IATA: passenger demand in crescita dell’8,1% a novembre

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati sulla global passenger demand di novembre 2024.

La domanda totale, misurata in revenue passenger kilometers (RPK), è aumentata dell’8,1% rispetto a novembre 2023. La capacità totale, misurata in available seat kilometers (ASK), è aumentata del 5,7% su base annua. Il load factor a novembre è stato dell’83,4% (+1,9 ppt rispetto a novembre 2023), un massimo storico per novembre.

La domanda internazionale è aumentata dell’11,6% rispetto a novembre 2023. La capacità è aumentata dell’8,6% su base annua e il load factor è stato dell’83,4% (+2,3 ppt rispetto a novembre 2023). Le solide performance dei vettori in Europa e Asia-Pacifico hanno guidato questa espansione a due cifre della domanda. La domanda domestica è aumentata del 3,1% rispetto a novembre 2023. La capacità è aumentata dell’1,5% anno su anno e il load factor è stato pari all’83,5% (+1,2 ppt rispetto a novembre 2023).

“Novembre è stato un altro mese di forte crescita della domanda di viaggi aerei con un’espansione complessiva dell’8,1%. Il mese è stato anche un altro promemoria dei problemi della supply chain che impediscono alle compagnie aeree di ottenere gli aeromobili di cui hanno bisogno per soddisfare la crescente domanda. La crescita della capacità è in ritardo rispetto alla domanda di 2,4 ppt e i load factor sono a livelli record. Le compagnie aeree stanno perdendo opportunità per servire meglio i clienti, modernizzare i loro prodotti e migliorare le loro performance ambientali perché gli aeromobili non vengono consegnati in tempo. La 2025 New Year’s resolution for the aerospace manufacturing sector deve essere quella di trovare una soluzione rapida e duratura per i loro problemi della supply chain”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Tutte le regioni hanno mostrato una crescita per gli international passenger markets a novembre 2024 rispetto a novembre 2023. L’Europa ha avuto i load factor più elevati (85,0%), mentre l’Asia-Pacifico ha guidato la crescita con un’espansione della domanda del 19,9% anno su anno.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno ottenuto un aumento della domanda del 19,9% anno su anno. La capacità è aumentata del 16,2% anno su anno e il load factor è stato dell’84,9% (+2,6 ppt rispetto a novembre 2023).

I vettori europei hanno avuto un aumento della domanda del 9,4% anno su anno. La capacità è aumentata del 7,1% anno su anno e il load factor è stato pari all’85,0% (+1,8 ppt rispetto a novembre 2023).

I vettori mediorientali hanno visto un aumento della domanda dell’8,7% anno su anno. La capacità è aumentata del 3,9% anno su anno e il load factor è stato pari all’81,0% (+3,6 ppt rispetto a novembre 2023).

I vettori nordamericani hanno visto un aumento della domanda del 3,1% anno su anno. La capacità è aumentata dell’1,6% anno su anno e il load factor è stato pari all’81,0% (+1,1 ppt rispetto a novembre 2023).

Le compagnie aeree latinoamericane hanno visto un aumento della domanda dell’11,4% anno su anno. La capacità è aumentata dell’11,9% anno su anno. Il load factor è stato pari all’84,4% (-0,4 ppt rispetto a novembre 2023).

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento della domanda del 12,4% anno su anno. La capacità è aumentata del 6,0% anno su anno. Il load factor è salito al 72,9% (+4,1 ppt rispetto a novembre 2023).

Domestic Passenger Markets

L’RPK domestico è aumentato del 3,1% rispetto all’anno precedente, decelerando leggermente rispetto alla crescita del 3,5% registrata in ottobre. Segnali di crescita stabile sono stati mostrati in tutti i mercati, tranne negli Stati Uniti, che hanno registrato una contrazione del 2,7%, più profonda del calo dell’1,2% anno su anno registrato in ottobre. Ciò fa parte di un trend di rallentamento nel mercato domestico statunitense da giugno 2024 e riflette principalmente una minore attività dei vettori low cost. Gli US mainline carriers hanno continuato a registrare una crescita nello stesso periodo.

(Ufficio Stampa IATA)