandi aspettative a un servizio eccezionale, posizionandosi come punto di riferimento nel settore”.

“Iberia Express ha raggiunto un alto tasso di puntualità nonostante abbia progressivamente aumentato sia il numero di voli sia l’utilizzo della sua flotta, che è rimasta a 25 aeromobili.

Per la prima volta Iberia Express ha superato i 43.000 voli annuali, con un utilizzo della flotta di 11 ore, un livello che la avvicina alle ultra-low-cost airlines. Iberia Express sta ottenendo la stessa efficienza, ma con l’ulteriore difficoltà del suo hybrid business model, che garantisce la connettività con partenza e arrivo dei voli Iberia per continuare ad alimentare il network del gruppo”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)