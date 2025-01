CES 2025: Delta inaugura l’anno del centenario e presenta innovazioni rivoluzionarie

Con un evento senza precedenti a CES 2025, la fiera di Las Vegas dedicata all’elettronica di consumo e alla tecnologia più importante al mondo, martedì 7 gennaio Delta ha commemorato un secolo di storia e di traguardi raggiunti nel mondo nell’aviazione e inaugurato l’anno del suo centesimo anniversario.

Durante l’evento tenutosi allo Sphere, il CEO di Delta Ed Bastian ha condotto il pubblico attraverso un viaggio immersivo, presentando le nuove tecnologie e le partnership che faranno parte dei prossimi cento anni della compagnia, in una memorabile celebrazione che ha visto anche le performance dell’icona Lenny Kravitz, vincitore di numerosi GRAMMY Award, e della pluripremiata attrice Viola Davis.

“Nuove meraviglie come l’intelligenza artificiale, la rivoluzione digitale e la tecnologia sostenibile ci offrono strumenti incredibili per trasformare l’esperienza di viaggio”, ha affermato Bastian durante il suo discorso. “Ma pur provando grande meraviglia per le nuove tecnologie, sappiamo da sempre che il vero scopo dell’innovazione è quello di migliorare la vita delle persone”.

Ecco le novità più importanti presentate da Delta a CES 2025:

DELTA CONCIERGE: L’AI GENERATIVA CHE MIGLIORA LA CUSTOMER EXPERIENCE

Durante la sua presentazione, Bastian è stato raggiunto dal co-fondatore e presidente di Qualtrics Ryan Smith e dall’assistente di volo Delta Jeanie Brady per discutere di come il feedback dei clienti modella il futuro dei viaggi e per introdurre Delta Concierge, strumento digitale integrato nell’app Fly Delta che offre ai passeggeri maggiore controllo nella gestione della loro esperienza di viaggio. Lo strumento utilizza l’intelligenza artificiale generativa per creare momenti fluidi e personalizzati semplificando al contempo il viaggio del cliente, operando come un assistente personale.

“Delta pensa in maniera alternativa su come unire le esperienze digitali e fisiche a partire dall’app Fly Delta”, ha affermato Ed Bastian. “La nostra visione per Delta Concierge è che esso fungerà da assistente personale grazie all’intelligenza artificiale, basandosi sul profilo dei nostri passeggeri e sulle loro esperienze di viaggio”.

I passeggeri Delta potranno interagire con Delta Concierge via testo o input vocale. In tempo reale, lo strumento anticiperà le esigenze dei clienti e fornirà indicazioni contestualizzate. L’assistente AI creerà efficienze che possano far risparmiare tempo e stress al passeggero durante e anche prima del viaggio: a partire da quest’anno, Delta Concierge li avviserà della prossima scadenza del passaporto e dei requisiti per il visto, mentre in futuro la tecnologia offrirà utili notifiche specifiche sulla destinazione di arrivo, come aggiornamenti sulle condizioni meteo in loco.

NUOVE MODALITÀ DI VIAGGIO MULTIMODALE

Ed Bastian ha anche delineato un futuro di viaggio multimodale, in cui un singolo itinerario del cliente sarà integrato dall’inizio alla fine con servizi offerti dai partner. Condividendo il palco con il CEO di Uber Dara Khosrowshahi, Bastian ha annunciato una nuova partnership che consentirà ai passeggeri di collegare i propri account Uber e SkyMiles e guadagnare miglia con corse e passaggi.

Per appoggiarsi ulteriormente all’ecosistema del viaggio connesso, Delta Concierge si collegherà anche al servizio di taxi aereo elettrico di Joby che, nei prossimi anni, trasformerà l’esperienza di viaggio offrendo il trasporto da casa all’aeroporto.

REINVENTARE L’ESPERIENZA DI BORDO

Per migliorare l’esperienza a bordo a livello globale, Delta sta introducendo un rivoluzionario sistema di intrattenimento in volo basato su cloud. Questa nuova piattaforma si basa sull’esperienza personalizzata Delta Sync lanciata nel 2023 per i soci SkyMiles, aprendo la strada a offerte di contenuti ampliate e collaborazioni con brand conosciuti e amati dai passeggeri, come YouTube.

Insieme a Mary Ellen Coe, Chief Business Officer di YouTube, Bastian ha annunciato una nuova partnership con YouTube che consentirà ai soci di Delta SkyMiles di accedere ai contenuti di creatori, podcaster e artisti musicali preferiti senza pubblicità a bordo della maggior parte dei voli Delta.

“La tecnologia ha il potere di trasformare l’esperienza di viaggio e di creare momenti in cui i nostri passeggeri possono godersi il tempo trascorso in volo tanto quanto quello a destinazione”, ha affermato Ed Bastian. “Grazie alla nostra offerta di servizio Wi-Fi veloce e gratuito, ai nostri schermi a poltrona all’avanguardia e agli altri canali personalizzati nell’ecosistema digitale Delta, ci impegniamo a creare un’esperienza ricca e fluida per i nostri membri SkyMiles”.

IL FUTURO DEL VOLO

Mentre celebra i primi cento anni della propria storia, Delta si impegna anche nel plasmare il futuro dei viaggi del prossimo secolo. Una nuova partnership con Airbus UpNext posizionerà il principale produttore di aeromobili al mondo e il suo più grande operatore in prima linea nel promuovere le tecnologie aeronautiche di prossima generazione che rivoluzioneranno il volare. La nuova parnership si fonderà su tre principali elementi chiave:

• Network of Innovation Labs: Delta e Airbus stanno lavorando a soluzioni tecnologiche attraverso il Sustainable Skies Lab di Delta e una moltitudine di laboratori di innovazione di Airbus in tutto il mondo, tra cui Airbus UpNext. Le due aziende esploreranno le prestazioni delle ali, l’efficienza del carburante, la superconduttività, l’assistenza avanzata degli aeromobili e altre tecnologie che potrebbero essere necessarie per gli aeromobili futuri. Questa collaborazione include regolari scambi tecnici, la partecipazione attiva di Delta nella progettazione di aspetti di determinati esperimenti, l’osservazione delle prove di collaudo e il potenziale per testare le funzionalità in fase iniziale sulla flotta Delta.

• Future operazioni di volo: Delta testerà una nuova tecnica di volo introdotta da Airbus chiamata fello’fly che trae ispirazione dalle oche in migrazione e dimostra il potere della collaborazione tramite voli in coppia. Con questa tecnica di volo, il primo aereo crea un sollevamento che aumenta l’efficienza del carburante per l’aereo successivo, chiamato recupero dell’energia di scia, che può ridurre il consumo di carburante. Delta parteciperà alla prossima fase di test di volo pianificata per la seconda metà del 2025.

• Scalabilità del carburante per l’aviazione sostenibile (SAF): Airbus ha annunciato il suo impegno a unirsi al Minnesota SAF Hub, una coalizione SAF unica nel suo genere che riunisce le parti interessate con un impegno condiviso per decarbonizzare in modo aggressivo il settore delle compagnie aeree. Il SAF è la leva più importante attualmente a disposizione per decarbonizzare l’aviazione nel breve termine, anche se al momento non c’è disponibilità sufficiente di SAF neppure per rifornire le compagnie aeree commerciali del mondo per volare una sola settimana.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)