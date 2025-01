Jorge Tamarit Degenhardt nominato CEO di Eurofighter

Jorge Tamarit Degenhardt è stato nominato CEO di Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, la management company dell’Eurofighter Typhoon.

Jorge, cittadino spagnolo/tedesco, entra in Eurofighter da Airbus Defence & Space, dove ha trascorso gli ultimi due decenni, scalando la dirigenza dell’azienda fino a ricoprire diversi ruoli esecutivi internazionali.

La sua nomina segue la politica di rotazione triennale delle società partner di Eurofighter. Succede a Giancarlo Mezzanatto, che torna a Leonardo S.p.A.

Richard Hamilton, Chair of the Eurofighter Supervisory Board, ha affermato: “A nome del Supervisory Board, siamo lieti di dare il benvenuto a Jorge in Eurofighter come nuovo Chief Executive Officer. Jorge porta una significativa esperienza di leadership alla Società, derivante dal più ampio settore della difesa e dall’Eurofighter Programme, che sarà di grande valore man mano che continueranno a essere piazzati più ordini e consegnati più velivoli Typhoon nel prossimo decennio.

Esprimiamo inoltre sinceri ringraziamenti a Giancarlo Mezzanatto per la sua dedizione e impegno nei confronti di Eurofighter durante il suo mandato come CEO. La leadership di Giancarlo ha portato molti successi al programma e gli auguriamo il meglio per il suo ritorno in Leonardo”.

Jorge ha una vasta esperienza in Eurofighter, essendo stato recentemente Programme Head for Spain, guidando tutte le attività relative al contributo di Airbus all’interno del consorzio Eurofighter.

Ha inoltre guidato l’Airbus C295 India Programme, dove ha supervisionato il più grande ordine di C295 della storia, mentre stabiliva il primo private-sector aerospace and defence end-to-end production system dell’India.

Jorge ha affermato: “Sono estremamente orgoglioso di unirmi e guidare Eurofighter, senza dubbio uno dei principali weapons systems al mondo, in questo momento critico per la sicurezza e la sovranità europea. Non vedo l’ora di lavorare con tutti i nostri stakeholder per garantire che il programma Eurofighter continui il suo impressionante track record sul lato degli ordini e, allo stesso tempo, fornisca le capacità all’avanguardia di cui le nostre forze aeree hanno bisogno”.

Jorge è accompagnato nel BoM da Andy Kendall, Chief Operating Officer Programmes (BAE Systems); Cristiano Montrucchio, Chief Operating Officer Capabilities Sustainment and Future Enhancement (Leonardo S.p.A); Thomas Reinartz, Chief Financial and Commercial Officer (Airbus Defence & Space), Giammarco Quaglia, Director Business Support (già in carica); Stephan Miegel, Transition Director.

(Ufficio Stampa Eurofighter – Photo Credits: Md80.it)