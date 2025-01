News Brevi – 07.01.2025

AIR EUROPA DÀ IL BENVENUTO AL NUOVO ANNO CON LE OFFERTE TIME TO FLY – Air Europa informa: “Air Europa inaugura l’anno con una campagna che consente di pianificare i prossimi viaggi a condizioni eccezionali. La compagnia lancia infatti la nuova edizione di Time to Fly, che permette di volare verso l’Europa e le Americhe al miglior prezzo, per tutti gli acquisti effettuati dal 2 al 19 gennaio 2025. Con Air Europa si potrà volare in Europa a partire da 85€, per partenze entro il 12 giugno; negli Stati Uniti da 419€ e verso le località principali di Caraibi, Centro America e Sudamerica da soli 539€, per partenze entro il 30 novembre 2025. La Time to Fly è disponibile esclusivamente per le tratte di andata e ritorno operate da Air Europa dagli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia. Tutti i voli sono operati dalla moderna flotta di Boeing 787 Dreamliner e Boeing 737. Per consultare tutte le condizioni che regolano questa nuova campagna si consiglia di accedere al sito della compagnia aerea: www.aireuropa.com“.

NORWEGIAN GROUP: SOLIDA PERFORMANCE A DICEMBRE – A dicembre Norwegian ha trasportato 1.476.256 passeggeri, mentre Widerøe ne ha trasportati 293.257, per un totale di 1.769.513 per il Gruppo. Durante l’anno, oltre 26,4 milioni di passeggeri hanno viaggiato con Norwegian e Widerøe. “Siamo lieti di chiudere l’anno con una solida performance a dicembre per il gruppo. Abbiamo dato il via al 2024 con l’acquisizione di grande successo di Widerøe e abbiamo continuato con una significativa crescita della capacità durante tutto l’anno, aggiungendo nuove rotte e destinazioni. Sono orgoglioso che Norwegian sia riuscita ad attrarre oltre 2 milioni di nuovi passeggeri nel 2024, dimostrando il continuo miglioramento e la pertinenza del nostro prodotto. Una crescita di oltre il 10% dei clienti sia per Norwegian che per Widerøe è sostanziale e voglio ringraziare tutti i miei colleghi per il loro grande lavoro nel raggiungere questo obiettivo”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. La capacità di Norwegian (ASK) è in aumento del 24% rispetto all’anno scorso, il traffico passeggeri (RPK) è in aumento del 22% rispetto a dicembre 2023, il load factor si attesta all’82,2%, in calo di 1,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Norwegian ha operato una media di 73 aeromobili nel mese di dicembre. Dicembre ha avuto diverse sfide operative per Norwegian, principalmente a causa delle condizioni meteorologiche e dei problemi operativi negli aeroporti in tutta Europa e nei paesi nordici. La regolarità, ovvero la quota di voli programmati effettuati, è stata del 98,8%, in calo di 0,7 punti percentuali. La puntualità, ovvero la quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, ha registrato un piccolo aumento di 0,3 punti percentuali e si è attestata al 70,7%. “Dal punto di vista operativo, dicembre è stato, in larga misura a causa delle condizioni meteorologiche invernali, un mese impegnativo. Continueremo a lavorare per garantire che i nostri clienti arrivino a destinazione in tempo. Sebbene la nostra performance in termini di puntualità quest’anno potrebbe essere migliore, sono lieto che Norwegian sia stata nuovamente nominata tra le prime cinque compagnie aeree più puntuali in Europa nel 2024”, ha proseguito Geir Karlsen. Per Widerøe, la capacità (ASK) a dicembre è in aumento del 2% rispetto all’anno scorso. Il load factor si è attestato al 73,3%, in aumento di 2,6 punti percentuali rispetto a dicembre dell’anno scorso. Widerøe ha stabilito un nuovo record nel 2024 per il numero di passeggeri trasportati, pari a 3,8 milioni di passeggeri.

