Iberia Group batte il record di passeggeri, con quasi 31 milioni di passeggeri nel 2024

Iberia Group (Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum) ha raggiunto un record nel 2024, trasportando 30.732.745 passeggeri.

“Queste cifre sono dovute all’aumento della domanda sia per i viaggi d’affari che per quelli di piacere, nonché alle buone performance di tutti i mercati, in particolare l’America Latina e le nuove destinazioni lanciate nell’ultimo anno.

Questa crescita è stata raggiunta dalle tre compagnie aeree che compongono Iberia Group. Nello specifico, Iberia ha trasportato 18.677.812 passeggeri, Iberia Express 7.687.718 passeggeri e Air Nostrum 4.367.215 passeggeri”, afferma Iberia.

“Queste cifre dimostrano la forza di Iberia Group in tutti i mercati, con un’attenzione particolare all’America Latina, dove Iberia ha aumentato la sua capacità del 16% nel 2024. In totale, Iberia ha messo a disposizione dei suoi clienti 5.300.000 posti tra l’Europa e le 18 destinazioni in America Latina, il che si traduce in 320 voli settimanali.

Questo aumento di passeggeri è stato influenzato anche dalle nuove rotte aperte da Iberia lo scorso anno, tra cui il Giappone, destinazione inaugurata a ottobre, Tirana, Lubiana, Salisburgo, Innsbruck e Tromso“, prosegue Iberia.

“Siamo molto lieti di aver potuto trasportare così tanti clienti verso le loro destinazioni e di averlo fatto sotto i tratti distintivi di Iberia: impegno, servizio ed eccellenza. Le buone performance delle nostre rotte verso l’America Latina, insieme al resto delle nostre destinazioni in Nord America, Europa e la rotta inaugurata di recente verso il Giappone, sono state fondamentali per raggiungere questo record. Naturalmente, questo risultato non sarebbe stato possibile senza lo sforzo e la dedizione di tutti i dipendenti Iberia, che ci consentono di rispettare il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti”, ha affermato Beatriz Guillén, Iberia’s Global Sales Director.

“La crescita non si è limitata ai mercati internazionali. Iberia Express ha registrato ottime performance sulle sue rotte verso le Isole Canarie e Baleari, mentre Iberia Regional Air Nostrum ha potenziato la connettività sulle rotte domestiche ed europee. Queste operazioni sono state determinanti nel consolidare il successo di Iberia Group e nel rispondere alla crescente domanda dei clienti”, conclude Iberia.

