Wizz Air rafforza la sua presenza a Roma Fiumicino con due nuove rotte verso Bilbao e Saragozza

Wizz Air inaugura il nuovo anno introducendo due nuove rotte da Roma verso la Spagna. A partire dal 30 marzo 2025, la compagnia aerea avvierà i voli per Bilbao (BIO), seguiti dai voli per Saragozza (ZAZ) dal 1° aprile 2025.

“Wizz Air opererà voli verso Bilbao quattro volte alla settimana: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Questa è un’occasione perfetta per visitare la città più importante dei Paesi Baschi, rinomata per il suo centro pieno di grattacieli e il celebre Guggenheim Museum.

Saragozza, invece, sarà servita tre volte alla settimana: martedì, giovedì e sabato. L’apertura di questa rotta rappresenta un traguardo significativo, poiché nessun’altra compagnia collega attualmente Roma Fiumicino con Saragozza.

Inoltre, Saragozza è una nota meta di pellegrinaggio, grazie alla Basilica barocca di Nuestra Señora del Pilar. Durante l’anno del Giubileo, questa rotta offre un’opportunità unica per i residenti della regione di raggiungere Roma e viceversa.

Tutti i voli saranno operati con Airbus A321neo di ultima generazione, l’aereo più efficiente e sostenibile della sua categoria. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto su wizzair.com e tramite l’app mobile ufficiale di WIZZ, con tariffe a partire da €24,99″, afferma Wizz Air.

Tamara Nikiforova, Senior Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti di annunciare queste due nuove rotte per Bilbao e Saragozza, rafforzando ulteriormente i collegamenti tra Italia e Spagna, ora servendo 12 destinazioni. Inoltre, siamo entusiasti di essere la prima compagnia a sbloccare il collegamento tra Roma e Saragozza, operando ora oltre 60 rotte da Roma. Roma è una delle nostre basi più grandi in Italia e, con il Giubileo 2025 in corso, volevamo offrire ai nostri passeggeri nuove opzioni di viaggio a prezzi accessibili.”

“Siamo felici che l’offerta verso la penisola iberica si arricchisca dei nuovi voli di Wizz Air per Bilbao e per Saragozza, destinazione mai servita precedente con regolari operazioni di linea”, ha dichiarato Federico Scriboni, Director Aviation Business Development di Aeroporti di Roma. “Questi collegamenti stimoleranno ulteriormente i flussi da e per la Spagna, già primo mercato internazionale per Roma che nell’anno appena concluso ha registrato il nuovo record sfiorando la soglia di 6 milioni di passeggeri con una crescita del 20% rispetto al 2023”.

ROMA – BILBAO – Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Domenica – Dal 30 marzo 2025

ROMA – SARAGOZZA – Martedì, Giovedì, Sabato – Dal 1 aprile 2025