ENAC: A ROMA URBE IL TRADIZIONALE ARRIVO DELLA BEFANA IN ELICOTTERO – Enac informa: “Come ogni 6 gennaio, anche quest’anno si è svolto presso l’aeroporto di Roma Urbe il tradizionale arrivo della Befana in elicottero, organizzato da Enac Servizi Srl per la gioia di grandi e piccini, con la partecipazione del suo Amministratore Unico, Dott. Mauro Campana, e del Vice Direttore Centrale Enac Coordinamento Territoriale e Diritti del Passeggero, Ing. Marco Trombetti. Un momento di allegria e convivialità, esteso a tutti i colleghi Enac e alle loro famiglie, con il quale si chiude simbolicamente il periodo delle festività rinnovando a tutti, soprattutto ai milioni di passeggeri che volano ogni anno in Italia, l’augurio di un felice anno nuovo, con un trasporto aereo sempre più sicuro, inclusivo e sostenibile”.

DELTA: MODIFICHE OPERATIVE PER LA TEMPESTA BLAIR – Delta informa: “La tempesta invernale Blair si sta spostando verso est, portando forti nevicate e ghiaccio nelle città delle Central Plains, della Ohio Valley e del medio Atlantico. Delta prevede che queste condizioni influenzeranno gli aeroporti nell’area metropolitana di Washington e in altre parti della costa orientale lunedì 6 gennaio. La sicurezza del personale e dei clienti Delta è della massima importanza, poiché gestiamo ritardi dei voli, cancellazioni e ripresa del servizio quando le condizioni lo consentono. Delta ha emesso un travel waiver per alcune città degli Stati Uniti centrali, offrendo ai clienti con prenotazioni esistenti ulteriore flessibilità per modificare o annullare i loro voli prima della tempesta. Come sempre, se un volo viene cancellato o un ritardo causa una mancata coincidenza, Delta lavorerà per riprenotare i clienti sul prossimo itinerario disponibile. Delta incoraggia i clienti a monitorare attentamente lo stato del loro volo su delta.com o sull’app Fly Delta”.

ETIHAD AIRWAYS DIVENTA OFFICIAL GLOBAL AIRLINE PARTNER DELLA BADMINTON WORLD FEDERATION – Etihad Airways offre una nuova partnership con la Badminton World Federation, a partire dalla stagione 2025. In qualità di Official BWF Global Airline Partner dal 2025, Etihad sarà presente ai prestigiosi eventi del BWF World Tour, nonché alle BWF World Tour Finals, ai BWF World Championships, alle BWF Sudirman Cup Finals e alle BWF Thomas and Uber Cup Finals. Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha affermato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla Badminton World Federation nel nostro global sports sponsorship portfolio. La crescente popolarità del badminton in tutto il mondo, in particolare in Asia, si allinea perfettamente con la rete in espansione di Etihad, mentre ci prepariamo ad accogliere 13 nuove destinazioni nel 2025. Apprezziamo l’opportunità di collaborare con eventi sportivi e squadre in tutto il mondo e di sfruttare il potere dello sport nell’unire le comunità. Con partnership di successo in diversi paesi, siamo in grado di raggiungere spettatori e fan in tutti gli angoli del globo e non vediamo l’ora di interagire con i fan del badminton in tutto il mondo nel 2025”. “La nostra partnership con Etihad Airways segna una pietra miliare significativa per BWF, mentre ci allineiamo con un leader globale nei viaggi aerei”, ha affermato Thomas Lund, Thomas Lund, BWF Secretary General. Etihad Airways e BWF celebreranno la loro nuova partnership in un evento speciale il 10 gennaio a Kuala Lumpur, durante il primo torneo della stagione del BWF World Tour, il PETRONAS Malaysia Open 2025. Questa collaborazione strategica consolida l’impegno di Etihad in Asia, dove serve 28 città con sette destinazioni aggiuntive che verranno lanciate nel 2025, tra cui Chiang Mai, Hanoi, Hong Kong, Krabi, Medan, Phnom Penh e Taipei.

