United annuncia una tempistica accelerata per la connettività Starlink

United Airlines ha annunciato oggi una tempistica accelerata per portare Starlink ai viaggiatori della compagnia in tutto il mondo.

“La compagnia aerea ora prevede di iniziare a testare Starlink il mese prossimo, con il primo volo commerciale previsto in decollo questa primavera su un aereo United Embraer E-175. United ora prevede di equipaggiare l’intera two-cabin regional fleet entro la fine dell’anno e di avere il suo primo mainline Starlink-enabled plane in volo prima della fine dell’anno.

L’accesso sarà gratuito per tutti i clienti MileagePlus e includerà esperienze di intrattenimento in volo rivoluzionarie come servizi di streaming, shopping, giochi e altro ancora. Anche l’iscrizione a MileagePlus è gratuita e le persone possono iscriversi su united.com/starlink“, afferma United.

“Abbiamo in programma molto per i nostri membri MileagePlus quest’anno e aggiungere Starlink a quanti più aerei possibile, il più rapidamente possibile, è al centro di tutto”, ha affermato Richard Nunn, CEO di United MileagePlus. “Non solo rivoluzionerà l’esperienza di volo con United, ma sbloccherà anche nuove partnership e vantaggi per i nostri membri, che altrimenti non sarebbero possibili”.

“Lo scorso settembre, United ha firmato il più grande accordo del settore nel suo genere con SpaceX, per portare Starlink all’intera flotta. Tra qualche mese, i clienti della compagnia aerea potranno usufruire dello stesso servizio Internet ad alta velocità e bassa latenza in volo di cui godono a terra. Questa connettività gate-to-gate consentirà esperienze in cielo su larga scala che nessun’altra major U.S. airline offre, sui seatback screens e sui personal devices contemporaneamente.

MileagePlus è stato recentemente valutato come ‘world’s best airline loyalty program’. In media, circa 31.000 posti United vengono occupati dai clienti MileagePlus utilizzando le loro miglia, ovvero circa 100 Boeing 777. Durante l’estate 2024, più di tre milioni di clienti MileagePlus hanno volato con biglietti premio”, conclude United.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)