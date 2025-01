Emirates svela la nuova Real Madrid Livery su un Boeing 777

Emirates, Official Main Partner of Real Madrid, ha svelato una livrea speciale su uno dei suoi aerei Boeing 777. “L’aereo è atterrato a Madrid, per trasportare i giocatori della prima squadra del club su un specially chartered flight per Jeddah in vista dello Spanish Super Cup tournament che si terrà dall’8 al 12 gennaio.

Emirates è partner del Real Madrid dal 2011 ed è diventato jersey sponsor del club nel 2013. La compagnia aerea rimarrà Official Main Sponsor del club spagnolo fino al 2026, diventando la jersey sponsorship più lunga nella storia della Liga. La decalcomania raffigura alcuni dei migliori giocatori del club, tra cui Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Luka Modric, Jude Bellingham, Lucas Vazquez e Federico Valverde”, afferma Emirates.

“Negli ultimi dieci anni Emirates ha offerto ai fan la possibilità di entrare in contatto con i giocatori, vivere esperienze esclusive e ‘fly better’ moments. Portando la partnership a nuovi livelli, i fan del Real Madrid possono ora vedere la loro squadra preferita librarsi nei cieli poiché lo speciale Boeing 777 è programmato per servire Atene, Vienna, Miami, Seattle e Kuwait, tra le altre città.

Emirates ha avviato le operazioni per Madrid nel 2010 e la compagnia aerea attualmente serve la città con un doppio servizio giornaliero, utilizzando un mix di aeromobili A380 e Boeing 777“, prosegue Emirates.

“Come parte del suo multi-billion dollar retrofit programme, Emirates ha lanciato 40 aeromobili completamente ristrutturati (27 A380 e 13 Boeing 777) con nuovi interni, tra cui la cabina Premium Economy. La compagnia aerea ha anche accolto di recente il primo A350 nella sua flotta in crescita e oggi serve Edimburgo, Kuwait e Bahrein, con altre città pronte a ricevere i suoi aeromobili di ultima generazione nei prossimi giorni”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)