ICAO: RIUNIONE DI ALTO LIVELLO AL CAIRO PER RAFFORZARE LA REGIONAL AVIATION LEADERSHIP – Dal 13 al 16 dicembre 2024, l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano e il Secretary General Juan Carlos Salazar hanno intrapreso una missione ufficiale al Cairo, Egitto. Durante la loro visita, hanno incontrato il Prime Minister of Egypt, His Excellency Dr. Mostafa Madbouly, che li ha ricevuti presso la sede del governo nella New Administrative Capital e ha trasmesso le sue congratulazioni all’organizzazione in occasione del suo 80° anniversario. La delegazione ICAO ha anche incontrato l’Egypt’s Minister of Foreign Affairs, Immigration and Egyptian Expatriates Affairs, Dr. Badr Abdel Aati. Il ministro Abdel Aati ha ribadito il sostegno del paese all’ICAO e alle sue iniziative multilaterali, sottolineando il rapporto di lunga data dell’Egitto con l’organizzazione, in quanto host del suo Middle East Regional Office dal 1953. Le discussioni durante entrambi gli incontri con la leadership egiziana si sono concentrate sullo sviluppo del trasporto aereo in Egitto e in Medio Oriente, sulle opportunità per l’Egitto offerte dal Single African Air Transport Market, sull’ICAO Strategic Plan di recente adozione e sulla decarbonizzazione dell’aviazione. Mentre erano al Cairo, il signor Sciacchitano e il signor Salazar hanno anche partecipato alla celebrazione ufficiale dell’80° anniversario organizzata dal Ministry of Civil Aviation of Egypt. All’evento hanno partecipato il Minister of Civil Aviation, H.E. Capt. Sameh El Hefny, il Minister of Tourism, Mr. Sherif Fathy, il Regional Director of ICAO’s Middle East (MID) Office, Mr. Mohamed Abu Bakr Farea, il Director of ICAO’s Air Transport Bureau, Mr. Mohamed Rahma, e altri senior officials. Sia il Presidente che il Segretario generale hanno partecipato anche all’inaugurazione ufficiale dell’ICAO MID Office recentemente ristrutturato e generosamente sostenuto dal governo egiziano, dove hanno avuto l’opportunità di incontrare il personale locale.

ETHIOPIAN AIRLINES: INAUGURATO ILNUOVO TERMINAL DELL’AEROPORTO WAKO GUTU A BALE ROBE – Ethiopian Airlines annuncia l’inaugurazione del nuovo Terminal dell’Aeroporto Wako Gutu a Bale Robe. A proposito dell’inaugurazione del nuovo terminal passeggeri, il CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare il completamento di questo progetto, che offre un’esperienza di viaggio migliorata ai nostri passeggeri che volano da e verso questa destinazione. Il nostro impegno nel migliorare l’esperienza aeroportuale su tutta la nostra rete nazionale ci spinge a investire in aggiornamenti e ristrutturazioni come questa. Siamo orgogliosi di consegnare questa struttura all’avanguardia e non vediamo l’ora di offrire ai nostri passeggeri un livello elevato di comfort e convenienza”. Bale è una delle principali destinazioni turistiche dell’Etiopia.

ICAO: STATEMENT SU REPORTED SECURITY INCIDENT – ICAO informa: “L’ICAO sta indagando attivamente sulle segnalazioni di un potential information security incident. Prendiamo questa questione molto seriamente e abbiamo implementato misure di sicurezza immediate mentre conduciamo un’indagine completa. Ulteriori informazioni saranno fornite una volta completata la nostra indagine preliminare”.

CIRRUS RIDEFINISCE LA ARRIVEE SPECIAL EDITION PER LA SR SERIES G7 – Cirrus informa: “La Cirrus Arrivée Special Edition è tornata, rivisitata con una nuova estetica audace che ridefinisce l’Art of Arrival nella SR Series G7. Questa edizione esclusiva introduce nuovi colori esterni e opzioni di interni in pelle di alta qualità, creando un’esperienza raffinata e lussuosa per il pilota e i passeggeri. Con questi nuovi miglioramenti del design, l’Arrivée Special Edition stabilisce un nuovo standard di eleganza e artigianalità”.