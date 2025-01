BER 2024: Lufthansa Group rimane leader di mercato

Lufthansa Group ha concluso ancora una volta il 2024 come compagnia aerea leader a Berlin Brandenburg Airport (BER). “Circa il 30% di tutti i collegamenti da e per l’aeroporto della capitale sono stati offerti dalle compagnie aeree del Gruppo (Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, SunExpress). Ciò colloca Lufthansa Group come chiaro leader di mercato a BER. Il secondo fornitore più grande a BER ha operato circa il 17% dei voli.

In totale, le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno trasportato 6,4 milioni di passeggeri lo scorso anno. In media, un aereo del Gruppo decollava da BER ogni 15 minuti. Le sei compagnie aeree del Gruppo presenti a BER hanno offerto fino a 500 voli diretti a settimana verso quasi 60 destinazioni. Solo Eurowings collega BER con circa 45 destinazioni in Europa, Nord Africa e nella regione del Golfo. I viaggiatori possono raggiungere più di 290 destinazioni in tutto il mondo da Berlino tramite i cinque hub di Lufthansa Group“, afferma Lufthansa Group.

“Mentre altre compagnie aeree hanno annunciato piani per ridurre i loro servizi a BER nel 2025, Lufthansa Group continua a crescere all’aeroporto. La Group subsidiary SWISS opera voli giornalieri non-stop per Ginevra e ritorno da ottobre. Eurowings aumenterà la sua capacità di posti del 12%: con nuove destinazioni come Bilbao, Corfù, Faro e Newcastle, la più grande leisure airline della Germania offre a Berlino ulteriori attraenti destinazioni per le vacanze in estate.

Lufthansa e la capitale tedesca condividono una lunga storia. La compagnia aerea è stata fondata a Berlino nel 1926. Oggi, Lufthansa non vola solo da e per Berlino. Il Gruppo è rappresentato qui, come altrimenti avviene solo a Francoforte, con tutti i segmenti aziendali importanti. Circa 2.000 dipendenti di Lufthansa Group vivono e lavorano a Berlino“, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)