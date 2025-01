Lufthansa Group prevede circa 10.000 nuove assunzioni nel 2025

Lufthansa Group si è prefissato l’obiettivo di assumere circa 10.000 colleghi in un’ampia gamma di professioni per il nuovo anno 2025. Saranno assunti più di 2.000 flight attendants, più di 1.400 ground staff per Ground Operations e circa 1.300 technical experts in tutto il Gruppo. Si cercano in totale circa 1.200 dipendenti per le aree amministrative in tutto il Gruppo, nonché circa 800 piloti. Più della metà di tutte le assunzioni avverrà in Germania.

Oltre 2.000 dipendenti inizieranno a lavorare presso Lufthansa Technik. Austrian Airlines ed Eurowings sono alla ricerca di circa 700 dipendenti ciascuna.

Lufthansa Airlines continuerà a concentrarsi sul Turnaround efficiency program nel 2025 e prevede di assumere meno dipendenti rispetto al 2024. Il piano attuale è di trovare circa 1.200 persone nei prossimi dodici mesi, concentrandosi sulle operazioni.

Negli ultimi tre anni, Lufthansa Group ha assunto oltre 30.000 nuovi colleghi.

Michael Niggemann, Member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG and responsible for Human Resources & Legal Affairs: “Lufthansa Group è e rimane un datore di lavoro interessante con molti profili di lavoro e opportunità di carriera diversi. Solo l’anno scorso, abbiamo ricevuto 350.000 candidature in tutto il Gruppo e abbiamo assunto oltre 13.000 dipendenti. Non vediamo l’ora di accogliere ogni nuovo collega”.

Lufthansa Group impiega attualmente più di 100.000 persone in oltre 90 paesi. Numerose offerte di lavoro e attuali opportunità entry-level sono disponibili sulla pagina lufthansagroup.careers.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)