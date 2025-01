SITA rafforza il supporto dell’ACI-ICAO training and leadership program for airport executives

Airports Council International (ACI) World ha annunciato che SITA ha rinnovato e rafforzato il suo supporto di lunga data per il training and leadership program for airport executives, l’ACI-International Civil Aviation Organization (ICAO) Airport Management Professional Accreditation Program (AMPAP).

Il crescente supporto di SITA ad AMPAP consentirà ad ACI e ICAO di erogare più formazione nei prossimi tre anni, offrendo soluzioni collaborative ai dirigenti aeroportuali. Questi sforzi svolgeranno un ruolo cruciale nello sviluppo di una forza lavoro aeronautica qualificata e sostenibile, affrontando al contempo le mutevoli esigenze del settore e garantendo il suo successo a lungo termine in un mondo in rapido cambiamento.

AMPAP è il principale executive development program for airport managers in tutto il mondo che promuove l’aderenza ai più elevati standard professionali, coprendo tutte le aree funzionali dell’attività aeroportuale. Comprende ICAO Standards and Recommended Practices (SARPs), international regulations and ACI best practices, migliora l’efficienza aeroportuale, promuove l’innovazione e la sostenibilità e incorpora nuove tecnologie come gli advanced air mobility systems.

Justin Erbacci, Director General of ACI World, ha affermato: “Il continuo supporto di SITA al training and leadership program leader del settore sottolinea l’importanza continua di AMPAP per la comunità aeroportuale globale e il ruolo critico della tecnologia nel migliorare le operazioni aeroportuali e semplificare il viaggio dei passeggeri. AMPAP è essenziale per il futuro dell’aviazione e la partnership rafforzata di SITA ci consentirà di offrire più corsi negli anni a venire. Costruendo e perfezionando costantemente le competenze dei responsabili aeroportuali, ci stiamo equipaggiando per navigare in un settore dinamico e in continua evoluzione”.

Juan Carlos Salazar, Secretary General of the International Civil Aviation Organization (ICAO), ha affermato: “Il supporto rafforzato di SITA al programma AMPAP ACI-ICAO contribuirà a garantire che i dirigenti aeroportuali di tutto il mondo siano dotati di conoscenze e competenze, poiché gli imperativi di sostenibilità e livelli senza precedenti di innovazione tecnologica e operativa trasformano radicalmente il settore”.

Nathalie Altwegg, SVP of Airports at SITA, ha affermato: “Il nostro settore deve continuare a svilupparsi ed evolversi se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi a lungo termine per la crescita e la sostenibilità in futuro, con soluzioni tecnologiche al centro della sua trasformazione. Questo programma di formazione fornisce ai dirigenti le competenze necessarie per soddisfare le richieste in continua evoluzione di attività e operazioni aeroportuali più efficienti, efficaci e sostenibili dal punto di vista ambientale in un mondo sempre più competitivo e in rapido cambiamento”.

Oltre 1.300 studenti si sono graduati presso AMPAP dall’inizio del programma nel 2007, tra cui circa 50 nuovi graduati nel 2024, celebrati alla cerimonia che si è tenuta all’ACI World Customer Experience Summit and Exhibition, ad Atlanta a settembre. Molti graduati AMPAP raggiungono posizioni di leadership di alto livello nei loro aeroporti e nelle loro organizzazioni.

I graduati AMPAP ottengono la qualifica di International Airport Professional (IAP) o l’AMPAP Associate diploma, che riconosce l’eccellenza di un individuo nella gestione aeroportuale e la competenza nell’applicazione delle best practice ACI e delle ICAO SARPs.

