LOT Polish Airlines apre la prima business lounge fuori dalla Polonia all’aeroporto O’Hare di Chicago

A Chicago O’Hare International Airport (ORD), il membro di Star Alliance LOT Polish Airlines ha aperto la sua prima international location. La nuova business lounge di 617 mq è aperta tutti i giorni dalle 7:00 a mezzanotte. Si trova al Terminal 5, subito dopo i controlli di sicurezza e vicino ai gate di imbarco.

“La nuova lounge di Chicago è sinonimo di comfort ed eleganza moderna. Il design minimalista riprende elementi tipici polacchi e utilizza materiali color ambra, ad esempio. Le sue tre aree invitano fino a 167 ospiti a rilassarsi, lavorare e cenare. Wi-Fi veloce per streaming o videoconferenze, docce, finestre oscuranti automatiche, un’ampia gamma di opzioni di ristorazione tra cui vegetariana, vegana e halal, tutte con una splendida vista sul piazzale dell’aeroporto, sono tra i numerosi comfort”, afferma LOT Polish Airlines.

“Chicago è parte integrante della nostra rete di rotte globali da oltre 50 anni. Solo nel 2023, abbiamo trasportato oltre 250.000 passeggeri tra la Polonia e Chicago”, sottolinea Amit Ray, Director Italy, DACH Markets, Malta + India and Head of Global Corporate and Strategic Sales at LOT Polish Airlines. “Siamo quindi molto lieti di aver aperto la nostra prima business lounge fuori dalla Polonia in questa importante sede per LOT Polish Airlines. I passeggeri idonei che viaggiano da Chicago via Varsavia verso Roma, Milano o Venezia possono ora usufruire della nuova struttura a terra prima del loro LOT Boeing 787 Dreamliner flight”.

“La LOT Business Lounge di Chicago è aperta a tutti i passeggeri di Business Class della compagnia di bandiera polacca e agli ospiti con Star Alliance Gold status (e un volo internazionale) di qualsiasi compagnia membro Star Alliance. I passeggeri con Miles & More FTL status in partenza da Chicago per Varsavia possono anch’essivisitare la lounge, indipendentemente dalla classe di prenotazione del biglietto”, conclude LOT Polish Airlines.

(Ufficio Stampa LOT Polish Airlines – Photo Credits: LOT Polish Airlines)