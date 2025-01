LATAM Airlines è tra le 5 compagnie aeree più puntuali al mondo

La società di consulenza Cirium, leader nell’analisi del settore aereo, ha pubblicato la classifica delle compagnie aeree e degli aeroporti “On-Time Performance (OTP) Review 2024”, che colloca il gruppo LATAM Airlines al 4° posto per la conformità al tasso di puntualità, OTP, nella categoria delle compagnie aeree globali a livello internazionale. LATAM Airlines è inoltre l’unica compagnia aerea sudamericana nella top 5.

La classifica definisce il tasso di puntualità, “On-Time Performance”, quando un volo arriva al gate entro 15 minuti dall’orario di arrivo previsto. Nella categoria “Global” vengono prese in considerazione le compagnie aeree che rappresentano il 10% dei chilometri di posti disponibili (ASK) e che hanno rotte verso almeno tre regioni del mondo.

“Questo risultato sottolinea l’impegno di LATAM Airlines a rispettare il tempo di coloro che ci scelgono ogni giorno per i loro viaggi. Ci impegniamo al massimo per garantire che ogni nostro volo decolli e atterri in modo sicuro e puntuale, permettendoci di offrire un’esperienza impeccabile ai nostri passeggeri. L’inserimento in questa classifica è anche un riconoscimento alle aree coinvolte, che hanno la capacità di mantenere l’eccellenza operativa durante tutto l’anno. Ma non ci fermiamo qui, c’è ancora spazio per i miglioramenti e continueremo a lavorarci per tutto il 2025”, ha dichiarato Hernán Pasman, Vicepresidente Area Operations & Maintenance di LATAM Airlines Group.

Attualmente, il gruppo vanta un’ampia rete di collegamenti raggiungendo 150 destinazioni in 27 paesi in quattro continenti: America, Europa, Africa e Oceania. È importante aggiungere che tra gennaio e novembre 2024 il gruppo ha trasportato 74,7 milioni di passeggeri, l’11,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2023, superando così il numero totale di passeggeri trasportati in tutto il 2023.

(Ufficio Stampa LATAM Group – Photo Credits: LATAM Group)