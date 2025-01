Emirates diventerà la prima compagnia aerea al mondo certificata per l’autismo™

Emirates ha lanciato un’iniziativa speciale per diventare ufficialmente la prima compagnia aerea al mondo certificata per l’autismo™. Nel suo percorso, offrirà ai clienti con autismo e sensibilità sensoriali l’opportunità di sperimentare i servizi impeccabili e l’ospitalità personalizzata della compagnia aerea, rendendo i viaggi più accessibili a tutti. La designazione ufficiale sarà conferita dall’International Board of Credentialing and Continuing Education Standards (IBCCES) nei prossimi mesi, quando più di 30.000 membri dell’equipaggio di cabina e del personale di terra di Emirates avranno completato la formazione. Emirates prevede inoltre l’introduzione di nuovi standard e servizi che miglioreranno l’esperienza di viaggio – a terra e in volo – per i clienti nello spettro autistico, le loro famiglie e i loro accompagnatori. Tali implementazioni saranno annunciate prossimamente.

Per molti membri della comunità globale dell’autismo, i viaggi internazionali in aereo rappresentano un’esperienza estremamente impegnativa, se non qualcosa da evitare del tutto, a causa dell’alto livello di stimoli sensoriali coinvolti. Un sondaggio condotto da AutismTravel.com ha rivelato che il 78% delle famiglie è restia a viaggiare o visitare nuove destinazioni, e che il 94% dei partecipanti farebbe più vacanze se avesse accesso a luoghi in cui il personale è formato e certificato per l’autismo. Questo passo significativo, nell’ambito della missione di Emirates di rendere i viaggi più inclusivi e accessibili per tutti, supporta anche l’ambizione di Dubai di diventare la destinazione più accessibile al mondo.

Grazie al proprio impegno nel creare un’esperienza di viaggio accogliente per tutti i clienti, comprese le persone con autismo e sensibilità sensoriali, Emirates ha collaborato con IBCCES, un’organizzazione leader nella formazione e certificazione in ambito di autismo e neurodivergenza, per condurre una revisione in loco e un audit completo.

Parte del programma di formazione richiede che il personale di terra e l’equipaggio di cabina di Emirates seguano un corso di formazione sull’autismo e sulla consapevolezza sensoriale, che mira a fornire le conoscenze e le competenze necessarie per soddisfare le esigenze dei viaggiatori autistici e con sensibilità sensoriali, e a supportare le loro famiglie durante il viaggio. La formazione fornisce ai team di Emirates nozioni sull’autismo, sui preconcetti e sulle sfide che le persone con questa condizione devono affrontare, sui mille modi per assistere i clienti in base alle loro esigenze individuali e sui potenziali stimoli e fattori scatenanti di cui il personale dovrebbe essere consapevole. Questo programma di formazione si basa sulle fondamenta del corso “Introduzione all’autismo e alle disabilità nascoste” completato da 23.000 dipendenti nel 2023.

Nel corso del 2025 e nei prossimi anni, Emirates introdurrà nuovi standard e servizi per i clienti con autismo e con condizioni sensoriali per garantire viaggi più piacevoli e accessibili.

Nell’aprile 2024, Emirates ha ottenuto la designazione di Certified Autism Center™ per tutti e quattro i suoi impianti di check-in a Dubai, incluso il suo hub dedicato al Terminal 3 dell’Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB). Nel dicembre 2023, l’Aeroporto di Dubai è stato celebrato come il primo aeroporto internazionale a ricevere la certificazione di Certified Autism Centre™.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)