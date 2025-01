Air France lancia ‘Air France holidays’, la sua nuova offerta di pacchetti volo + hotel

Air France informa: “Lanciata come test phase nella summer 2024, Air France holidays è una nuova gamma di vacanze complete con nuove offerte aggiunte regolarmente. Il sito web offre flexible ‘dynamic packages’ per vacanze in oltre 400 destinazioni a prezzi molto interessanti, accessibili tutto l’anno.

Sul sito web holidays.airfrance.fr, tutti possono accedere a un’ampia selezione di offerte vacanze che combinano voli operati da Air France o dai suoi partner con soggiorni in hotel (Hotel selezionati da tre stelle in su) e attività. Dalle pause rilassanti ai tour personalizzati, il sito web soddisfa tutti i desideri di viaggio e consente di pagare i viaggi a rate”.

“I membri di Flying Blue, il programma fedeltà di Air France-KLM Group, possono anche guadagnare Miglia ogni volta che prenotano una vacanza, inclusi voli, hotel e attività. Un vantaggio esclusivo di Air France holidays.

Registrandosi gratuitamente sul sito web di Air France holidays, ogni visitatore può diventare membro e godere di vantaggi esclusivi. I membri di Air France holidays hanno accesso a speciali offerte volo + hotel con sconti fino al 70%. Ricevono inoltre le ultime notizie via e-mail ogni settimana. Infine, dal 6 al 31 gennaio 2025, i membri riceveranno 100 euro di crediti deducibili dai loro acquisti per risparmiare ancora di più. Ideale per un nuovo inizio dopo le festività”, prosegue Air France.

“Per promuovere questa nuova offerta in tutta la Francia, Air France sta svelando una campagna pubblicitaria unica creata da Aura by Omnicom.

Promuovendo la necessità di staccare la spina dal ritmo frenetico della vita quotidiana, la campagna invita le persone a premiarsi per tutto ciò che hanno realizzato durante l’anno godendosi una bella vacanza al miglior prezzo possibile. Con un cenno al movimento artistico francese del puntinismo, le icone delle app utilizzate quotidianamente nella nostra vita professionale e personale si uniscono in una moltitudine di punti colorati per creare la destinazione ideale per le vacanze.

Alla fine compaiono quattro immagini che illustrano diversi tipi di vacanze come spiagge assolate, soggiorni in città, isole tropicali o relax in piscina in un hotel.

Volutamente diversa dalla pubblicità di Air France, questa campagna mira a raggiungere una nuova base di clienti con la creazione di un dedicated brand.

Include una sponsorizzazione televisiva, cartelloni pubblicitari nelle metropolitane e nel cuore delle principali città francesi come Parigi, Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nizza, Nantes, Strasburgo e Tolosa. C’è anche una campagna digitale su una selezione di siti web”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)